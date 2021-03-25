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Суд відправив під домашній арешт учасника акції під ОП Строканя

Суд відправив під домашній арешт учасника акції під ОП Строканя

Печерський райсуд Києва увечері 24 березня відправив під цілодобовий домашній арешт ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, йдеться про главу організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

За словами адвоката Строканя Дмитра Біловчука, запобіжний захід суддя визначила на один місяць.

"Було кілька народних депутатів, які готові були взяти Євгена на поруки, але суддя відмовила", - зазначив він.

Біловчук також додав, що захист подаватиме апеляцію. Що стосується інших учасників - розгляд суду попередньо відбудеться 30 числа, зазначив він.

Засідання почалося після 20:00, хоча було призначено на кілька годин раніше. Більшість журналістів на нього не пустили, мотивуючи тим, що їх "немає у списках".

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП

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Ватная судейская бандитская мразота почти вся на 99% ждёт прихода хрюського мира...
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25.03.2021 00:02 Відповісти
В стане "слуг" бунты. 1. вчера была тайная встреча Зеленского и Саакашвили. 2. Советница Президента Страхова требует от Зеленского объяснений, почему тот лоббирует интересы крупных торговых сетей «Эпицентр» и «АТБ». 3. в скрине ее требование помощнице Саакашвили

Суд отправил под домашний арест участника акции под ОП Строканя - Цензор.НЕТ 7174
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25.03.2021 00:03 Відповісти
Когда случайные люди объединяются в партию, рано или поздно эта партия становится также случайной
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25.03.2021 05:15 Відповісти
 
 