Лісовця, який протестував на Банковій, відправили під домашній арешт

Печерський районний суд відправив під домашній арешт учасника акції протесту, що відбувся біля будівлі Офісу Президента 20 березня.

Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту активістам Гаджимурадову і Лісовцю"‎, - сказав він.

Лісовця, як і Гаджимурадова, підозрюють у підпалі таблички "Президент України"‎. Фігуранти заперечують свою причетність до цього.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.