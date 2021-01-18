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Новини
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Глава МЗС Німеччини Маас закликав негайно звільнити Навального

Глава МЗС Німеччини Маас закликав негайно звільнити Навального

Опозиціонера Олексія Навального, який напередодні повернувся в Росію з Німеччини і був затриманий в аеропорту, потрібно негайно звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса. Заяву опубліковано на сайті відомства.

"Після одужання Олексій Навальний прийняв свідоме рішення повернутися в Росію <...>. Абсолютно незрозумілий той факт, що він був заарештований російською владою відразу після прибуття", - заявив Маас.

Він нагадав, що згідно з російською Конституцією та міжнародним правом у країні повинен бути реалізований принцип верховенства закону і захисту громадянських прав.

"Звичайно, ці принципи повинні бути застосовні й до Олексія Навального. Його потрібно негайно звільнити", - йдеться в повідомленні міністра.

Маас також нагадав, що Берлін очікує від Росії повного розслідування отруєння Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак із Навальним сів у Шереметьєво. на паспортному контролі політика затримали, оскільки раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Химки.

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Німеччина (7523) затримання (4357) росія (66478) Навальний Олексій (613) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+4
Все призывают и ни у кого даже смелости нет озаботиться.
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18.01.2021 10:09 Відповісти
+1
***** налий йому новічка за дєрзость
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18.01.2021 10:17 Відповісти
+1
Маас хай поцілує Пукіна в пук і Шрьодера за компанію!
Кращі будуть наслідки!
Політичні імпотенти хрінові!
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18.01.2021 10:23 Відповісти
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Все призывают и ни у кого даже смелости нет озаботиться.
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18.01.2021 10:09 Відповісти
Треба було Навального з нотою протесту везти на...бомбардувальниках у супроводі винищувачів як там очікували (очкували) у Внуково.
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18.01.2021 10:31 Відповісти
***** налий йому новічка за дєрзость
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18.01.2021 10:17 Відповісти
Велике цобе тот навальний... пуйло в каталажках сотни украинцев мучает, включая крымских татар, но навальный - он как-то ближе... нет повести печальнее на свете, чем повесть о навальном и отруте...
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18.01.2021 10:18 Відповісти
недоведи господи їм "озаботіцца" і хана навальненькому. повісять прямо на червоній площі.
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18.01.2021 10:19 Відповісти
Маас хай поцілує Пукіна в пук і Шрьодера за компанію!
Кращі будуть наслідки!
Політичні імпотенти хрінові!
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18.01.2021 10:23 Відповісти
_Импотенты? Вот уж нет! Потому что они именно не хотят - причём ожесточённо и упорно - противодействовать людоедам.
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18.01.2021 11:56 Відповісти
Це як вимога звільнити Крим. На Орду, крім санкцій і сили нічого не діє. Вони віками крали території сусідів і називали це "Прирастанием" , потім влаштовували голодомори і заселяли їх скрепними кріпаками.
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18.01.2021 10:31 Відповісти
Я не понимаю одного - какого х.. Навальный вообще решил вернуться в рашу? Он что не знал, что его могут арестовать?
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18.01.2021 10:33 Відповісти
Это план такой, дальше будет интересней.
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18.01.2021 12:36 Відповісти
У него миссия такая быть местным Нельсоном Мандела.
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18.01.2021 12:46 Відповісти
Он не "Мандела", а "**********"...
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18.01.2021 13:13 Відповісти
Хай буде так. Але я хотів би щоб Навальний став президентом Московії. Це набагато краще ніж всі ті *****, яких ми бачимо на расиє.
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18.01.2021 16:59 Відповісти
Ну, буде те саме, що і з "Путіним"... Чергова маріонетка, яку будуть "смикать за ниточки"... В Росії неважливо, чия жопа на троні сидить... Вона озвучує бажання натовпу... Правильно Макаревич казав про "колективного Путіна"... Він втілив бажання російського бидла про "вяличіє"... Колись читав роман якогось казахського письменника про епоху Чінгіз-хана. Там автор, вустами головного героя сказав дослівно, таке: "Дехто думає, що війни затівають правителі... Неправда... Війни затівають мільйони голодних животів, жадібних рук і і завидющих очей...". А Росія віками жила за рахунок грабунку... Як грабунку оточуючих народів, так і загарбаних територій... Зараз народи їм грабувать майже не вдається, а території вони вже дограбовують... От і хочуть вони повернуться знову до грабунку сусідів... І хто буде вождем грабіжників - не так вже і важливо, як для нас, так і для них самих...
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18.01.2021 17:11 Відповісти
Я розумію про "колективного Путіна". Так воно і є, але я впевнений що Навальний не розпочав би війну проти України. Той Навальний якого ми зараз бачимо.
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18.01.2021 23:54 Відповісти
Лідери - заручники натовпу... Тих, що ідуть всупереч бажанню натовпу, або зневажають, або проганяють, або вбивають... Не Путін заряджав "Гради" і сидів за важелями танків...
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19.01.2021 00:04 Відповісти
Незгоден. Як що б не пропаганда по Кремлядь-ТВ, то рюзьге просто бухали б свою бояру і волали про вялічіє. А так, саме він через ТВ розпочав війну проти України. Його ТВ зробили з українців "фошиздами". Він керує натовпом а не навпаки.
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19.01.2021 13:07 Відповісти
То Ви просто не розумієте "політичної механіки"... Істота на троні - "політичний рупор"... Вона роззявляє рота і говорить те,що йому спічрайтери написали... А він тільки ретранслює... Не він "керує натовпом", а "через нього керують натовпом"... Почитайте Хайнлайна, "Подвійну зірку" там ця кухня розписана у дохідливій формі... Нам, коли ми "Політологію" вивчали, то викладач її рекомендував прочитать, у якості "додаткової літератури"...
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19.01.2021 14:03 Відповісти
Он вернулся, потому что на Западе уже никому не нужен. Он отработанный материал, с практически нулевым рейтингом.
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18.01.2021 12:48 Відповісти
Правильно.
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19.01.2021 00:29 Відповісти
 
 