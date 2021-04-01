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Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест

Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест

Печерский райсуд отправил под домашний арест участника акции протеста, состоявшегося у здания Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста активистам Гаджимурадову и Лисовцу", - сказал он.

Лисовца, как и Гаджимурадова, подозревают в поджоге таблички "Президент Украины". Фигуранты отрицают свою причастность к этому.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова. ФОТО

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

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протест (5858) мера пресечения (460) Офис Президента (1799)


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Оце я розумію. Можна ще штраф як у *****. Пластиковим стаканчиком вбив мусора. Штраф і 7 років. Де ви знесуни зелені?
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01.04.2021 18:50 Ответить
вони святкують, сьогодні день ДУРНЯ - їхнє професійне свято
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01.04.2021 18:52 Ответить
***** зараз стягує під Україну військову техніку під виглядом навчань а Блазень в пришвидченом темпі, саджає добровольців.
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01.04.2021 19:55 Ответить
Мстя дверей буде страшною!
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01.04.2021 19:41 Ответить
павленского на них нет, прибили бы свои мошонки гвоздями к цей табличке - прославились бы на весь мир
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01.04.2021 19:45 Ответить
Вице-президент надеется, что плебс отвлечётся на на хиппи и фломастеры. Вот только про рюкзаки и не только всё записано и задокументировано, и не только в Украине. Не поможет ни компромат, ни итальянское ни французское гражданство
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02.04.2021 16:23 Ответить
 
 