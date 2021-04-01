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Лісовця, який протестував на Банковій, відправили під домашній арешт

Лісовця, який протестував на Банковій, відправили під домашній арешт

Печерський районний суд відправив під домашній арешт учасника акції протесту, що відбувся біля будівлі Офісу Президента 20 березня.

Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту активістам Гаджимурадову і Лісовцю"‎, - сказав він.

Лісовця, як і Гаджимурадова, підозрюють у підпалі таблички "Президент України"‎. Фігуранти заперечують свою причетність до цього.

Читайте також: Суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника протесту під ОП Гаджимурадова. ФОТО

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Автор: 

протест (2398) запобіжний захід (491) Офіс Президента (2025)


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Оце я розумію. Можна ще штраф як у *****. Пластиковим стаканчиком вбив мусора. Штраф і 7 років. Де ви знесуни зелені?
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01.04.2021 18:50 Відповісти
вони святкують, сьогодні день ДУРНЯ - їхнє професійне свято
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01.04.2021 18:52 Відповісти
***** зараз стягує під Україну військову техніку під виглядом навчань а Блазень в пришвидченом темпі, саджає добровольців.
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01.04.2021 19:55 Відповісти
Мстя дверей буде страшною!
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01.04.2021 19:41 Відповісти
павленского на них нет, прибили бы свои мошонки гвоздями к цей табличке - прославились бы на весь мир
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01.04.2021 19:45 Відповісти
Вице-президент надеется, что плебс отвлечётся на на хиппи и фломастеры. Вот только про рюкзаки и не только всё записано и задокументировано, и не только в Украине. Не поможет ни компромат, ни итальянское ни французское гражданство
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02.04.2021 16:23 Відповісти
 
 