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Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінського виключили з фракції

Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, виключили зі складу фракції партії "Слуга народу".

Це рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал депутата Ольги Василевської-Смаглюк.

"Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали понад 180 підписів", - написала вона.

Видання "Бабель" з посиланням на джерела в СН повідомляє, що за виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції з 246 - 80%. 29 висловилися проти, 19 - не голосували.

Поіменне результати голосування не озвучували.

Читайте також: Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
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Топ коментарі
+94
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2677
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01.02.2021 18:59
+51
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 299

Наверное, у меня есть моральное право, больше, чем у многих других, высказаться по поводу «преследований» господина Дубинского.
Как вы обратили внимание, я не злорадствовал по поводу введения против него американских санкций, возможного исключения из фракции и удаления его аккаунта на Ютубе.
Но теперь, наверное, всё-таки выскажусь.
Проблема господина Дубинского в том, что его... не существует.

Если вы помните, то именно я ввёл в политический оборот фразу «говорящая ж@па Коломойского».
Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма, также как и любая другая часть тела.
Дубинского не существует.
Он не субъектен.
Можно, конечно, бесконечно ёрничать над тем, как фейкомет и информационный киллер, сейчас истерит и жалуется, что против него организована информационная компания дискредитации.
Вы вообще вдумайтесь!!!
Дубинский (!), извергавший из своего поганого рта мегатонны лжи, теперь рыдает: «Караул, хулиганы ( вернее, соросята ) зрения лишают».
Можно, конечно, рассуждать, как могла партия власти набрать в свои ряды откровенных подонков, хамов и деструктивных личностей. Которые месяцами её разрушали изнутри, интриговали против коллег и заставили ненавидеть себя полстраны.
Безусловно, заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося «политиком» и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост.
Но.... Дубинского не существует.

Он - пустое место.
В истории с Дубинским единственно заслуживает внимание только одно обстоятельство.
То, о чем я говорил десятки раз и изо всех утюгов:
«Всё, без исключения всё, к чему прикоснётся Беня превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб «Днепр», «Центрэнерго». и т.д. и т.п.»
Только, в отличие от мифического Мидаса, превращавшего все в золото, Коломойский превращает всё в дерьмо.
А теперь уже и Дубинского.
Я, надеюсь, что из истории с Дубинским, многие персонажи отечественного политикума, особенно из партии «Майбах» сделают, наконец, вывод, что Коломойский - токсичен и с ним лучше не иметь дела.
А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения.
Ты помнишь, что я обещал разбить тебе хлебало за то, что ты разгонял против меня фейки, будто я(!) убиваю (!!) бездомных животных (!!!)?
Ты ещё тогда, как последний потерпевший, сразу накатал на меня заявление в полицию «об угрозе жизни государственному деятелю».
Помнишь, тварь?
Не бойся. Я тебя простил.
Об пустое место руки не марают.29.01.2021. Борис Филатов
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01.02.2021 19:17
+32
Где теперь собачка харчеваться будет?))
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01.02.2021 18:59
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Вітаю усіх нас з чудовою новиною ! БУМЕРАНГ - це геніально !
Хто наступний ?

Слава Нації ! Смерть ворогам !
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01.02.2021 19:23 Відповісти
Рабиновича исключили из партии. Ему приснился сон: Израиль объявил войну Советскому Союзу и победил. Моше Даян стоит на трибуне Мавзолея, а перед ним проходит демонстрация советских евреев. Они скандируют:
- Восстановите Рабиновича! Восстановите Рабиновича!
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01.02.2021 19:29 Відповісти
Не знаю, кто такой этот Дубинский, наверное очень крупный решала, раз уже несколько месяцев на цензоре постят про него, но забавно наблюдать, как евреи дерутся за место у корыта, а в украинцев чубы трещат.
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01.02.2021 19:30 Відповісти
Метко подметил, хотя тут на сайте 80% топят за евреев.
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01.02.2021 19:43 Відповісти
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6754
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01.02.2021 19:44 Відповісти
А ти, синку, я бачу, антисеміт?) В бан, комашко).
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02.02.2021 09:31 Відповісти
У кацапов есть "хор Александрова" во главе с Кобзоном. А пусть у нас будет "партия Кернеса"! Дубинеску первый кандидат. Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3611
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01.02.2021 19:35 Відповісти
СДД
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01.02.2021 19:44 Відповісти
А?
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01.02.2021 20:03 Відповісти
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5146
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01.02.2021 19:45 Відповісти
Пох
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01.02.2021 19:50 Відповісти
Сашеньку поимели в его тупой собачий рот!! ))
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01.02.2021 20:00 Відповісти
Исключили из тупой собачьей фракции.
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01.02.2021 20:27 Відповісти
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1979
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01.02.2021 21:01 Відповісти
Защищают Крым от зеленых человечков
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02.02.2021 00:20 Відповісти
Ех,що ж твій собачий рот з тобою зробив))
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01.02.2021 21:11 Відповісти
иобанный собачий рот обосрался
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01.02.2021 21:26 Відповісти
Та не всё очевидно ! У нас на каждом шагу подстава и перепродажа и не исключено ,что бочку на Байдена Шурики катили с подачи и благославления ! Нынче им обидно отдуваться.....
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01.02.2021 21:35 Відповісти
Поганий чувак цей дубінський. Добре що вистачило волі його вигнати з фракції.
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01.02.2021 21:36 Відповісти
Первый пошел
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01.02.2021 21:47 Відповісти
Якби американці не ткнули носом і не дали підсрачника - хрен би його вигнали . Щира подяка адміністрації Байдена від всього українського народу .
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01.02.2021 22:18 Відповісти
Ти зараз сказав дякую адміністрації Трампа. І 7 невігласів тобі лайкнули.
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02.02.2021 08:47 Відповісти
А как же паралельный подсчет?
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01.02.2021 22:38 Відповісти
Та якось пох... А це просто тому,що ви всі там дурні. Ну а дурням закон не писаний. Прсто одного дебіла вигнали,а скільки там щще у вас таки же залишилось... Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7232
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01.02.2021 22:49 Відповісти
В Дубінського ще є шанс оскаржити рішення фракції в Печерському суді і таки змусити фракцію і надалі його терпіти
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01.02.2021 23:35 Відповісти
Какоє горє! Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 525
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02.02.2021 03:30 Відповісти
виключення з фракції нічого толкового не дає, але за канал на титрубі і блок від банків - приємно
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02.02.2021 05:03 Відповісти
Я от думаю...Дубінський мав стільки прихильників.
Де вони всі ? Чому мовчать ?
Жодного слова на його захист з їхніх вуст так і не вилетіло.
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02.02.2021 08:17 Відповісти
Тетяна Лайф на нього була підписана і захищала його певний період. Хотілось би побачити її коментар...
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02.02.2021 08:34 Відповісти
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

эту блевотину надо умножить на НОЛЬ...
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02.02.2021 09:10 Відповісти
классика! жабы вздрючили гадюку.
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02.02.2021 09:46 Відповісти
Один мій старший колега ще сорок пять років назад говорив мені--НІКОЛИ НЕ ДОПУСКАЙ ,ЩОБ В КОЛЕКТИВІ БУЛО БІЛЬШЕ ДВУХ ЄВРЕЇВ. На моє запитання--чому,відповів,що якщо буде більше--будуть ЗАГОВОРИ і колтнеча в колективі Ці мудрі слава памятаю вже довгі рокі і десятки раз впевнювався в правдивості його слів. Мудра була людина.
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02.02.2021 10:05 Відповісти
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