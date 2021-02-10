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вакцина (3528) Іран (1336) пенсійний вік (106) Національний корпус (386) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Головні новини 10 лютого: пенсійний вік підвищують для жінок, Іран міг збити лайнер МАУ спеціально

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 10 лютого: пенсійний вік підвищують для жінок, Іран міг збити лайнер МАУ спеціально

В Україні підвищується пенсійний вік для жінок, Іран міг спеціально збити український літак, "Нацкорпус" проти "тітушок ОПЗЖ", Медведчук хоче створити новий канал, - головні новини України і світу 10 лютого 2021 року.

Підвищується пенсійний вік

З 1 квітня 2021 року всі українці виходитимуть на пенсію з 60 років. Нововведення торкнеться жінок, що народилися після 1961 року (інші й так виходили на пенсію в 60). Це - останній етап підвищення пенсійного віку. Право вийти на пенсію в 59,5 років залишається тільки у жінок, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Іран міг збити український лайнер рік тому навмисно

Це випливає з аудіозапису, на якому міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Запис опублікував канадський телерадіомовник CBC News. Офіс генпрокурора звернувся до влади Канади з проханням надати аудіофайл.

"Національний корпус" проти "тітушок ОПЗЖ"

Політична партія "Національний корпус" заявила, що її активісти заблокували в центрі Києва "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці. На місце приїхала поліція і провела обшук. У будівлі знайшли зброю і гранати. Понад 100 осіб доставили у відділення поліції і проводять з ними слідчі дії.

Відродження каналів Медведчука

Замість закритих через санкції проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і Zik може з'явитися новий телеканал, засновниками якого стануть співробітники трьох закритих медіа. ЗМІ опублікували внутрішній документ медіахолдингу Козака, в якому співробітникам телеканалів пропонують стати засновниками нового ЗМІ. Тих, хто виявить таке бажання, просять надіслати свої паспортні дані. Пресслужба "112-Україна" стверджує, що не володіє інформацією про створення нового телеканалу.

Російській вакцині закрили хід в Україну

Уряд опублікував постанову, яка забороняє прискорену реєстрацію в Україні російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V". Китайська фірма Sinovac тим часом подала документи для прискореної реєстрації своєї вакцини. А НАБУ почало розслідувати закупівлю вакцин. У соцмережах жартують, що в Україні унікальна ситуація: вакцин ще немає, а справа про їх закупівлю - вже є.
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Топ коментарі
+1
Всі просто в захваті і отетеріли, аж мову відняло.
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10.02.2021 22:15
+1
8 березня !!!)))
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10.02.2021 22:38
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Главные новости 10 февраля: пенсионный возраст повышают для женщин, Иран мог сбить лайнер МАУ специально - Цензор.НЕТ 5620
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10.02.2021 22:03 Відповісти
А о каком дефолте идет речь? И какое отношение Государственное ипотечное учреждение имеет к мировой бизнес практике? Мы что размещаем ипотечное кредитование на внешних мировых рынках?
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10.02.2021 22:14 Відповісти
И правда, никакого отношения эта шарашкина контора к мировой бизнес практике не имеет. Подумаешь, нечем погасить аблигацыи!?? Платят токо лохи- девиз "клиентов" этого замечательного учреждения.
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10.02.2021 23:04 Відповісти
Это и есть дефолт. Невозможно постоянно жить в долг.
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11.02.2021 08:02 Відповісти
чого не кричите молодці так тримати? Чи думаєте до пенсії будете радіти, що там російського заборонили, а українського не принесли?
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10.02.2021 22:12 Відповісти
Всі просто в захваті і отетеріли, аж мову відняло.
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10.02.2021 22:15 Відповісти
Гендерна рівність !!!)))
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10.02.2021 22:38 Відповісти
Молодці! Так тримати!!! Мудрому нарідові-мудрі рішення! 😁
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10.02.2021 23:11 Відповісти
У женшчін свято.
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10.02.2021 22:37 Відповісти
8 березня !!!)))
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10.02.2021 22:38 Відповісти
Не "бэрэзня" а марта! 😁
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10.02.2021 23:07 Відповісти
М-дя...натворили якуневичи с азировами делов-то.
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10.02.2021 22:40 Відповісти
Це він підняв пенсійний вік щоб його Люська-форточниця не била байдики вдома, а працювала.
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10.02.2021 22:44 Відповісти
Батя, я стараюсь.
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10.02.2021 23:39 Відповісти
Осенью 2003-го Верховная Рада после долгих дискуссий все же приняла ключевые пенсионные законы.
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, новая власть столкнулась с тем, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда составлял 30,1 млрд грн - десятую часть всех расходов общего фонда госбюджета того года.
НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА
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11.02.2021 00:11 Відповісти
Все экономические показатели идут вверх !
- пенсионный возраст- вверх !
- платёжки - вверх !
- сроки карантинов - вверх !

Зелебобы, какого классного гетмана вы назначили ! Передовик, млин, производства.
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11.02.2021 08:01 Відповісти
 
 