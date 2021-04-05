С сегодняшнего дня в Киеве вводится жесткий карантин: новые правила
С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, с 5 апреля в столице введны следующие карантинные ограничения:
- Все школы и детские сады столицы закрыты.
- Заведения общественного питания смогут работать только навынос или в режиме доставки.
- Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.
- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.
- Продуктовые ярмарки закрыты с 1 апреля.
За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.
Также в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.
Кроме того, в Киеве продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах будет запрещено находиться без маски.
Метро Киева и другой общественный транспорт будет работать только по пропускам. В транспорте смогут добираться на работу работники критически важных инфраструктур. Получить пропуск можно в городской или районной администрации.
Поезда "Укрзализныци" продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, а также будут проводить посадку и высадку пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.
С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена.
Баба Груня из Нижних Бабанов не дает им покоя.
Вніманіє, вопрос: яке відношення мають маски до ковіду?
Я могу тебе привести пример, когда один привез Ковид и заразил ВСЮ семью без исключения.
Вопрос: Какое вобще отношение сказки, легенды и тосты кугутов имеют к инфекционным заболеваниям, распространяющимся воздушно-капельным путем?
Там воздух целебный.
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.
Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши 0.6 відсотка -на цифру 500...
Але Польща,Угорщина(30 відсотків провакцинованих) -надія все-таки є ,а Україна - в ЖОПІ.
Наверное в прежнем турбо-режиме!!!
- А нам тот Коронавирус нипочем, нипочем!
- А мы тот Коронавирус кирпичем, кирпичем (сказал бы за них дедушка Корней)
А ще діє -просто "отримати пи..ди" від поліції ,як в Пакистані..
Ппц...и с этими, с позволения сказать, "людьми" приходится жить в одной стране...вообще головой не думают...