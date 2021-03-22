"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища
Глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища оккупированного полуострова не наблюдается.
Об этом он сказал 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки. - Ред.) не многим превышают суточный отбор. В течение минувшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки", – рассказал Баженов.
В Министерстве ЖКХ подконтрольного России правительства Крыма сообщили, что по состоянию на 19 марта, на "мертвом объеме" остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.
Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".
Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.
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https://news.liga.net/world/news/somneniy-v-obespechenii-kryma-vodoy-net-rf-sobralas-burit-skvajiny-v-azovskom-more
там 100 млрд кубів...
ще нерозвіданих ....
а что в Симферополе миллион жителей? 100 литров в сутки на человека хватает с головой
Источник: https://censor.net/ru/n3254743
А далі знову прийде літо, Бельбек перетвориться на канаву (яка на момент впадіння в отой "водозабор" з ймовірністю на 50% пересохне), і води з отого водозабору вистачить на тиждень протримати на графіку "бєспєрєбойнай падачі вадьі в начноє врємья сутак" якись один недолугий мікрорайончик севаса. Причому сума випровуваності води за добу буде дорівнювати сумі "атбора вааадьі для патрЄБЛЕНІЯ" )))
С водой в Крыму было 3 варианта развития событий:
1. Договорятся с нами о продаже воды (по каналу)
2. Военная агрессия в Херсонскую обл. (с целью захвата канала)
3. Опреснение, бурение и т.п. Короче, миллиарды на воду.
Похоже, что РФия пошла по 3-у сценарию. И что это значит для Украины? Ровным счетом НИЧЕГО! Свою армию надо создавать, реформы проводить, с коррупцией бороться.
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму ( АРК). Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і комуно-фашистів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще більше тисячами вбивати українців на Донбасі ... Також ці кремлівські загарбники збудували в анексованому Криму величезну кількість своїх військових окупаційних баз де також сильно не вистачає води для проклятих окупантів. Так що може допоможемо своим "братам" каїнам - оккупантам і дамо їм свою дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще й більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім нашої води і крові потім жорстко зажадає?