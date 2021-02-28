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Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ

Російського політика Олексія Навального доставили в колонію у Володимирській області Росії, де він буде відбувати термін у справі "Ів Роше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". Цю ж інформацію з посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Олексія Мельникова розповсюджують багато російських ЗМІ.

У ОНК Москви підтвердили, що опозиціонер доставлений в одну з виправних колоній Володимирської області. Після етапування Навальний відправлений на карантин.

"Цілком ймовірно, Навальний перебуває в колонії ІК-2 в місті Покров у Володимирській області, проте офіційно ця інформація поки не підтверджена", - підкреслює видання.

Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував  в СІЗО "Матроська тиша".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального етапували з СІЗО, - адвокат

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.
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Топ коментарі
+19
"Владимирский централ,етапом из Твери....." !!!!)))
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28.02.2021 16:08
+10
вечер в хату!!! у вас кацапы кто не сидел, тот родину не любит!
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28.02.2021 16:46
+9
Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3665
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28.02.2021 16:14
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да и хер с ним, бутерброда ему дайте
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28.02.2021 21:54 Відповісти
Йому бутерброди носять прямо в камеру... Прийде час, і його вивезуть у інвалідному візку, з "опухлим від недоїдання", рилом... Тільки не на "лабутенах", і він звернеться до "рассеян" - "Любимые мои!!!"
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01.03.2021 06:15 Відповісти
как то пох
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28.02.2021 23:01 Відповісти
Резинові патріоти імені Порошенка відтанцювали на Навальному та наставили хрестикків на тих, хто з ними не згоден.

Вже видихнули армовіри-порохописи після плівок з розмовами Медведчука з Сивочолим Мародером, еге ж?

Всі в Україні знають, що "Крим не бутерброд" (Навальний ©), але майже ніхто не знає, що "Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм" це теж Навальний і це було сказано до "бутерброда".

Наведу ще одну цитату від Навального, яка може не сподобатись, але яка, на жаль відображає дійсність
- ...тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

Тут у мене претензії тільки до слова "никогда", тому що ніколи не кажи ніколи, але решта є паскудною реальністю.

І саме паскудне те, що цю реальність Окурок-Моль створив з допомогою наших презиків - спочатку Пастора, який не виконав закон про оборону України і здав Крим без жодного пострілу, а потім сина завгара, який на додаток до Криму просрав війну на Донбасі призначивши головним воєнначальником слух"яну нікчему Вітю-Катафалка на прізвище Муженко.

Про цих героїв адепти патріота-імітатора воліють не згадувати, а от у стопітсотий раз плюнути в Навального - єдиного сьогодні реального противника ***** Московського, а значить нашого союзника - ворог мого ворога мій союзник, вони стають у чергу і змагаються, а хто харкне жирніше.
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28.02.2021 23:52 Відповісти
Якщо порівнювати спадкового казнокрада Пєтю та його команду "свинарчуків" з ЗЕгенератом та його жидобільшовицьким кагалом ... то вони все більше виглядають як святі та божі патріоти. І цей факт змушені визнати всі хто має очі, вуха і живе в цій країні чесною працею. Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1892
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01.03.2021 00:53 Відповісти
А тепер "чітко, з доводами", аргументацію про "Петю", "свинарчуків" і "казнокрадство"... Ти втрачаєш можливість отримать 10% від суми "вкраденого Петєю" і "свинарчуками", з казни... Та тобе "Беня", з "Блазнем" повинні "з розбігу, у міжжоп"я", за таку інформацію, цілувать!!!... Два роки б"ються, нічого довести не можуть...
(чи ти у нас прибічник принципу "нащадків "Залізного Фелікса" - "Отсутствие у вас судимости - не ваше достоинство, а наша недоработка..."?... Поздоровляю... Але, не забувай - занадто "рьяних" "вертухаїв" теж часто відправляли туди, куди вони інших відправляли... Практично всіх "під ніж пустили"... І ти туди потрапиш, не сумнівайся...).
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01.03.2021 06:29 Відповісти
Я вже згадував якось що працював при штабі "Нашої України". Тому Пєтю і решту діячів знаю особисто. Пєтя це паталогічно жадібна особа яка при Ющенко фактично правила державою. Результати памятаєте? А я памятаю - тотальна депресія, зневіра і як "контрольний постріл в голову" - продаж поста премєра Януковичу напередодні виборів. І хто ж був посередником і потім зайняв пост міністра економіки в уряді Азарова? Я якщо згадати "епопею" з Морозом та "війну" з мадам капітєльман то наслідки цього країна ще не скоро "видихне"...
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01.03.2021 07:44 Відповісти
А я вже не раз писав - Левко Лук"яненко працював, тривалий час, інструктором райкому КПРС... Якщо треба - назву іще прізвища... Наприклад, опозиціонерів, що пробували, у рамках комуністичної ідеології, демократизувать суспільство і Угорщині, чи Чехословаччині... Вони були комуністами... І що далі? Будеш і далі "лайном жбурляться"?
А щодо "довіри тобі" - то я не "з тих"... Робота була у мене така - "НЕ ВІРИТЬ, НА СЛОВО, НІКОМУ!...". А ти мені про "Нашу Україну" співаєш... "Згадала баба, як дівкою була...".
Я тобі інше нагадать хочу - вислів крилатий, ще з античних часів: "Часи міняються, і ми міняємося, разом з ними...". А "шиплять" і "лайном плюються", не звертаючи уваги на зміни, тільки ті, хто "зациклився" на "вчорашньому"... Особливо, якщо йому тоді "не дісталося того, що він хотів...". "Фізкультпривіт"!, "вчорашній"...
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01.03.2021 08:11 Відповісти
Те ж саме можливо стосується і Вас особисто. Ви теж "вчорашній" зі своїм власним досвідом, уподобаннями та пріоритетами. Дійсно, вірити мені не потрібно. Перевіряйте. Я так вчу друге покоління своїх дітей дозволяючи їм "наступати на граблі". Кожна подія завжди має причину та привід і тому аналітикам платят за те що на перший погляд непомітно. З особистого досвіду можу стверджувати що все що погано починається завжди погано закінчується. А щодо того що доля мені чогось бажаного не додала ... то так у всіх без винятку. Розумні це приймають як результат власного вибору а решта шукають кого б звинуватити і виправдатись у власних очах за "помилки молодості". Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6302
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01.03.2021 19:57 Відповісти
Якраз мене це не стосується... У мене була робота, яка привчила не оцінювать людину у "статиці", яка стосується її діяльності у окремий період. Я вимушений був оцінювать її діяльність комплексно, у динаміці її діяльності. По-друге, я мав можливість підняться, у своїй діяльності, вище, однак, оцінивши ризики, не захотів. Я свою межу визначив сам, тому "комплекс недооцінки" мені не загрожує. Навіть тут я не женуся ні за "лайками", ні за схваленням, поглядаю на все скептично, філософськи... Навіть, дещо цинічно... (буквально, у відповідності з поглядами античної школи "кініків").
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01.03.2021 20:54 Відповісти
Щось тут "Лахтою" засмерділо... "Молчан", ти хоч нік собі вибери не "русифікований"... Тоді, може, твоє "фсьопропальство" не так буде помітне і "порти внутріМКАДівські" не так смердіть будуть...
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01.03.2021 06:19 Відповісти
Владимирский централ, ветер северный ...... Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8735
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01.03.2021 08:14 Відповісти
Ох, Льоха, Льоха, мнє бєз тєбя так пльоха (С)
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01.03.2021 09:17 Відповісти
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