Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест

Печерский райсуд отправил под домашний арест участника акции протеста, состоявшегося у здания Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста активистам Гаджимурадову и Лисовцу", - сказал он.

Лисовца, как и Гаджимурадова, подозревают в поджоге таблички "Президент Украины". Фигуранты отрицают свою причастность к этому.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

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30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.