Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны

Министерство обороны Украины достигло договоренности о назначении главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова советником министра обороны на общественных началах.

Об этом Минобороны сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

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