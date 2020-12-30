УКР
Іран досі не надав Україні техзвіт про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Українська сторона досі не отримувала ніякого технічного звіту від іранської сторони про катастрофу літака МАУ, саме виконання досягнутих раніше домовленостей значною мірою визначатиме подальшу дату наступного раунду переговорів з Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Українська сторона досі не отримувала ніякого технічного звіту з іранської сторони. На останній телеконференції, що відбулася між усіма сторонами, які беруть участь у технічному розслідуванні, Іран вчергове запевнив, що завершується стадія перекладу документа і найближчим часом він буде переданий українській стороні", - сказав Єнін.

За словами заступника голови МЗС, відповідно до процедури, передбаченої 13 додатком Чиказької конвенції, сторона, відповідальна за технічне розслідування (в цьому випадку Іран), зобов'язана передати звіт про завершення технічного розслідування.

"Протягом 30 днів кожна зі сторін-учасниць має право висловити застереження, рекомендації, зауваження. Після цього протягом 60 днів іранська сторона зможе опублікувати відкриту версію звіту. Надалі він має пройти затвердження в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), і після цього це буде фіналізований документ", - пояснив заступник міністра.

Єнін зазначив, що цей документ є надзвичайно важливим, оскільки саме в межах технічного розслідування мають бути встановлені всі причини катастрофи, і це своєю чергою закладає основи, необхідні для забезпечення кримінального розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності, а також для вироблення рекомендацій щодо усунення недоліків і забезпечення неповторення аналогічних катастроф у майбутньому.

"Саме технічний звіт має встановити остаточно, йдеться про технічну помилку людини чи про системний збій в організації системи безпеки цивільних польотів у небі над Іраном", - додав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

+2
+1
Це, 72,23% виборців.
показати весь коментар
30.12.2020 14:24 Відповісти
