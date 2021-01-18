Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера

Суд щодо обрання запобіжного заходу для російського опозиціонера Олексія Навального відбудеться 18 січня о 12.30 за московським часом.

Про це повідомила в Твіттері прессекретар Навального Кіра Ямриш, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд щодо Олексія відбудеться ЗАРАЗ. 12.30 (за моск.ч. - ред.), Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС", - написала вона.

"Під будівлею УВС чергують машини прокремлівських помийних ЗМІ. Знімальну групу Life пропустили в будівлю з іншого входу. Щось явно готується", - далі зазначила вона.

"Адвокатів пропустили в УВС, посадили в якомусь кабінеті. Сказали, що ФСВП повинен приїхати і привезти матеріали для ознайомлення. Олексія адвокати досі не бачили. Ми припускаємо, що його можуть зараз кудись відвезти без них", - додала Ямриш.

При цьому адвокат Навального Вадим Кобзєв опублікував документ, згідно з яким сьогодні Хімкинський суд буде розглядати подання про утримання Навального під вартою.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини Маас закликав негайно звільнити Навального

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак із Навальним сів у Шереметьєво. на паспортному контролі політика затримали, оскільки раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.