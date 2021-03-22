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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища

Глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомив, що за останній тиждень істотних притоків у водосховища окупованого півострова не спостерігається.

Про це він сказав 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони (притоки - ред.) лише трохи перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали із західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води із сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", - розповів Баженов.

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У Міністерстві ЖКГ підконтрольного Росії уряду Криму повідомили, що станом на 19 березня на "мертвому обсязі" залишаються Сімферопольське і Загірське водосховища.

Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".
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Топ коментарі
+43
"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища - Цензор.НЕТ 334
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22.03.2021 10:41
+24
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 8354. .
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22.03.2021 10:44
+21
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5004
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22.03.2021 11:06
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Звикайте до морської води.
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22.03.2021 10:39 Відповісти
К росе. Можно в глаза...

"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 2592
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22.03.2021 12:00 Відповісти
"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища - Цензор.НЕТ 334
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22.03.2021 10:41 Відповісти
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5787
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22.03.2021 11:05 Відповісти
ооооооо это сталагниты оооооооо это расея)))) шедевр, вот в чём сила расее, красота, а весной это будет ещё и пахнуть
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22.03.2021 12:04 Відповісти
Кстати говоря, эти утырки уже собрались пресную воду со дна Азовского моря добывать:

https://news.liga.net/world/news/somneniy-v-obespechenii-kryma-vodoy-net-rf-sobralas-burit-skvajiny-v-azovskom-more
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22.03.2021 10:42 Відповісти
ага..
там 100 млрд кубів...
ще нерозвіданих ....
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22.03.2021 11:18 Відповісти
хвастайтесь камнями с неба сидя под окупантами......
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22.03.2021 10:43 Відповісти
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5004
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22.03.2021 11:06 Відповісти
"В течение минувшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды."
а что в Симферополе миллион жителей? 100 литров в сутки на человека хватает с головой
Источник: https://censor.net/ru/n3254743
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22.03.2021 10:44 Відповісти
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 8354. .
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22.03.2021 10:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwEHIFI8l8A&ab_channel=OmTVUA Кримчани знищили ефір пропагандистам! У тих лізли очі на лоба!
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22.03.2021 10:45 Відповісти
Посмотрел))) Во у них задницы подгорели)))
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22.03.2021 11:08 Відповісти
А крымские пропагандоны хвастаются полным СК Каналом, той веткой что идет на Керчь и Феодосию) Но судя по "напору" поступления воды, наполняли его не один месяц, ничего из него не беря)))
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22.03.2021 10:47 Відповісти
Глава предприятия " Крым без воды" Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища оккупированного полуострова не наблюдается и уже не будет. зимне-весенние надежды, как послеперепойное марево, пробежали мимо...
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22.03.2021 10:49 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-predateli-dumali-chto-rodnaya-gven-ih-obnimet-a-ona-vzyala-i-zadushila.htm?_gl=1*1v32ybh*_ga*MTg2NzYwODk4LjE1ODczNzg1ODc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjM5OTc4Ni42MC4wLjE2MTYzOTk3ODYuMA..&_ga=2.157753594.1540230558.1616399787-186760898.1587378587 Керченский коллаборант Константин Ерманов правду говорит - военкор-истеричка Стешин забанил ВСЕХ! Даже нашу стекловату: "Из-за отсутствия повестки в Сирии и на Донбассе военкор Дмитрий СТЕШИН вероломно напал на Крым и начал защищать вырубку Форосского парка, отжим Массандры, Нового Света, Коктебеля, и как вишенка на тортике забанил меня и еще под сотню крымских аккаунтов, назвав всех хох^@ми и навальнятами. Похоже, в их обанкротившемся публичном доме грядут сокращения, борьба между стареющими проститутками нарастает, и теперь они готовы оправдывать любые преступления крымской власти, лишь бы им не перекрыли скудеющую кормовую базу".
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22.03.2021 10:50 Відповісти
так там вроде бы сейчас начали скважины бурить....знакомый недавно ездил, говорит попить воды пока хватает, а помыться уже нет...
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22.03.2021 10:55 Відповісти
Скважины там сразу набурили) Вернее растампонировали старые советские скважины, в которых не было необходимости, покуда работал канал.... Вот только одно но... С хорошей водой этих скважин очень мало... В основном она горько соленая...
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22.03.2021 11:15 Відповісти
Дебилы, вы туалеты типа сортир повыше поставьте, и будет вам приток, да ещё какой.
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 7217
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22.03.2021 10:55 Відповісти
Кому там води? Налітай з відрами."Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 6878
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22.03.2021 10:55 Відповісти
а раша блогер говорит , что выпало 30 см снега, и реки вышли из берегов!
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22.03.2021 10:56 Відповісти
подивись на ту ріку Бельбек "яка з берегів вийшла" при впадінні в море (причому В МОРЕ - а не в водосховище!!). там не більше 3-4м3/сек при тому що середьнорічнийстік 2м3/сек. Тобто те що отой недоблогер паводком називає по факту є нічим іншим як яскравим свідченням того, що отого запасу снігів в горах мізер і ні на що він суттєво не вплине. - причому це не мій висновок, а висновки чинуш з "вода крьіму", які вже сьогодні стверджують, що вода в вдсх поповнюється надто малими темпами і її, в порівнянні з минулим роком на цю дату ЗНАЧНО МЕНШЕ.
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22.03.2021 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=69m8-wiasAE
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22.03.2021 10:58 Відповісти
Это это "водохранилище" ***** открывал?) У меня сосед сам, без всяких экскаваторов не меньшее у себя вырыл))) Овощами занимается))))
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22.03.2021 12:08 Відповісти
Мы говорим , что в крыму засуха и нет воды, а мордорци показывают как бельбек вышел из берегов)))
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22.03.2021 10:59 Відповісти
Та і що , якщо вийшов . ? Та вода через пару днів вся стече в море , і далі знову будуть скгилити , що - вади нет . .
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22.03.2021 11:05 Відповісти
і що з того, якщо на Бельбеку нема ЖОДНОГО ВДХР, а те що вони там побудували т.н. "водозабор" (прудік 100х100 м) - це більше для звітності і демонстрації "бурнай дєятєльнасті".
А далі знову прийде літо, Бельбек перетвориться на канаву (яка на момент впадіння в отой "водозабор" з ймовірністю на 50% пересохне), і води з отого водозабору вистачить на тиждень протримати на графіку "бєспєрєбойнай падачі вадьі в начноє врємья сутак" якись один недолугий мікрорайончик севаса. Причому сума випровуваності води за добу буде дорівнювати сумі "атбора вааадьі для патрЄБЛЕНІЯ" )))
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22.03.2021 11:35 Відповісти
Честно говоря, тема воды в Крыму подзае... бала. Напоминает РФное "что там у хохлов".
С водой в Крыму было 3 варианта развития событий:
1. Договорятся с нами о продаже воды (по каналу)
2. Военная агрессия в Херсонскую обл. (с целью захвата канала)
3. Опреснение, бурение и т.п. Короче, миллиарды на воду.
Похоже, что РФия пошла по 3-у сценарию. И что это значит для Украины? Ровным счетом НИЧЕГО! Свою армию надо создавать, реформы проводить, с коррупцией бороться.
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22.03.2021 11:01 Відповісти
Все вірно - нам своїми проблемами займатися, а окупантам платить платить і платить за дорогущий чУмУданчик без ручки і з дірявим дном.
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22.03.2021 11:41 Відповісти
Ну хоть и не камни с неба но приятно ...
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22.03.2021 11:12 Відповісти
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 6652
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22.03.2021 11:32 Відповісти
Не понимаю я этих крымчан. Вам шо, моря мало? Пейте хоть до усырачки
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22.03.2021 11:46 Відповісти
А впереди жаркое Крымское лето))) Удачи, крымчане,собирайте камушки))
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22.03.2021 11:57 Відповісти
Кто будет выйобываться, что ему не хватает воды, поедет в Сибирь, там воды - хоть утопись. Так шо хватит воды всем
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22.03.2021 12:00 Відповісти
Хоч шось нас може порадувати!
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22.03.2021 12:24 Відповісти
-
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму ( АРК). Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і комуно-фашистів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще більше тисячами вбивати українців на Донбасі ... Також ці кремлівські загарбники збудували в анексованому Криму величезну кількість своїх військових окупаційних баз де також сильно не вистачає води для проклятих окупантів. Так що може допоможемо своим "братам" каїнам - оккупантам і дамо їм свою дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще й більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім нашої води і крові потім жорстко зажадає?
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22.03.2021 12:57 Відповісти
им надо по телевизору почаще крутить ролики про вкусную и полезную пищу для повышения слюноотделения, вот и напьются
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22.03.2021 16:11 Відповісти
 
 