Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ
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Российского политика Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области России, где он будет отбывать срок по делу "Ив Роше".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". Эту же информацию со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова распространяют многие российские СМИ.
В ОНК Москвы подтвердили, что оппозиционер доставлен в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.
"По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена", - подчеркивает издание.
После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".
С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.
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Всі в Україні знають, що "Крим не бутерброд" (Навальний ©), але майже ніхто не знає, що "Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм" це теж Навальний і це було сказано до "бутерброда".
Наведу ще одну цитату від Навального, яка може не сподобатись, але яка, на жаль відображає дійсність
- ...тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Тут у мене претензії тільки до слова "никогда", тому що ніколи не кажи ніколи, але решта є паскудною реальністю.
І саме паскудне те, що цю реальність Окурок-Моль створив з допомогою наших презиків - спочатку Пастора, який не виконав закон про оборону України і здав Крим без жодного пострілу, а потім сина завгара, який на додаток до Криму просрав війну на Донбасі призначивши головним воєнначальником слух"яну нікчему Вітю-Катафалка на прізвище Муженко.
Про цих героїв адепти патріота-імітатора воліють не згадувати, а от у стопітсотий раз плюнути в Навального - єдиного сьогодні реального противника ***** Московського, а значить нашого союзника - ворог мого ворога мій союзник, вони стають у чергу і змагаються, а хто харкне жирніше.
(чи ти у нас прибічник принципу "нащадків "Залізного Фелікса" - "Отсутствие у вас судимости - не ваше достоинство, а наша недоработка..."?... Поздоровляю... Але, не забувай - занадто "рьяних" "вертухаїв" теж часто відправляли туди, куди вони інших відправляли... Практично всіх "під ніж пустили"... І ти туди потрапиш, не сумнівайся...).
А щодо "довіри тобі" - то я не "з тих"... Робота була у мене така - "НЕ ВІРИТЬ, НА СЛОВО, НІКОМУ!...". А ти мені про "Нашу Україну" співаєш... "Згадала баба, як дівкою була...".
Я тобі інше нагадать хочу - вислів крилатий, ще з античних часів: "Часи міняються, і ми міняємося, разом з ними...". А "шиплять" і "лайном плюються", не звертаючи уваги на зміни, тільки ті, хто "зациклився" на "вчорашньому"... Особливо, якщо йому тоді "не дісталося того, що він хотів...". "Фізкультпривіт"!, "вчорашній"...