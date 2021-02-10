Головні новини 10 лютого: пенсійний вік підвищують для жінок, Іран міг збити лайнер МАУ спеціально

В Україні підвищується пенсійний вік для жінок, Іран міг спеціально збити український літак, "Нацкорпус" проти "тітушок ОПЗЖ", Медведчук хоче створити новий канал, - головні новини України і світу 10 лютого 2021 року.

Підвищується пенсійний вік

З 1 квітня 2021 року всі українці виходитимуть на пенсію з 60 років. Нововведення торкнеться жінок, що народилися після 1961 року (інші й так виходили на пенсію в 60). Це - останній етап підвищення пенсійного віку. Право вийти на пенсію в 59,5 років залишається тільки у жінок, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Іран міг збити український лайнер рік тому навмисно

Це випливає з аудіозапису, на якому міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Запис опублікував канадський телерадіомовник CBC News. Офіс генпрокурора звернувся до влади Канади з проханням надати аудіофайл.

"Національний корпус" проти "тітушок ОПЗЖ"

Політична партія "Національний корпус" заявила, що її активісти заблокували в центрі Києва "базу бойовиків" партії "Опозиційна платформа - За життя", які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці. На місце приїхала поліція і провела обшук. У будівлі знайшли зброю і гранати. Понад 100 осіб доставили у відділення поліції і проводять з ними слідчі дії.

Відродження каналів Медведчука

Замість закритих через санкції проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і Zik може з'явитися новий телеканал, засновниками якого стануть співробітники трьох закритих медіа. ЗМІ опублікували внутрішній документ медіахолдингу Козака, в якому співробітникам телеканалів пропонують стати засновниками нового ЗМІ. Тих, хто виявить таке бажання, просять надіслати свої паспортні дані. Пресслужба "112-Україна" стверджує, що не володіє інформацією про створення нового телеканалу.

Російській вакцині закрили хід в Україну

Уряд опублікував постанову, яка забороняє прискорену реєстрацію в Україні російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V". Китайська фірма Sinovac тим часом подала документи для прискореної реєстрації своєї вакцини. А НАБУ почало розслідувати закупівлю вакцин. У соцмережах жартують, що в Україні унікальна ситуація: вакцин ще немає, а справа про їх закупівлю - вже є.