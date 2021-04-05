Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила
Від сьогодні, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, з 5 квітня в столиці запроваджено такі карантинні обмеження:
- Усі школи і дитячі садочки столиці закриті.
- Заклади громадського харчування зможуть працювати лише навинос або в режимі доставки.
- Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.
- По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.
- Продуктові ярмарки закриті з 1 квітня.
За дотриманням обмежень карантину слідкуватимуть правоохоронці. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність.
Також у межах посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.
Крім того, в Києві продовжать діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях буде заборонено перебувати без маски.
Метро Києва та інший громадський транспорт працюватиме лише за перепустками. У транспорті зможуть добиратися на роботу працівники критично важливих інфраструктур. Отримати перепустку можна в міській або районній адміністрації.
Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, а також проводитимуть посадку і висадку пасажирів. У поїздах та на вокзалі запроваджується обов'язковий масковий режим.
Із 5 квітня і до кінця локдауну плата за парковку автомобілів у Києві буде скасована.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Баба Груня из Нижних Бабанов не дает им покоя.
Вніманіє, вопрос: яке відношення мають маски до ковіду?
Я могу тебе привести пример, когда один привез Ковид и заразил ВСЮ семью без исключения.
Вопрос: Какое вобще отношение сказки, легенды и тосты кугутов имеют к инфекционным заболеваниям, распространяющимся воздушно-капельным путем?
Там воздух целебный.
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.
Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши 0.6 відсотка -на цифру 500...
Але Польща,Угорщина(30 відсотків провакцинованих) -надія все-таки є ,а Україна - в ЖОПІ.
Наверное в прежнем турбо-режиме!!!
- А нам тот Коронавирус нипочем, нипочем!
- А мы тот Коронавирус кирпичем, кирпичем (сказал бы за них дедушка Корней)
А ще діє -просто "отримати пи..ди" від поліції ,як в Пакистані..
Ппц...и с этими, с позволения сказать, "людьми" приходится жить в одной стране...вообще головой не думают...