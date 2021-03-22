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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища

Глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища оккупированного полуострова не наблюдается.

Об этом он сказал 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки.  - Ред.) не многим превышают суточный отбор. В течение минувшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки", – рассказал Баженов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей"

В Министерстве ЖКХ подконтрольного России правительства Крыма сообщили, что по состоянию на 19 марта, на "мертвом объеме" остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.

Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

Также читайте: Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.
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Топ комментарии
+43
"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища - Цензор.НЕТ 334
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22.03.2021 10:41
+24
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 8354. .
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22.03.2021 10:44
+21
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5004
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22.03.2021 11:06
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Звикайте до морської води.
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22.03.2021 10:39 Ответить
К росе. Можно в глаза...

"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 2592
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22.03.2021 12:00 Ответить
"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища - Цензор.НЕТ 334
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22.03.2021 10:41 Ответить
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5787
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22.03.2021 11:05 Ответить
ооооооо это сталагниты оооооооо это расея)))) шедевр, вот в чём сила расее, красота, а весной это будет ещё и пахнуть
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22.03.2021 12:04 Ответить
Кстати говоря, эти утырки уже собрались пресную воду со дна Азовского моря добывать:

https://news.liga.net/world/news/somneniy-v-obespechenii-kryma-vodoy-net-rf-sobralas-burit-skvajiny-v-azovskom-more
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22.03.2021 10:42 Ответить
ага..
там 100 млрд кубів...
ще нерозвіданих ....
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22.03.2021 11:18 Ответить
хвастайтесь камнями с неба сидя под окупантами......
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22.03.2021 10:43 Ответить
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 5004
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22.03.2021 11:06 Ответить
"В течение минувшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды."
а что в Симферополе миллион жителей? 100 литров в сутки на человека хватает с головой
Источник: https://censor.net/ru/n3254743
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22.03.2021 10:44 Ответить
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 8354. .
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22.03.2021 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwEHIFI8l8A&ab_channel=OmTVUA Кримчани знищили ефір пропагандистам! У тих лізли очі на лоба!
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22.03.2021 10:45 Ответить
Посмотрел))) Во у них задницы подгорели)))
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22.03.2021 11:08 Ответить
А крымские пропагандоны хвастаются полным СК Каналом, той веткой что идет на Керчь и Феодосию) Но судя по "напору" поступления воды, наполняли его не один месяц, ничего из него не беря)))
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22.03.2021 10:47 Ответить
Глава предприятия " Крым без воды" Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища оккупированного полуострова не наблюдается и уже не будет. зимне-весенние надежды, как послеперепойное марево, пробежали мимо...
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22.03.2021 10:49 Ответить
https://news.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-predateli-dumali-chto-rodnaya-gven-ih-obnimet-a-ona-vzyala-i-zadushila.htm?_gl=1*1v32ybh*_ga*MTg2NzYwODk4LjE1ODczNzg1ODc.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjM5OTc4Ni42MC4wLjE2MTYzOTk3ODYuMA..&_ga=2.157753594.1540230558.1616399787-186760898.1587378587 Керченский коллаборант Константин Ерманов правду говорит - военкор-истеричка Стешин забанил ВСЕХ! Даже нашу стекловату: "Из-за отсутствия повестки в Сирии и на Донбассе военкор Дмитрий СТЕШИН вероломно напал на Крым и начал защищать вырубку Форосского парка, отжим Массандры, Нового Света, Коктебеля, и как вишенка на тортике забанил меня и еще под сотню крымских аккаунтов, назвав всех хох^@ми и навальнятами. Похоже, в их обанкротившемся публичном доме грядут сокращения, борьба между стареющими проститутками нарастает, и теперь они готовы оправдывать любые преступления крымской власти, лишь бы им не перекрыли скудеющую кормовую базу".
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22.03.2021 10:50 Ответить
так там вроде бы сейчас начали скважины бурить....знакомый недавно ездил, говорит попить воды пока хватает, а помыться уже нет...
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22.03.2021 10:55 Ответить
Скважины там сразу набурили) Вернее растампонировали старые советские скважины, в которых не было необходимости, покуда работал канал.... Вот только одно но... С хорошей водой этих скважин очень мало... В основном она горько соленая...
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22.03.2021 11:15 Ответить
Дебилы, вы туалеты типа сортир повыше поставьте, и будет вам приток, да ещё какой.
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 7217
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22.03.2021 10:55 Ответить
Кому там води? Налітай з відрами."Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 6878
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22.03.2021 10:55 Ответить
а раша блогер говорит , что выпало 30 см снега, и реки вышли из берегов!
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22.03.2021 10:56 Ответить
подивись на ту ріку Бельбек "яка з берегів вийшла" при впадінні в море (причому В МОРЕ - а не в водосховище!!). там не більше 3-4м3/сек при тому що середьнорічнийстік 2м3/сек. Тобто те що отой недоблогер паводком називає по факту є нічим іншим як яскравим свідченням того, що отого запасу снігів в горах мізер і ні на що він суттєво не вплине. - причому це не мій висновок, а висновки чинуш з "вода крьіму", які вже сьогодні стверджують, що вода в вдсх поповнюється надто малими темпами і її, в порівнянні з минулим роком на цю дату ЗНАЧНО МЕНШЕ.
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22.03.2021 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=69m8-wiasAE
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22.03.2021 10:58 Ответить
Это это "водохранилище" ***** открывал?) У меня сосед сам, без всяких экскаваторов не меньшее у себя вырыл))) Овощами занимается))))
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22.03.2021 12:08 Ответить
Мы говорим , что в крыму засуха и нет воды, а мордорци показывают как бельбек вышел из берегов)))
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22.03.2021 10:59 Ответить
Та і що , якщо вийшов . ? Та вода через пару днів вся стече в море , і далі знову будуть скгилити , що - вади нет . .
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22.03.2021 11:05 Ответить
і що з того, якщо на Бельбеку нема ЖОДНОГО ВДХР, а те що вони там побудували т.н. "водозабор" (прудік 100х100 м) - це більше для звітності і демонстрації "бурнай дєятєльнасті".
А далі знову прийде літо, Бельбек перетвориться на канаву (яка на момент впадіння в отой "водозабор" з ймовірністю на 50% пересохне), і води з отого водозабору вистачить на тиждень протримати на графіку "бєспєрєбойнай падачі вадьі в начноє врємья сутак" якись один недолугий мікрорайончик севаса. Причому сума випровуваності води за добу буде дорівнювати сумі "атбора вааадьі для патрЄБЛЕНІЯ" )))
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22.03.2021 11:35 Ответить
Честно говоря, тема воды в Крыму подзае... бала. Напоминает РФное "что там у хохлов".
С водой в Крыму было 3 варианта развития событий:
1. Договорятся с нами о продаже воды (по каналу)
2. Военная агрессия в Херсонскую обл. (с целью захвата канала)
3. Опреснение, бурение и т.п. Короче, миллиарды на воду.
Похоже, что РФия пошла по 3-у сценарию. И что это значит для Украины? Ровным счетом НИЧЕГО! Свою армию надо создавать, реформы проводить, с коррупцией бороться.
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22.03.2021 11:01 Ответить
Все вірно - нам своїми проблемами займатися, а окупантам платить платить і платить за дорогущий чУмУданчик без ручки і з дірявим дном.
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22.03.2021 11:41 Ответить
Ну хоть и не камни с неба но приятно ...
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22.03.2021 11:12 Ответить
"Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища - Цензор.НЕТ 6652
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22.03.2021 11:32 Ответить
Не понимаю я этих крымчан. Вам шо, моря мало? Пейте хоть до усырачки
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22.03.2021 11:46 Ответить
А впереди жаркое Крымское лето))) Удачи, крымчане,собирайте камушки))
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22.03.2021 11:57 Ответить
Кто будет выйобываться, что ему не хватает воды, поедет в Сибирь, там воды - хоть утопись. Так шо хватит воды всем
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22.03.2021 12:00 Ответить
Хоч шось нас може порадувати!
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22.03.2021 12:24 Ответить
-
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму ( АРК). Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, прокремлівських фашистів і комуно-фашистів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще більше тисячами вбивати українців на Донбасі ... Також ці кремлівські загарбники збудували в анексованому Криму величезну кількість своїх військових окупаційних баз де також сильно не вистачає води для проклятих окупантів. Так що може допоможемо своим "братам" каїнам - оккупантам і дамо їм свою дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще й більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім нашої води і крові потім жорстко зажадає?
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22.03.2021 12:57 Ответить
им надо по телевизору почаще крутить ролики про вкусную и полезную пищу для повышения слюноотделения, вот и напьются
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22.03.2021 16:11 Ответить
 
 