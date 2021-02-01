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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинского исключили из фракции

Попавшего под санкции США народного депутата Александра Дубинского исключили из состава фракции партии "Слуга народа".

Это решение было принято на заседании фракции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал депутата Ольги Василевской-Смаглюк.

"Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", - написала она.

Издание "Бабель" со ссылкой источники в СН сообщает, что за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции из 246 - 80%. 29 высказались против - против, 19 - не голосовали.

Поименно результаты голосования не озвучивали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков о предпосылках для роспуска Рады: Даже если 15 человек выйдет из СН в случае исключения Дубинского, коалиция продолжит работать

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+94
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2677
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01.02.2021 18:59
+51
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 299

Наверное, у меня есть моральное право, больше, чем у многих других, высказаться по поводу «преследований» господина Дубинского.
Как вы обратили внимание, я не злорадствовал по поводу введения против него американских санкций, возможного исключения из фракции и удаления его аккаунта на Ютубе.
Но теперь, наверное, всё-таки выскажусь.
Проблема господина Дубинского в том, что его... не существует.

Если вы помните, то именно я ввёл в политический оборот фразу «говорящая ж@па Коломойского».
Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма, также как и любая другая часть тела.
Дубинского не существует.
Он не субъектен.
Можно, конечно, бесконечно ёрничать над тем, как фейкомет и информационный киллер, сейчас истерит и жалуется, что против него организована информационная компания дискредитации.
Вы вообще вдумайтесь!!!
Дубинский (!), извергавший из своего поганого рта мегатонны лжи, теперь рыдает: «Караул, хулиганы ( вернее, соросята ) зрения лишают».
Можно, конечно, рассуждать, как могла партия власти набрать в свои ряды откровенных подонков, хамов и деструктивных личностей. Которые месяцами её разрушали изнутри, интриговали против коллег и заставили ненавидеть себя полстраны.
Безусловно, заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося «политиком» и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост.
Но.... Дубинского не существует.

Он - пустое место.
В истории с Дубинским единственно заслуживает внимание только одно обстоятельство.
То, о чем я говорил десятки раз и изо всех утюгов:
«Всё, без исключения всё, к чему прикоснётся Беня превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб «Днепр», «Центрэнерго». и т.д. и т.п.»
Только, в отличие от мифического Мидаса, превращавшего все в золото, Коломойский превращает всё в дерьмо.
А теперь уже и Дубинского.
Я, надеюсь, что из истории с Дубинским, многие персонажи отечественного политикума, особенно из партии «Майбах» сделают, наконец, вывод, что Коломойский - токсичен и с ним лучше не иметь дела.
А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения.
Ты помнишь, что я обещал разбить тебе хлебало за то, что ты разгонял против меня фейки, будто я(!) убиваю (!!) бездомных животных (!!!)?
Ты ещё тогда, как последний потерпевший, сразу накатал на меня заявление в полицию «об угрозе жизни государственному деятелю».
Помнишь, тварь?
Не бойся. Я тебя простил.
Об пустое место руки не марают.29.01.2021. Борис Филатов
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01.02.2021 19:17
+32
Где теперь собачка харчеваться будет?))
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01.02.2021 18:59
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Вітаю усіх нас з чудовою новиною ! БУМЕРАНГ - це геніально !
Хто наступний ?

Слава Нації ! Смерть ворогам !
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01.02.2021 19:23 Ответить
Рабиновича исключили из партии. Ему приснился сон: Израиль объявил войну Советскому Союзу и победил. Моше Даян стоит на трибуне Мавзолея, а перед ним проходит демонстрация советских евреев. Они скандируют:
- Восстановите Рабиновича! Восстановите Рабиновича!
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01.02.2021 19:29 Ответить
Не знаю, кто такой этот Дубинский, наверное очень крупный решала, раз уже несколько месяцев на цензоре постят про него, но забавно наблюдать, как евреи дерутся за место у корыта, а в украинцев чубы трещат.
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01.02.2021 19:30 Ответить
Метко подметил, хотя тут на сайте 80% топят за евреев.
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01.02.2021 19:43 Ответить
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6754
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01.02.2021 19:44 Ответить
А ти, синку, я бачу, антисеміт?) В бан, комашко).
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02.02.2021 09:31 Ответить
У кацапов есть "хор Александрова" во главе с Кобзоном. А пусть у нас будет "партия Кернеса"! Дубинеску первый кандидат. Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3611
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01.02.2021 19:35 Ответить
СДД
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01.02.2021 19:44 Ответить
А?
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01.02.2021 20:03 Ответить
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5146
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01.02.2021 19:45 Ответить
Пох
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01.02.2021 19:50 Ответить
Сашеньку поимели в его тупой собачий рот!! ))
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01.02.2021 20:00 Ответить
Исключили из тупой собачьей фракции.
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01.02.2021 20:27 Ответить
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1979
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01.02.2021 21:01 Ответить
Защищают Крым от зеленых человечков
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02.02.2021 00:20 Ответить
Ех,що ж твій собачий рот з тобою зробив))
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01.02.2021 21:11 Ответить
иобанный собачий рот обосрался
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01.02.2021 21:26 Ответить
Та не всё очевидно ! У нас на каждом шагу подстава и перепродажа и не исключено ,что бочку на Байдена Шурики катили с подачи и благославления ! Нынче им обидно отдуваться.....
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01.02.2021 21:35 Ответить
Поганий чувак цей дубінський. Добре що вистачило волі його вигнати з фракції.
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01.02.2021 21:36 Ответить
Первый пошел
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01.02.2021 21:47 Ответить
Якби американці не ткнули носом і не дали підсрачника - хрен би його вигнали . Щира подяка адміністрації Байдена від всього українського народу .
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01.02.2021 22:18 Ответить
Ти зараз сказав дякую адміністрації Трампа. І 7 невігласів тобі лайкнули.
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02.02.2021 08:47 Ответить
А как же паралельный подсчет?
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01.02.2021 22:38 Ответить
Та якось пох... А це просто тому,що ви всі там дурні. Ну а дурням закон не писаний. Прсто одного дебіла вигнали,а скільки там щще у вас таки же залишилось... Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7232
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01.02.2021 22:49 Ответить
В Дубінського ще є шанс оскаржити рішення фракції в Печерському суді і таки змусити фракцію і надалі його терпіти
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01.02.2021 23:35 Ответить
Какоє горє! Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 525
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02.02.2021 03:30 Ответить
виключення з фракції нічого толкового не дає, але за канал на титрубі і блок від банків - приємно
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02.02.2021 05:03 Ответить
Я от думаю...Дубінський мав стільки прихильників.
Де вони всі ? Чому мовчать ?
Жодного слова на його захист з їхніх вуст так і не вилетіло.
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02.02.2021 08:17 Ответить
Тетяна Лайф на нього була підписана і захищала його певний період. Хотілось би побачити її коментар...
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02.02.2021 08:34 Ответить
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

эту блевотину надо умножить на НОЛЬ...
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02.02.2021 09:10 Ответить
классика! жабы вздрючили гадюку.
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02.02.2021 09:46 Ответить
Один мій старший колега ще сорок пять років назад говорив мені--НІКОЛИ НЕ ДОПУСКАЙ ,ЩОБ В КОЛЕКТИВІ БУЛО БІЛЬШЕ ДВУХ ЄВРЕЇВ. На моє запитання--чому,відповів,що якщо буде більше--будуть ЗАГОВОРИ і колтнеча в колективі Ці мудрі слава памятаю вже довгі рокі і десятки раз впевнювався в правдивості його слів. Мудра була людина.
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02.02.2021 10:05 Ответить
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