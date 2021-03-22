"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища
Глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомив, що за останній тиждень істотних притоків у водосховища окупованого півострова не спостерігається.
Про це він сказав 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони (притоки - ред.) лише трохи перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали із західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води із сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", - розповів Баженов.
У Міністерстві ЖКГ підконтрольного Росії уряду Криму повідомили, що станом на 19 березня на "мертвому обсязі" залишаються Сімферопольське і Загірське водосховища.
Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".
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https://news.liga.net/world/news/somneniy-v-obespechenii-kryma-vodoy-net-rf-sobralas-burit-skvajiny-v-azovskom-more
там 100 млрд кубів...
ще нерозвіданих ....
а что в Симферополе миллион жителей? 100 литров в сутки на человека хватает с головой
Источник: https://censor.net/ru/n3254743
А далі знову прийде літо, Бельбек перетвориться на канаву (яка на момент впадіння в отой "водозабор" з ймовірністю на 50% пересохне), і води з отого водозабору вистачить на тиждень протримати на графіку "бєспєрєбойнай падачі вадьі в начноє врємья сутак" якись один недолугий мікрорайончик севаса. Причому сума випровуваності води за добу буде дорівнювати сумі "атбора вааадьі для патрЄБЛЕНІЯ" )))
С водой в Крыму было 3 варианта развития событий:
1. Договорятся с нами о продаже воды (по каналу)
2. Военная агрессия в Херсонскую обл. (с целью захвата канала)
3. Опреснение, бурение и т.п. Короче, миллиарды на воду.
Похоже, что РФия пошла по 3-у сценарию. И что это значит для Украины? Ровным счетом НИЧЕГО! Свою армию надо создавать, реформы проводить, с коррупцией бороться.
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму ( АРК). Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і комуно-фашистів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще більше тисячами вбивати українців на Донбасі ... Також ці кремлівські загарбники збудували в анексованому Криму величезну кількість своїх військових окупаційних баз де також сильно не вистачає води для проклятих окупантів. Так що може допоможемо своим "братам" каїнам - оккупантам і дамо їм свою дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще й більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім нашої води і крові потім жорстко зажадає?