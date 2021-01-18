Глава МИД Германии Маас призвал немедленно освободить Навального
Оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту, следует немедленно освободить.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
"После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию <...>. Совершенно непонятен тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии", — заявил Маас.
Он напомнил, что согласно российской Конституции и международному праву в стране должен быть реализован принцип верховенства закона и защиты гражданских прав.
"Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", — говорится в сообщении министра.
Маас также напомнил, что Берлин ожидает от России полного расследования отравления Навального.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кращі будуть наслідки!
Політичні імпотенти хрінові!