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Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера

Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера

Суд по избранию меры пресечения для российского оппозиционера Алексея Навального состоится 18 января в 12.30 по московскому времени.

Об этом сообщила в Твиттере пресс-секреталь Навального Кира Ямрыш, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС. 12.30 (по моск.вр. - Ред.), Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД", - написала она.

"Под зданием УВД дежурят машины прокремлевских помоечных СМИ. Съемочную группу Life пропустили в здание с другого входа. Что-то явно готовится", - далее отметила она.

"Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - добавила Ямрыш.

При этом адвокат Навального Вадим Кобзев опубликовал документ, согласно которому сегодня Химкинский суд будет зассматривать представление о заключеннии Навального под стражу.

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Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера 01

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

россия (96472) суд (25157) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+3
Бутерброды не забудьте в камеру ему передать
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18.01.2021 12:00 Ответить
+1
Чем бы куйло не тешилось, лишь бы не лезло к нам
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18.01.2021 11:58 Ответить
+1
У Сонячний Магадан Небутерброда,може там зрозуміє чий Крим))
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18.01.2021 11:59 Ответить
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Чем бы куйло не тешилось, лишь бы не лезло к нам
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18.01.2021 11:58 Ответить
Бл@тский цирк. Пипл хавает.
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18.01.2021 11:58 Ответить
У Сонячний Магадан Небутерброда,може там зрозуміє чий Крим))
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18.01.2021 11:59 Ответить
Всіх хто проти )(уйла в Магадан і па Колиму! Ура таварісчі!
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18.01.2021 12:28 Ответить
Відпустили б цього блазня і через кілька місяців про нього всі б вже забули........
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18.01.2021 11:59 Ответить
Бутерброды не забудьте в камеру ему передать
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18.01.2021 12:00 Ответить
З Кримським камінням з неба.
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18.01.2021 12:03 Ответить
Вистава триває. Запасаємось пивом і копченими снігірями.
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18.01.2021 12:05 Ответить
А яке пиво?
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18.01.2021 12:08 Ответить
Пиво вже розгрібають, поспішай.
Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера - Цензор.НЕТ 9499
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18.01.2021 12:11 Ответить
В крымскую тюрьму его, и бутербродами просроченными кормить Леху!!
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18.01.2021 12:08 Ответить
У Криму тепло,тільки Магадан.
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18.01.2021 12:11 Ответить
спросите и навального - "чей крым" и "есть ли оккупационные расийские войска на территории Украины"... и сразу же после этого тему навального закройте раз и навсегда... минстеця нет, а лапшу на уши вешают, дерьмо в уши украинцев заливают...
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18.01.2021 12:08 Ответить
Пукин выбрал хардкор версию развития событий. В принципе ожидаемо. Другие варианты для него ещё хуже.
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18.01.2021 12:10 Ответить
Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
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18.01.2021 12:12 Ответить
На зону, козлину.
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18.01.2021 12:14 Ответить
Після "брата 2" в літаку Победа хай воно здохне в рідній буцигарні.
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18.01.2021 12:19 Ответить
у кацапов хоть такой есть, лидар опозиции
а у нас кто? Петр Алексеевич?))
жду пока Вона выстрелит) чую старая кобра готовится к останньому прижку)
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18.01.2021 12:15 Ответить
под себя она выстрелит...
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18.01.2021 12:18 Ответить
И здесь кацарылые пороха не забыли? Ссыкотно вдруг опять..
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18.01.2021 12:33 Ответить
шо опять?)
по зубах?))
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18.01.2021 12:40 Ответить
Памперсы смени недоносок.
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18.01.2021 12:43 Ответить
и это все на что ты способен?
полковник))
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18.01.2021 12:46 Ответить
доля чергового кримнашиста та шовініста мені байдужа! і те як з цього недопутіна ліплять а-ля манделу викликає лише рвотний ефект
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18.01.2021 12:19 Ответить
Посадят таки Небутерброда.) Але суд у відділу поліції ... це щось нове)))
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18.01.2021 12:31 Ответить
 
 