Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ
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Російського політика Олексія Навального доставили в колонію у Володимирській області Росії, де він буде відбувати термін у справі "Ів Роше".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". Цю ж інформацію з посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Олексія Мельникова розповсюджують багато російських ЗМІ.
У ОНК Москви підтвердили, що опозиціонер доставлений в одну з виправних колоній Володимирської області. Після етапування Навальний відправлений на карантин.
"Цілком ймовірно, Навальний перебуває в колонії ІК-2 в місті Покров у Володимирській області, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена", - підкреслює видання.
Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував в СІЗО "Матроська тиша".
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".
Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Вже видихнули армовіри-порохописи після плівок з розмовами Медведчука з Сивочолим Мародером, еге ж?
Всі в Україні знають, що "Крим не бутерброд" (Навальний ©), але майже ніхто не знає, що "Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм" це теж Навальний і це було сказано до "бутерброда".
Наведу ще одну цитату від Навального, яка може не сподобатись, але яка, на жаль відображає дійсність
- ...тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Тут у мене претензії тільки до слова "никогда", тому що ніколи не кажи ніколи, але решта є паскудною реальністю.
І саме паскудне те, що цю реальність Окурок-Моль створив з допомогою наших презиків - спочатку Пастора, який не виконав закон про оборону України і здав Крим без жодного пострілу, а потім сина завгара, який на додаток до Криму просрав війну на Донбасі призначивши головним воєнначальником слух"яну нікчему Вітю-Катафалка на прізвище Муженко.
Про цих героїв адепти патріота-імітатора воліють не згадувати, а от у стопітсотий раз плюнути в Навального - єдиного сьогодні реального противника ***** Московського, а значить нашого союзника - ворог мого ворога мій союзник, вони стають у чергу і змагаються, а хто харкне жирніше.
(чи ти у нас прибічник принципу "нащадків "Залізного Фелікса" - "Отсутствие у вас судимости - не ваше достоинство, а наша недоработка..."?... Поздоровляю... Але, не забувай - занадто "рьяних" "вертухаїв" теж часто відправляли туди, куди вони інших відправляли... Практично всіх "під ніж пустили"... І ти туди потрапиш, не сумнівайся...).
А щодо "довіри тобі" - то я не "з тих"... Робота була у мене така - "НЕ ВІРИТЬ, НА СЛОВО, НІКОМУ!...". А ти мені про "Нашу Україну" співаєш... "Згадала баба, як дівкою була...".
Я тобі інше нагадать хочу - вислів крилатий, ще з античних часів: "Часи міняються, і ми міняємося, разом з ними...". А "шиплять" і "лайном плюються", не звертаючи уваги на зміни, тільки ті, хто "зациклився" на "вчорашньому"... Особливо, якщо йому тоді "не дісталося того, що він хотів...". "Фізкультпривіт"!, "вчорашній"...