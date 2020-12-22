Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны
Министерство обороны Украины достигло договоренности о назначении главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова советником министра обороны на общественных началах.
Об этом Минобороны сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.
Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".
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за что боролись?
Немного беременной быть не получается.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/
P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
ЗЕ власть есть оккупационной властью к украинцам
Это не киностудия.
а конфликт и есть основной двигатель журналистики
Замажуть і викинуть.
І не буде більше журналіста.
Будет цензор писать теперь душераздирающие сказки о величие ЗЕ и компании
Если админы не зарежут....
За мою бытность , здесь столько народу было, прощающегося с Цензором, что мама не горюй.) Поводов было много и разных. И что ? На Цензоре от этого стало меньше народу ?
Да ладно......)))
Проблема в другом.
Кому- то, что-то не нравится и он ставит условия там, где этого делать НЕ НУЖНО, ибо,- бесполезно.))
/Кста. Я не удивлюсь, если снова появится очередная новая версия сайта .Доработанная./
Ты, беженец, почему-то больше всех сокрушаешься.
А тут вроде как и хотел-кричал, на тебе собеседование, но вот твой уровень. Даже не позаштатник.
Вот если-бы ножки раставил, как раньше...
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
Не думаю, что это о Бутусове......
А ведь есть еще одна история, достойная киностудии Довженко - про силовой захват тюрем в Донецке, который опять таки разрушил Зеленский. Прям Рэмбо в Афганистане сорвал.
А Стрелков тем временм спокойно живет себе в наРФии и раздает интервью, убив с десяток сбушников в 2014 году - вот в это я верю! Что наши спецы ничего не могут, даже отомстить!
Тобто... того... і в суд там вже не треба... і не менш ніж замміністра проїхали...
Невдобно якось вийшло.
Але з іншої сторони - позаштатний радник це моща! Порадіємо за пана Юрія.