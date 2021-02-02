Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
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Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, виключили зі складу фракції партії "Слуга народу".
Це рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал депутата Ольги Василевської-Смаглюк.
"Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали понад 180 підписів", - написала вона.
Видання "Бабель" з посиланням на джерела в СН повідомляє, що за виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції з 246 - 80%. 29 висловилися проти, 19 - не голосували.
Поіменне результати голосування не озвучували.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
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Де вони всі ? Чому мовчать ?
Жодного слова на його захист з їхніх вуст так і не вилетіло.
эту блевотину надо умножить на НОЛЬ...