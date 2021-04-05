Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила

Від сьогодні, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 5 квітня в столиці запроваджено такі карантинні обмеження:

- Усі школи і дитячі садочки столиці закриті.

- Заклади громадського харчування зможуть працювати лише навинос або в режимі доставки.

- Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

- По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

- Продуктові ярмарки закриті з 1 квітня.

За дотриманням обмежень карантину слідкуватимуть правоохоронці. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність.

Також у межах посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.

Крім того, в Києві продовжать діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях буде заборонено перебувати без маски.

Метро Києва та інший громадський транспорт працюватиме лише за перепустками. У транспорті зможуть добиратися на роботу працівники критично важливих інфраструктур. Отримати перепустку можна в міській або районній адміністрації.

Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, а також проводитимуть посадку і висадку пасажирів. У поїздах та на вокзалі запроваджується обов'язковий масковий режим.

Із 5 квітня і до кінця локдауну плата за парковку автомобілів у Києві буде скасована.