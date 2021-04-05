УКР
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила

Від сьогодні, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

Так, з 5 квітня в столиці запроваджено такі карантинні обмеження:

- Усі школи і дитячі садочки столиці закриті.

- Заклади громадського харчування зможуть працювати лише навинос або в режимі доставки.

- Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

- По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

- Продуктові ярмарки закриті з 1 квітня.

За дотриманням обмежень карантину слідкуватимуть правоохоронці. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність.

Також у межах посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.

Крім того, в Києві продовжать діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях буде заборонено перебувати без маски.

Метро Києва та інший громадський транспорт працюватиме лише за перепустками. У транспорті зможуть добиратися на роботу працівники критично важливих інфраструктур. Отримати перепустку можна в міській або районній адміністрації.

Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, а також проводитимуть посадку і висадку пасажирів. У поїздах та на вокзалі запроваджується обов'язковий масковий режим.

Із 5 квітня і до кінця локдауну плата за парковку автомобілів у Києві буде скасована.

карантин (18172) Київ (20025) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)
+19
Не сами бараны сеют, шатаясь второй год без масок где попало, а злые рептилоиды с планеты Нубиру.
05.04.2021 07:58 Відповісти
+8
Можно даже без масок.
Там воздух целебный.
05.04.2021 08:02 Відповісти
+5
Одною рукою сіють ковід, другою - заганяють баранів в стойло.
показати весь коментар
05.04.2021 07:52 Відповісти
Одною рукою сіють ковід, другою - заганяють баранів в стойло.
05.04.2021 07:52 Відповісти
Не сами бараны сеют, шатаясь второй год без масок где попало, а злые рептилоиды с планеты Нубиру.
05.04.2021 07:58 Відповісти
Ну навіщо ж так перебільшувати й метафоризувати. Ці рептилоїди збираються щороку в Давосі.
05.04.2021 08:44 Відповісти
И решают там, как покорить гордых кугутов из... как там ее... Украины.

Баба Груня из Нижних Бабанов не дает им покоя.
05.04.2021 08:47 Відповісти
Для тебе задачка. Сім'я з 4 осіб. Всі цілий час живуть разом в одній квартирі. У жовтні захворіли двоє. У лютому - ще один. Один з чотирьох не захворів на ковід досі.
Вніманіє, вопрос: яке відношення мають маски до ковіду?
05.04.2021 17:08 Відповісти
Кто сказал, что он не болел в легкой форме?

Я могу тебе привести пример, когда один привез Ковид и заразил ВСЮ семью без исключения.

Вопрос: Какое вобще отношение сказки, легенды и тосты кугутов имеют к инфекционным заболеваниям, распространяющимся воздушно-капельным путем?
05.04.2021 22:46 Відповісти
Сiють - якраз барани.
05.04.2021 08:02 Відповісти
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила
05.04.2021 07:56 Відповісти
В Епицентр по пропускам или так сойдёт?
05.04.2021 08:00 Відповісти
Можно даже без масок.
Там воздух целебный.
05.04.2021 08:02 Відповісти
На футбол зачем болельщиков пускали?в костелах вчера аншлаг был .с этих карантином толку ноль
05.04.2021 08:21 Відповісти
те вчера были по пять ?
05.04.2021 08:58 Відповісти
там(Олександрія) не червона зона... крім того Це на відкритому повітрі... Зараженння досить обмежене... В закритих приміщеннях храмів більша небезпека...

05.04.2021 10:57 Відповісти
А рынки в закрытых помещениях?
05.04.2021 20:07 Відповісти
с нашим наридом ничего не поможет
05.04.2021 08:23 Відповісти
А до чого тут нарід, ботяро глобалістична?
05.04.2021 08:46 Відповісти
Британія і Україна..
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.

Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши 0.6 відсотка -на цифру 500...
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 1292
05.04.2021 10:40 Відповісти
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 6709https://www.bbc.com/news/world-europe-56588509 навіть 16-20 відсотків провакцинованих НЕ РЯТУЄ ситуацію.
Але Польща,Угорщина(30 відсотків провакцинованих) -надія все-таки є ,а Україна - в ЖОПІ.
05.04.2021 10:45 Відповісти
Привитым и переболевших надо одевать белые повязки?
05.04.2021 08:26 Відповісти
Жовті зірки .
05.04.2021 08:46 Відповісти
Всем надо. Заболевают и по второму, и по третьему разу....были бы все адекватными и дисциплинированными - законочилось бы это все за 1 месяц...но слишком много кугутов типа этого В. Горбатько - потому и маемся...
05.04.2021 14:51 Відповісти
А как будет работать система казино, в том числе и нелегальных?!
Наверное в прежнем турбо-режиме!!!
- А нам тот Коронавирус нипочем, нипочем!
- А мы тот Коронавирус кирпичем, кирпичем (сказал бы за них дедушка Корней)
05.04.2021 08:27 Відповісти
Онлайн, как и работали. Форексы и "спартивный" покер и очко.
05.04.2021 08:47 Відповісти
Без скафандрів і камер-одиночок діла не буде.
05.04.2021 08:33 Відповісти
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 70
05.04.2021 08:35 Відповісти
А почему поезда будут увозить больных из Киева и привозить больных в Киев? Шоб по всей Украине развезли? Или я шота не понимаю?
05.04.2021 08:46 Відповісти
Якось ніхто й не помітив, як людей видресирували протягом лише одного року.
05.04.2021 08:48 Відповісти
бо рагулі і оптимістичні дебіли.. на таки -лише штрафи діють..
А ще діє -просто "отримати пи..ди" від поліції ,як в Пакистані..
05.04.2021 10:59 Відповісти
Поеду-ка я, наверное, в Буковель. Все равно все остальное закрыто. В Эпицентре снаряга какая-то есть, кто знает?
05.04.2021 08:52 Відповісти
Велюр на карантинеВід сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 6432
05.04.2021 08:56 Відповісти
Вопрос, как добраться больным в больницу для прохождения лечения? Где брать пропуск и какой? Похоже, нормально организовать работу в условии пандемии у администрации ума не хватило!
05.04.2021 09:49 Відповісти
Пропуск? Больным??? В общественный транспорт???

Ппц...и с этими, с позволения сказать, "людьми" приходится жить в одной стране...вообще головой не думают...
05.04.2021 14:54 Відповісти
 
 