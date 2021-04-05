РУС
С сегодняшнего дня в Киеве вводится жесткий карантин: новые правила

С сегодняшнего дня в Киеве вводится жесткий карантин: новые правила

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

Так, с 5 апреля в столице введны следующие карантинные ограничения:

- Все школы и детские сады столицы закрыты.

- Заведения общественного питания смогут работать только навынос или в режиме доставки.

- Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

- Продуктовые ярмарки закрыты с 1 апреля.

За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.

Также в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.

Кроме того, в Киеве продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах будет запрещено находиться без маски.

Метро Киева и другой общественный транспорт будет работать только по пропускам. В транспорте смогут добираться на работу работники критически важных инфраструктур. Получить пропуск можно в городской или районной администрации.

Поезда "Укрзализныци" продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, а также будут проводить посадку и высадку пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена.

+19
Не сами бараны сеют, шатаясь второй год без масок где попало, а злые рептилоиды с планеты Нубиру.
05.04.2021 07:58 Ответить
+8
Можно даже без масок.
Там воздух целебный.
05.04.2021 08:02 Ответить
+5
Одною рукою сіють ковід, другою - заганяють баранів в стойло.
05.04.2021 07:52 Ответить
Ну навіщо ж так перебільшувати й метафоризувати. Ці рептилоїди збираються щороку в Давосі.
05.04.2021 08:44 Ответить
И решают там, как покорить гордых кугутов из... как там ее... Украины.

Баба Груня из Нижних Бабанов не дает им покоя.
05.04.2021 08:47 Ответить
Для тебе задачка. Сім'я з 4 осіб. Всі цілий час живуть разом в одній квартирі. У жовтні захворіли двоє. У лютому - ще один. Один з чотирьох не захворів на ковід досі.
Вніманіє, вопрос: яке відношення мають маски до ковіду?
05.04.2021 17:08 Ответить
Кто сказал, что он не болел в легкой форме?

Я могу тебе привести пример, когда один привез Ковид и заразил ВСЮ семью без исключения.

Вопрос: Какое вобще отношение сказки, легенды и тосты кугутов имеют к инфекционным заболеваниям, распространяющимся воздушно-капельным путем?
05.04.2021 22:46 Ответить
Сiють - якраз барани.
05.04.2021 08:02 Ответить
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 7911Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 3765
05.04.2021 07:56 Ответить
В Епицентр по пропускам или так сойдёт?
показать весь комментарий
На футбол зачем болельщиков пускали?в костелах вчера аншлаг был .с этих карантином толку ноль
показать весь комментарий
те вчера были по пять ?
показать весь комментарий
там(Олександрія) не червона зона... крім того Це на відкритому повітрі... Зараженння досить обмежене... В закритих приміщеннях храмів більша небезпека...

показать весь комментарий
А рынки в закрытых помещениях?
показать весь комментарий
с нашим наридом ничего не поможет
показать весь комментарий
А до чого тут нарід, ботяро глобалістична?
показать весь комментарий
Британія і Україна..
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.

Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши 0.6 відсотка -на цифру 500...
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 1292
05.04.2021 10:40 Ответить
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 6709https://www.bbc.com/news/world-europe-56588509 навіть 16-20 відсотків провакцинованих НЕ РЯТУЄ ситуацію.
Але Польща,Угорщина(30 відсотків провакцинованих) -надія все-таки є ,а Україна - в ЖОПІ.
05.04.2021 10:45 Ответить
Привитым и переболевших надо одевать белые повязки?
показать весь комментарий
Жовті зірки .
показать весь комментарий
Всем надо. Заболевают и по второму, и по третьему разу....были бы все адекватными и дисциплинированными - законочилось бы это все за 1 месяц...но слишком много кугутов типа этого В. Горбатько - потому и маемся...
показать весь комментарий
А как будет работать система казино, в том числе и нелегальных?!
Наверное в прежнем турбо-режиме!!!
- А нам тот Коронавирус нипочем, нипочем!
- А мы тот Коронавирус кирпичем, кирпичем (сказал бы за них дедушка Корней)
показать весь комментарий
Онлайн, как и работали. Форексы и "спартивный" покер и очко.
показать весь комментарий
Без скафандрів і камер-одиночок діла не буде.
показать весь комментарий
Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 70
показать весь комментарий
А почему поезда будут увозить больных из Киева и привозить больных в Киев? Шоб по всей Украине развезли? Или я шота не понимаю?
показать весь комментарий
Якось ніхто й не помітив, як людей видресирували протягом лише одного року.
показать весь комментарий
бо рагулі і оптимістичні дебіли.. на таки -лише штрафи діють..
А ще діє -просто "отримати пи..ди" від поліції ,як в Пакистані..
показать весь комментарий
Поеду-ка я, наверное, в Буковель. Все равно все остальное закрыто. В Эпицентре снаряга какая-то есть, кто знает?
показать весь комментарий
Велюр на карантинеВід сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила - Цензор.НЕТ 6432
показать весь комментарий
Вопрос, как добраться больным в больницу для прохождения лечения? Где брать пропуск и какой? Похоже, нормально организовать работу в условии пандемии у администрации ума не хватило!
показать весь комментарий
Пропуск? Больным??? В общественный транспорт???

Ппц...и с этими, с позволения сказать, "людьми" приходится жить в одной стране...вообще головой не думают...
показать весь комментарий
