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Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ

Российского политика Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области России, где он будет отбывать срок по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".  Эту же информацию со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова распространяют многие российские СМИ.

В ОНК Москвы подтвердили, что оппозиционер доставлен в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.

"По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена", - подчеркивает издание.

После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".

Читайте также: Навального этапировали из СИЗО, - адвокат

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.

Читайте также: "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
"Владимирский централ,етапом из Твери....." !!!!)))
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28.02.2021 16:08
+10
вечер в хату!!! у вас кацапы кто не сидел, тот родину не любит!
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28.02.2021 16:46
+9
Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3665
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28.02.2021 16:14
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да и хер с ним, бутерброда ему дайте
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28.02.2021 21:54 Ответить
Йому бутерброди носять прямо в камеру... Прийде час, і його вивезуть у інвалідному візку, з "опухлим від недоїдання", рилом... Тільки не на "лабутенах", і він звернеться до "рассеян" - "Любимые мои!!!"
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01.03.2021 06:15 Ответить
как то пох
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28.02.2021 23:01 Ответить
Резинові патріоти імені Порошенка відтанцювали на Навальному та наставили хрестикків на тих, хто з ними не згоден.

Вже видихнули армовіри-порохописи після плівок з розмовами Медведчука з Сивочолим Мародером, еге ж?

Всі в Україні знають, що "Крим не бутерброд" (Навальний ©), але майже ніхто не знає, що "Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм" це теж Навальний і це було сказано до "бутерброда".

Наведу ще одну цитату від Навального, яка може не сподобатись, але яка, на жаль відображає дійсність
- ...тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

Тут у мене претензії тільки до слова "никогда", тому що ніколи не кажи ніколи, але решта є паскудною реальністю.

І саме паскудне те, що цю реальність Окурок-Моль створив з допомогою наших презиків - спочатку Пастора, який не виконав закон про оборону України і здав Крим без жодного пострілу, а потім сина завгара, який на додаток до Криму просрав війну на Донбасі призначивши головним воєнначальником слух"яну нікчему Вітю-Катафалка на прізвище Муженко.

Про цих героїв адепти патріота-імітатора воліють не згадувати, а от у стопітсотий раз плюнути в Навального - єдиного сьогодні реального противника ***** Московського, а значить нашого союзника - ворог мого ворога мій союзник, вони стають у чергу і змагаються, а хто харкне жирніше.
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28.02.2021 23:52 Ответить
Якщо порівнювати спадкового казнокрада Пєтю та його команду "свинарчуків" з ЗЕгенератом та його жидобільшовицьким кагалом ... то вони все більше виглядають як святі та божі патріоти. І цей факт змушені визнати всі хто має очі, вуха і живе в цій країні чесною працею. Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1892
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01.03.2021 00:53 Ответить
А тепер "чітко, з доводами", аргументацію про "Петю", "свинарчуків" і "казнокрадство"... Ти втрачаєш можливість отримать 10% від суми "вкраденого Петєю" і "свинарчуками", з казни... Та тобе "Беня", з "Блазнем" повинні "з розбігу, у міжжоп"я", за таку інформацію, цілувать!!!... Два роки б"ються, нічого довести не можуть...
(чи ти у нас прибічник принципу "нащадків "Залізного Фелікса" - "Отсутствие у вас судимости - не ваше достоинство, а наша недоработка..."?... Поздоровляю... Але, не забувай - занадто "рьяних" "вертухаїв" теж часто відправляли туди, куди вони інших відправляли... Практично всіх "під ніж пустили"... І ти туди потрапиш, не сумнівайся...).
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01.03.2021 06:29 Ответить
Я вже згадував якось що працював при штабі "Нашої України". Тому Пєтю і решту діячів знаю особисто. Пєтя це паталогічно жадібна особа яка при Ющенко фактично правила державою. Результати памятаєте? А я памятаю - тотальна депресія, зневіра і як "контрольний постріл в голову" - продаж поста премєра Януковичу напередодні виборів. І хто ж був посередником і потім зайняв пост міністра економіки в уряді Азарова? Я якщо згадати "епопею" з Морозом та "війну" з мадам капітєльман то наслідки цього країна ще не скоро "видихне"...
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01.03.2021 07:44 Ответить
А я вже не раз писав - Левко Лук"яненко працював, тривалий час, інструктором райкому КПРС... Якщо треба - назву іще прізвища... Наприклад, опозиціонерів, що пробували, у рамках комуністичної ідеології, демократизувать суспільство і Угорщині, чи Чехословаччині... Вони були комуністами... І що далі? Будеш і далі "лайном жбурляться"?
А щодо "довіри тобі" - то я не "з тих"... Робота була у мене така - "НЕ ВІРИТЬ, НА СЛОВО, НІКОМУ!...". А ти мені про "Нашу Україну" співаєш... "Згадала баба, як дівкою була...".
Я тобі інше нагадать хочу - вислів крилатий, ще з античних часів: "Часи міняються, і ми міняємося, разом з ними...". А "шиплять" і "лайном плюються", не звертаючи уваги на зміни, тільки ті, хто "зациклився" на "вчорашньому"... Особливо, якщо йому тоді "не дісталося того, що він хотів...". "Фізкультпривіт"!, "вчорашній"...
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01.03.2021 08:11 Ответить
Те ж саме можливо стосується і Вас особисто. Ви теж "вчорашній" зі своїм власним досвідом, уподобаннями та пріоритетами. Дійсно, вірити мені не потрібно. Перевіряйте. Я так вчу друге покоління своїх дітей дозволяючи їм "наступати на граблі". Кожна подія завжди має причину та привід і тому аналітикам платят за те що на перший погляд непомітно. З особистого досвіду можу стверджувати що все що погано починається завжди погано закінчується. А щодо того що доля мені чогось бажаного не додала ... то так у всіх без винятку. Розумні це приймають як результат власного вибору а решта шукають кого б звинуватити і виправдатись у власних очах за "помилки молодості". Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6302
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01.03.2021 19:57 Ответить
Якраз мене це не стосується... У мене була робота, яка привчила не оцінювать людину у "статиці", яка стосується її діяльності у окремий період. Я вимушений був оцінювать її діяльність комплексно, у динаміці її діяльності. По-друге, я мав можливість підняться, у своїй діяльності, вище, однак, оцінивши ризики, не захотів. Я свою межу визначив сам, тому "комплекс недооцінки" мені не загрожує. Навіть тут я не женуся ні за "лайками", ні за схваленням, поглядаю на все скептично, філософськи... Навіть, дещо цинічно... (буквально, у відповідності з поглядами античної школи "кініків").
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01.03.2021 20:54 Ответить
Щось тут "Лахтою" засмерділо... "Молчан", ти хоч нік собі вибери не "русифікований"... Тоді, може, твоє "фсьопропальство" не так буде помітне і "порти внутріМКАДівські" не так смердіть будуть...
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01.03.2021 06:19 Ответить
Владимирский централ, ветер северный ...... Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8735
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01.03.2021 08:14 Ответить
Ох, Льоха, Льоха, мнє бєз тєбя так пльоха (С)
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01.03.2021 09:17 Ответить
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