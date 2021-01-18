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Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера

Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера

Суд щодо обрання запобіжного заходу для російського опозиціонера Олексія Навального відбудеться 18 січня о 12.30 за московським часом.

Про це повідомила в Твіттері прессекретар Навального Кіра Ямриш, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд щодо Олексія відбудеться ЗАРАЗ. 12.30 (за моск.ч. - ред.), Хімки, проспект Миру 23А, в будівлі 2 ОП УМВС", - написала вона.

"Під будівлею УВС чергують машини прокремлівських помийних ЗМІ. Знімальну групу Life пропустили в будівлю з іншого входу. Щось явно готується", - далі зазначила вона.

"Адвокатів пропустили в УВС, посадили в якомусь кабінеті. Сказали, що ФСВП повинен приїхати і привезти матеріали для ознайомлення. Олексія адвокати досі не бачили. Ми припускаємо, що його можуть зараз кудись відвезти без них", - додала Ямриш.

При цьому адвокат Навального Вадим Кобзєв опублікував документ, згідно з яким сьогодні Хімкинський суд буде розглядати подання про утримання Навального під вартою.

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Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера 01

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак із Навальним сів у Шереметьєво. на паспортному контролі політика затримали, оскільки раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

росія (66502) суд (11763) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+3
Бутерброды не забудьте в камеру ему передать
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18.01.2021 12:00 Відповісти
+1
Чем бы куйло не тешилось, лишь бы не лезло к нам
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18.01.2021 11:58 Відповісти
+1
У Сонячний Магадан Небутерброда,може там зрозуміє чий Крим))
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18.01.2021 11:59 Відповісти
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Чем бы куйло не тешилось, лишь бы не лезло к нам
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18.01.2021 11:58 Відповісти
Бл@тский цирк. Пипл хавает.
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18.01.2021 11:58 Відповісти
У Сонячний Магадан Небутерброда,може там зрозуміє чий Крим))
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18.01.2021 11:59 Відповісти
Всіх хто проти )(уйла в Магадан і па Колиму! Ура таварісчі!
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18.01.2021 12:28 Відповісти
Відпустили б цього блазня і через кілька місяців про нього всі б вже забули........
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18.01.2021 11:59 Відповісти
Бутерброды не забудьте в камеру ему передать
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18.01.2021 12:00 Відповісти
З Кримським камінням з неба.
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18.01.2021 12:03 Відповісти
Вистава триває. Запасаємось пивом і копченими снігірями.
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18.01.2021 12:05 Відповісти
А яке пиво?
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Пиво вже розгрібають, поспішай.
Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера - Цензор.НЕТ 9499
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18.01.2021 12:11 Відповісти
В крымскую тюрьму его, и бутербродами просроченными кормить Леху!!
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18.01.2021 12:08 Відповісти
У Криму тепло,тільки Магадан.
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18.01.2021 12:11 Відповісти
спросите и навального - "чей крым" и "есть ли оккупационные расийские войска на территории Украины"... и сразу же после этого тему навального закройте раз и навсегда... минстеця нет, а лапшу на уши вешают, дерьмо в уши украинцев заливают...
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Пукин выбрал хардкор версию развития событий. В принципе ожидаемо. Другие варианты для него ещё хуже.
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18.01.2021 12:10 Відповісти
Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
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18.01.2021 12:12 Відповісти
На зону, козлину.
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18.01.2021 12:14 Відповісти
Після "брата 2" в літаку Победа хай воно здохне в рідній буцигарні.
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18.01.2021 12:19 Відповісти
у кацапов хоть такой есть, лидар опозиции
а у нас кто? Петр Алексеевич?))
жду пока Вона выстрелит) чую старая кобра готовится к останньому прижку)
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18.01.2021 12:15 Відповісти
под себя она выстрелит...
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18.01.2021 12:18 Відповісти
И здесь кацарылые пороха не забыли? Ссыкотно вдруг опять..
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18.01.2021 12:33 Відповісти
шо опять?)
по зубах?))
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18.01.2021 12:40 Відповісти
Памперсы смени недоносок.
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18.01.2021 12:43 Відповісти
и это все на что ты способен?
полковник))
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18.01.2021 12:46 Відповісти
доля чергового кримнашиста та шовініста мені байдужа! і те як з цього недопутіна ліплять а-ля манделу викликає лише рвотний ефект
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18.01.2021 12:19 Відповісти
Посадят таки Небутерброда.) Але суд у відділу поліції ... це щось нове)))
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18.01.2021 12:31 Відповісти
 
 