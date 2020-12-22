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Минобороны (9038) Бутусов Юрий (4248)

Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны

Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны

Министерство обороны Украины достигло договоренности о назначении главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова советником министра обороны на общественных началах.

Об этом Минобороны сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Также читайте: Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны 01

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Топ комментарии
+25
Сейчас с Юрия возьмут подписку о неразглашении гостайны, чтобы не писал лишнего.
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22.12.2020 17:20
+17
Оно конечно может и хорошо ,но всё-таки когда кроме журналиста некому стать советником министра обороны то это уже не так и хорошо ...
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22.12.2020 17:20
+13
аби тільки не вляпався Юрік з цими багатоходовочками від зе-балагану
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22.12.2020 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Сейчас с Юрия возьмут подписку о неразглашении гостайны, чтобы не писал лишнего.
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22.12.2020 17:20 Ответить
Значить Юра відмовиться від пропозиції?
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22.12.2020 17:52 Ответить
Цікаво , а умови Бутусова своєї співпраці з МО залишились - я про розслідування зради в ОПУ . Вже головний розслідувач Bellingcat Грозев заявив про зірвану спецоперацію з вагнерівцями... Чи ми з усім світом про розслідування по МН-17 від Bellingcat іграєм, про отруєння Навального іграєм, а в справу з вагенрівцями та зрадниками в ОПУ рибу заворачіваєм?
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22.12.2020 18:05 Ответить
Що сказати хотіа?
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22.12.2020 18:14 Ответить
Поздоровляю Бутусова, це перша сходинка до посади міністра оборони, а потім можна і на Президента.
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22.12.2020 20:22 Ответить
Так, так, тільки не хвилюйся )
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22.12.2020 20:39 Ответить
О том , что он не имел право разглашать гос тайну он узнает от Минобороны через два месяца после окончания испытательного срока , но будет уже поздно 😏
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22.12.2020 19:13 Ответить
Бутусова за дурака держите? Какая тайна в том, куда деньги бюджетные уплывают?
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22.12.2020 18:06 Ответить
Я не Бутусова за дурака держу, а зебильё, которое пытается ему рот заткнуть.
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22.12.2020 18:44 Ответить
Нормальний хіба вступить в це багно
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22.12.2020 21:39 Ответить
ну и любая военная новость засчитается как слив...
за что боролись?
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23.12.2020 00:36 Ответить
Не любая, а только не прошедшая "цензуру".
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23.12.2020 08:36 Ответить
Оно конечно может и хорошо ,но всё-таки когда кроме журналиста некому стать советником министра обороны то это уже не так и хорошо ...
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22.12.2020 17:20 Ответить
В одиночку,практически,эти Авгиевы конюшни не расчистить...Нужна ********, движение реорганизации всей армии,к сожалению,наталкиваясь на стену чиновничье-генеральского преступного пофигизма (если не зрады) ряды вооруженных сил покинули много инициативных и умных людей.
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22.12.2020 17:30 Ответить
кинули кость....
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22.12.2020 17:20 Ответить
3 попытка.
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22.12.2020 17:21 Ответить
аби тільки не вляпався Юрік з цими багатоходовочками від зе-балагану
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22.12.2020 17:21 Ответить
Уже.
Немного беременной быть не получается.
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22.12.2020 17:28 Ответить
В Сеть попали подробные данные о войсках РФ на западном направлении

https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/

P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
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22.12.2020 17:21 Ответить
Нормальный человек не может сотрудничать с оккупантами .
ЗЕ власть есть оккупационной властью к украинцам
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22.12.2020 17:23 Ответить
А Штірліц?
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22.12.2020 17:59 Ответить
Хочется верить, что Бутусов не Бирюков и что будет реальную картину озвучивать.
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22.12.2020 17:25 Ответить
Его туда не картину озвучивать взяли.
Это не киностудия.
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22.12.2020 17:29 Ответить
Есть чем гордится.
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22.12.2020 17:27 Ответить
Не факт що Бутусов піде стопами шл)(хи арестовича .
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22.12.2020 17:36 Ответить
він же не продажний журналіст ніби )
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22.12.2020 18:18 Ответить
это чтобы умножить его на ноль, а способ придумают
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23.12.2020 00:39 Ответить
Як може бути незалежний поважний журналіст, радником колаборанта, все буде проти Бутусова.
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22.12.2020 17:36 Ответить
ну так конфликт...
а конфликт и есть основной двигатель журналистики
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22.12.2020 17:51 Ответить
Конфликт тогда может являться двигателем, если им можно управлять, а так......
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22.12.2020 19:30 Ответить
Незалежний? )))
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22.12.2020 17:56 Ответить
Ждём правду про операцию Ы.
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22.12.2020 17:30 Ответить
Даремно.
Замажуть і викинуть.
І не буде більше журналіста.
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22.12.2020 17:31 Ответить
ну не на железную же дорогу на заоблачный оклад,как серлещ
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22.12.2020 17:52 Ответить
Хочуть арестовича2 зробити з Юри .
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22.12.2020 17:34 Ответить
Чи рокіровку.
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22.12.2020 17:44 Ответить
Походу с цензором надо будет прощаться .
Будет цензор писать теперь душераздирающие сказки о величие ЗЕ и компании
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22.12.2020 17:34 Ответить
Не факт що Бутусов піде стопами арестовича.
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22.12.2020 17:34 Ответить
Ага , не факт . Но факт сотрудничества с оккупационной властью на лицо ? Этого мало ?
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22.12.2020 17:39 Ответить
Детскую херню не пишите
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22.12.2020 23:28 Ответить
шо будет на цензоре-зависит от нас
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22.12.2020 17:53 Ответить
Ага. Помечтай. )))
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22.12.2020 20:18 Ответить
Ну.... у нас тут уже образовалось свое независимое коммент-сообщество, будем переходить в автономное плавание!
Если админы не зарежут....
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22.12.2020 18:19 Ответить
Поверь ветерану Цензора.
За мою бытность , здесь столько народу было, прощающегося с Цензором, что мама не горюй.) Поводов было много и разных. И что ? На Цензоре от этого стало меньше народу ?
Да ладно......)))
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22.12.2020 19:35 Ответить
Привет, sigsauer. Народа на Цензоре стало больше. Жаль, что умных меньше. Скоро долгожителей можно будет пересчитать на раз и на два. И только в Авторских Темах.
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22.12.2020 19:51 Ответить
Привет- привет !
Проблема в другом.
Кому- то, что-то не нравится и он ставит условия там, где этого делать НЕ НУЖНО, ибо,- бесполезно.))
/Кста. Я не удивлюсь, если снова появится очередная новая версия сайта .Доработанная./
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22.12.2020 20:14 Ответить
Смотря кого считать долгожителем. Если с 2014 года то и я долгожитель.
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22.12.2020 21:58 Ответить
Вы молодец, ночной охотник. А если Вы еще и без банов здесь- так это подвиг.Не ввязываться в выяснения: ты кто? и за кого? а, просто, так поделиться словами и не ттлько. Заходите в Авторские Темы. Там интересно и занимательно. Реально ребята со своими хобби:с путешествиями, музыкой, синема, авто и вкусняшками, с чашками кофе и чая. Вы не поверите, но комментаторы Там и Здесь, небо и земля. Хотя вся команда старожилов.
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22.12.2020 22:47 Ответить
Краще б військового експерта взяли. )))))
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22.12.2020 17:35 Ответить
такого?

Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5172
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22.12.2020 17:54 Ответить
Ну и нормально. Для начала посмотрит, как все реально работает. Может что и присоветует умного. Самое главное, что б сохранил порядочность, а не поддался на соблазны.
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22.12.2020 17:36 Ответить
вотето дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа .
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22.12.2020 17:39 Ответить
Тобто Цензор стає одним з підрозділів Міністерства Оборони. Всі користувачі мають отримати військові звання.
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22.12.2020 17:40 Ответить
Пришпондьорити погони і за комп лише взувши на безтолковку шолом !!))
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22.12.2020 17:49 Ответить
не всі. тільки ылита
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22.12.2020 17:51 Ответить
Я єфрейтором не буду!!
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22.12.2020 18:22 Ответить
Пока идет обмен сообщениями. Что может внештатный советник сделать за два месяца? Тут штатные ничего не могут
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22.12.2020 17:43 Ответить
Любому нормальному человеку сотрудничество с ЗЕ и компанией есть позорно тем , что ЗЕ и компания против Украины и украинцев .
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22.12.2020 17:44 Ответить
Пока рано переживать. Через два месяца посмотрим, что из этого выйдет.
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22.12.2020 17:54 Ответить
Тебе какое дело?
Ты, беженец, почему-то больше всех сокрушаешься.
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22.12.2020 19:58 Ответить
Что за чушь ты несешь? Чего это он беженец? А ты кто? Туземец?
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22.12.2020 21:27 Ответить
Баран, очевидно потому, что он свалил с Украины.
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22.12.2020 22:48 Ответить
Дегенерат, американцы работают по всей Европе, Азии и всему миру. То же самое можно сказать и о граждан всех без исключения стран Европы, которые работают по всему миру. Они беженцы? Ты такой тупой видать из-за того, что смотришь вместо Дискавери 95-квартал со Сватами?
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23.12.2020 05:20 Ответить
Тупорылый кусок дерьма, что ты несёшь? Этот беженец не раз писал, что свалил с Украины давным-давно, ни на какую не работу, а на постоянное проживание. И не раз писал какая это конченная страна. Ты видишь разницу, чухрыло? Или у тебя совсем мозг отёк от просмотра каналов своего Порохожопого свинорылого вождя?
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23.12.2020 12:52 Ответить
Зебил конченный, есть еще такое понятия, как иммиграция и эмиграция, которым пользуются все те же американцы с европейцами. Но, откуда буряту об этом знать?
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23.12.2020 15:14 Ответить
Тупой порохожопый адепт, как это отменяет то, что он свалил с этой страны и при каждом случае её поносит?
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23.12.2020 15:48 Ответить
Он не против "этой страны", а против уродов во власти, которые ее ненавидят и истощают и ездят на вас лохах верхом.
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23.12.2020 19:45 Ответить
Какое его и твоё сраное дело, какие тут власти и какие тут люди? Какого хрена вы, утырки, утырили заграницу, а теперь с умным видом лезете сюда поучать и давать советы? Вы уже бросили эту страну, сидите ровно и сопите в дырочку на всём готовом и не лезьте.
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23.12.2020 20:56 Ответить
В добрий час,пане Юрій!! Хай здісняться ваши задуми !!!)))
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22.12.2020 17:46 Ответить
І одразу звання генерал-майора присвоять )
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22.12.2020 17:54 Ответить
Мабуть краще нададуть, бо присвоюють чуже майно, зазвичай.
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22.12.2020 17:57 Ответить
Надають допомогу. Тому мабуть краще присвоять.
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22.12.2020 18:02 Ответить
"Федорович", я вас помирю - чуже майно, українською, взагалі-то, "привласнюють", якщо ти вже до "криміналу" підбираєшся... Хоча вживаються обидва синоніми... Однак, переважно, при незаконному відчуженні чужого майна КК України говорить про привласнення, а не про присвоєння...
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23.12.2020 08:27 Ответить
лещенко, наем, арестович, витренко... а теперь и бутусов. земародеры всех купили по накатанной схеме.
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22.12.2020 18:05 Ответить
Нема чого радіти, підкинуть хабарні гроші і посадять Бутусова!
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22.12.2020 18:12 Ответить
В Украине это не прокатит. Здесь не эрэфия и не бульбостан.
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22.12.2020 18:16 Ответить
Есть движение, а время покажет результат.
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22.12.2020 18:20 Ответить
Невже Пеця платити перестав?
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22.12.2020 18:20 Ответить
шановний пан Бутусов замахнувся аж на два місяці......... , вангую...... , місяць не більше і то, завдячуючи святковому періоду.
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22.12.2020 18:27 Ответить
Это конечно хорошо, но, какие возможности аж целого "советника министра" влиять на обороноспобность ВСУ? Это как назначить Курта Волкера советником к Коломойскому. Таран просто попытаестся использовать это как одну из пиар площадок, все предложения "человека со стороны" аккуратно подошьют по папочкам, будут выражать всяческое восхищение, и разовьют бурную деятельность по иммитации внедрения "ценных идей". Глядишь, до отставки правительства и донянут..
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22.12.2020 18:44 Ответить
Теперь все что узнает в минобороне этот журналистишко,будут знать все в москве.
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22.12.2020 18:53 Ответить
А вообще гарно попустили нашего "диванного", ему-то на зама министра хотелось, аж пищалось.

А тут вроде как и хотел-кричал, на тебе собеседование, но вот твой уровень. Даже не позаштатник.

Вот если-бы ножки раставил, как раньше...
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22.12.2020 19:12 Ответить
Интересно, сколько времени понадобится Бутусову понять, что его советы игнорируются?
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22.12.2020 19:13 Ответить
Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .

Не думаю, что это о Бутусове......
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22.12.2020 20:30 Ответить
Верить, что наши спецы завербовали 33 вагнеровца, взяли у них видеодоказательства их преступлений, потом пообещав конфетку вывезли в Минск... может только наивный юноша.
А ведь есть еще одна история, достойная киностудии Довженко - про силовой захват тюрем в Донецке, который опять таки разрушил Зеленский. Прям Рэмбо в Афганистане сорвал.
А Стрелков тем временм спокойно живет себе в наРФии и раздает интервью, убив с десяток сбушников в 2014 году - вот в это я верю! Что наши спецы ничего не могут, даже отомстить!
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22.12.2020 21:01 Ответить
ну и волачара голодная с ним
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22.12.2020 20:30 Ответить
Он что большой специалист в области военного строительства!?... Или хотели, как лучше, а получили, как всегда?
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22.12.2020 21:02 Ответить
Пустоцвет.
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22.12.2020 21:22 Ответить
...якось невдобно вийшло))).
Тобто... того... і в суд там вже не треба... і не менш ніж замміністра проїхали...
Невдобно якось вийшло.
Але з іншої сторони - позаштатний радник це моща! Порадіємо за пана Юрія.
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22.12.2020 21:35 Ответить
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22.12.2020 21:49 Ответить
Что может журналист посоветовать министру обороны? Разве что отредактировать текст акта о капитуляции.))
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22.12.2020 23:17 Ответить
Рада за Вас!
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23.12.2020 08:34 Ответить
 
 