РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9259 посетителей онлайн
Новости
2 620 21

Глава МИД Германии Маас призвал немедленно освободить Навального

Глава МИД Германии Маас призвал немедленно освободить Навального

Оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту, следует немедленно освободить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию <...>. Совершенно непонятен тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии", — заявил Маас.

Он напомнил, что согласно российской Конституции и международному праву в стране должен быть реализован принцип верховенства закона и защиты гражданских прав.

"Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", — говорится в сообщении министра.

Маас также напомнил, что Берлин ожидает от России полного расследования отравления Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран Балтии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали ЕС задуматься о санкциях против РФ

Германия (7106) задержание (6692) россия (96455) Навальный Алексей (856) Маас Хайко (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Все призывают и ни у кого даже смелости нет озаботиться.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:09 Ответить
+1
***** налий йому новічка за дєрзость
показать весь комментарий
18.01.2021 10:17 Ответить
+1
Маас хай поцілує Пукіна в пук і Шрьодера за компанію!
Кращі будуть наслідки!
Політичні імпотенти хрінові!
показать весь комментарий
18.01.2021 10:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все призывают и ни у кого даже смелости нет озаботиться.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:09 Ответить
Треба було Навального з нотою протесту везти на...бомбардувальниках у супроводі винищувачів як там очікували (очкували) у Внуково.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:31 Ответить
***** налий йому новічка за дєрзость
показать весь комментарий
18.01.2021 10:17 Ответить
Велике цобе тот навальний... пуйло в каталажках сотни украинцев мучает, включая крымских татар, но навальный - он как-то ближе... нет повести печальнее на свете, чем повесть о навальном и отруте...
показать весь комментарий
18.01.2021 10:18 Ответить
недоведи господи їм "озаботіцца" і хана навальненькому. повісять прямо на червоній площі.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:19 Ответить
Маас хай поцілує Пукіна в пук і Шрьодера за компанію!
Кращі будуть наслідки!
Політичні імпотенти хрінові!
показать весь комментарий
18.01.2021 10:23 Ответить
_Импотенты? Вот уж нет! Потому что они именно не хотят - причём ожесточённо и упорно - противодействовать людоедам.
показать весь комментарий
18.01.2021 11:56 Ответить
Це як вимога звільнити Крим. На Орду, крім санкцій і сили нічого не діє. Вони віками крали території сусідів і називали це "Прирастанием" , потім влаштовували голодомори і заселяли їх скрепними кріпаками.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:31 Ответить
Я не понимаю одного - какого х.. Навальный вообще решил вернуться в рашу? Он что не знал, что его могут арестовать?
показать весь комментарий
18.01.2021 10:33 Ответить
Это план такой, дальше будет интересней.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:36 Ответить
У него миссия такая быть местным Нельсоном Мандела.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:46 Ответить
Он не "Мандела", а "**********"...
показать весь комментарий
18.01.2021 13:13 Ответить
Хай буде так. Але я хотів би щоб Навальний став президентом Московії. Це набагато краще ніж всі ті *****, яких ми бачимо на расиє.
показать весь комментарий
18.01.2021 16:59 Ответить
Ну, буде те саме, що і з "Путіним"... Чергова маріонетка, яку будуть "смикать за ниточки"... В Росії неважливо, чия жопа на троні сидить... Вона озвучує бажання натовпу... Правильно Макаревич казав про "колективного Путіна"... Він втілив бажання російського бидла про "вяличіє"... Колись читав роман якогось казахського письменника про епоху Чінгіз-хана. Там автор, вустами головного героя сказав дослівно, таке: "Дехто думає, що війни затівають правителі... Неправда... Війни затівають мільйони голодних животів, жадібних рук і і завидющих очей...". А Росія віками жила за рахунок грабунку... Як грабунку оточуючих народів, так і загарбаних територій... Зараз народи їм грабувать майже не вдається, а території вони вже дограбовують... От і хочуть вони повернуться знову до грабунку сусідів... І хто буде вождем грабіжників - не так вже і важливо, як для нас, так і для них самих...
показать весь комментарий
18.01.2021 17:11 Ответить
Я розумію про "колективного Путіна". Так воно і є, але я впевнений що Навальний не розпочав би війну проти України. Той Навальний якого ми зараз бачимо.
показать весь комментарий
18.01.2021 23:54 Ответить
Лідери - заручники натовпу... Тих, що ідуть всупереч бажанню натовпу, або зневажають, або проганяють, або вбивають... Не Путін заряджав "Гради" і сидів за важелями танків...
показать весь комментарий
19.01.2021 00:04 Ответить
Незгоден. Як що б не пропаганда по Кремлядь-ТВ, то рюзьге просто бухали б свою бояру і волали про вялічіє. А так, саме він через ТВ розпочав війну проти України. Його ТВ зробили з українців "фошиздами". Він керує натовпом а не навпаки.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:07 Ответить
То Ви просто не розумієте "політичної механіки"... Істота на троні - "політичний рупор"... Вона роззявляє рота і говорить те,що йому спічрайтери написали... А він тільки ретранслює... Не він "керує натовпом", а "через нього керують натовпом"... Почитайте Хайнлайна, "Подвійну зірку" там ця кухня розписана у дохідливій формі... Нам, коли ми "Політологію" вивчали, то викладач її рекомендував прочитать, у якості "додаткової літератури"...
показать весь комментарий
19.01.2021 14:03 Ответить
Он вернулся, потому что на Западе уже никому не нужен. Он отработанный материал, с практически нулевым рейтингом.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:48 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
19.01.2021 00:29 Ответить
 
 