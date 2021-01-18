Глава МИД Германии Маас призвал немедленно освободить Навального

Оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту, следует немедленно освободить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию <...>. Совершенно непонятен тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии", — заявил Маас.

Он напомнил, что согласно российской Конституции и международному праву в стране должен быть реализован принцип верховенства закона и защиты гражданских прав.

"Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", — говорится в сообщении министра.

Маас также напомнил, что Берлин ожидает от России полного расследования отравления Навального.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

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