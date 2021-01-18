Глава МЗС Німеччини Маас закликав негайно звільнити Навального

Опозиціонера Олексія Навального, який напередодні повернувся в Росію з Німеччини і був затриманий в аеропорту, потрібно негайно звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса. Заяву опубліковано на сайті відомства.

"Після одужання Олексій Навальний прийняв свідоме рішення повернутися в Росію <...>. Абсолютно незрозумілий той факт, що він був заарештований російською владою відразу після прибуття", - заявив Маас.

Він нагадав, що згідно з російською Конституцією та міжнародним правом у країні повинен бути реалізований принцип верховенства закону і захисту громадянських прав.

"Звичайно, ці принципи повинні бути застосовні й до Олексія Навального. Його потрібно негайно звільнити", - йдеться в повідомленні міністра.

Маас також нагадав, що Берлін очікує від Росії повного розслідування отруєння Навального.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак із Навальним сів у Шереметьєво. на паспортному контролі політика затримали, оскільки раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Химки.

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