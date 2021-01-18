Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера
Суд по избранию меры пресечения для российского оппозиционера Алексея Навального состоится 18 января в 12.30 по московскому времени.
Об этом сообщила в Твиттере пресс-секреталь Навального Кира Ямрыш, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС. 12.30 (по моск.вр. - Ред.), Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД", - написала она.
"Под зданием УВД дежурят машины прокремлевских помоечных СМИ. Съемочную группу Life пропустили в здание с другого входа. Что-то явно готовится", - далее отметила она.
"Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - добавила Ямрыш.
При этом адвокат Навального Вадим Кобзев опубликовал документ, согласно которому сегодня Химкинский суд будет зассматривать представление о заключеннии Навального под стражу.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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а у нас кто? Петр Алексеевич?))
жду пока Вона выстрелит) чую старая кобра готовится к останньому прижку)
по зубах?))
полковник))