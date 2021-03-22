"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища

Глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомив, що за останній тиждень істотних притоків у водосховища окупованого півострова не спостерігається.

Про це він сказав 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони (притоки - ред.) лише трохи перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали із західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води із сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", - розповів Баженов.

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У Міністерстві ЖКГ підконтрольного Росії уряду Криму повідомили, що станом на 19 березня на "мертвому обсязі" залишаються Сімферопольське і Загірське водосховища.

Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".