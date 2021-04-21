Чехія закликає зробити спільну заяву на рівні НАТО щодо причетності агентів РФ до вибуху у Врбетіце, - МЗС країни

На засіданні Північноатлантичної ради у вівторок, 20 квітня, Чеська Республіка поінформувала своїх союзників по НАТО про причини вислання 18 співробітників російського посольства і наступних дій Росії у відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Чехії.

"Причетність російських агентів ГРУ до вибуху у Врбетіце є неприйнятним порушенням суверенітету і національної безпеки Чеської Республіки та вимагає відповіді. Чеська Республіка подякувала своїм союзникам за виявлену досі солідарність і попросила зробити спільну заяву на рівні НАТО. Згодом Чеська Республіка попросила своїх союзників провести ще одну зустріч Північноатлантичної ради наприкінці цього тижня для обговорення інших можливих скоординованих кроків", - випливає з повідомлення.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.