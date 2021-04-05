С сегодняшнего дня в Киеве вводится жесткий карантин: новые правила

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, с 5 апреля в столице введны следующие карантинные ограничения:

- Все школы и детские сады столицы закрыты.

- Заведения общественного питания смогут работать только навынос или в режиме доставки.

- Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

- Продуктовые ярмарки закрыты с 1 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж

За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.

Также в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.

Кроме того, в Киеве продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах будет запрещено находиться без маски.

Метро Киева и другой общественный транспорт будет работать только по пропускам. В транспорте смогут добираться на работу работники критически важных инфраструктур. Получить пропуск можно в городской или районной администрации.

Поезда "Укрзализныци" продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, а также будут проводить посадку и высадку пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена.