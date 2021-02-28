Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ

Російського політика Олексія Навального доставили в колонію у Володимирській області Росії, де він буде відбувати термін у справі "Ів Роше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". Цю ж інформацію з посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Олексія Мельникова розповсюджують багато російських ЗМІ.

У ОНК Москви підтвердили, що опозиціонер доставлений в одну з виправних колоній Володимирської області. Після етапування Навальний відправлений на карантин.

"Цілком ймовірно, Навальний перебуває в колонії ІК-2 в місті Покров у Володимирській області, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена", - підкреслює видання.

Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував в СІЗО "Матроська тиша".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.