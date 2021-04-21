УКР
Чехія закликає зробити спільну заяву на рівні НАТО щодо причетності агентів РФ до вибуху у Врбетіце, - МЗС країни

Чехія закликає зробити спільну заяву на рівні НАТО щодо причетності агентів РФ до вибуху у Врбетіце, - МЗС країни

На засіданні Північноатлантичної ради у вівторок, 20 квітня, Чеська Республіка поінформувала своїх союзників по НАТО про причини вислання 18 співробітників російського посольства і наступних дій Росії у відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Чехії.

"Причетність російських агентів ГРУ до вибуху у Врбетіце є неприйнятним порушенням суверенітету і національної безпеки Чеської Республіки та вимагає відповіді. Чеська Республіка подякувала своїм союзникам за виявлену досі солідарність і попросила зробити спільну заяву на рівні НАТО. Згодом Чеська Республіка попросила своїх союзників провести ще одну зустріч Північноатлантичної ради наприкінці цього тижня для обговорення інших можливих скоординованих кроків", - випливає з повідомлення.

Також читайте: У процесі масштабної операції в Чехії затримано найманців РФ, підозрюваних у боях проти України на Донбасі, - ЗМІ

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

+13
https://twitter.com/Anakoyher

тётя Роза

Внуки тех, кто в 68-ом утюжил улицы Праги на танках, через полстолетия продолжают террор против внуков тех, кого расстреливали их деды.
Вот такая преемственность поколений!

21.04.2021 12:03
+10
Чехия исключила рыфы в будущей постройке АЭС ..Представляю как два каменщика : Петров и Баширов ложат кирпич на новой чешской АЭС

21.04.2021 12:04
+8
вот так надо действовать против диверсий
а сколько складов у нас рвонуло...

21.04.2021 11:56
вот так надо действовать против диверсий
а сколько складов у нас рвонуло...

21.04.2021 11:56
Чехам было легко вычислить Петрова с Башировым по паспортам, но они молчали про это 6 лет почему то. А у нас все намного сложнее, предатель на предателе и граница проходной двор, подсунули мину и ищи ветра в поле.

21.04.2021 11:59
молчали, ждали реальной поддержки, дождались
а то, шо у нас сплошь фсб, согласен

21.04.2021 12:03
A takyje druzja byli nedavno.Ecio vengram zalozit bombu i vsio Evrope dlia mongolo ordi druzej netu Realno vizi nado zapretit v Evropu dlia vsex grazan ordi mongolskoj

21.04.2021 12:01
Рашке пофик на заявления - надо просто отключить swift...

21.04.2021 12:03
https://censor.net/ru/user/45865 А как Украина будет деньги за транзит газа получать?))) В кишенях возить будут? Или на российский аналог СВИФТ переходить- СМБП?

21.04.2021 13:45
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Внуки тех, кто в 68-ом утюжил улицы Праги на танках, через полстолетия продолжают террор против внуков тех, кого расстреливали их деды.
Вот такая преемственность поколений!

21.04.2021 12:03
это когда в голове говно вместо масла

21.04.2021 12:06
Чехия исключила рыфы в будущей постройке АЭС ..Представляю как два каменщика : Петров и Баширов ложат кирпич на новой чешской АЭС

21.04.2021 12:04
кирпичи не ложат, а кладут

21.04.2021 12:12
ну да а ты клал ? хоть для собачей будки ?

21.04.2021 12:16
ты мне еще ложиком и тычком кладку будешь делать

21.04.2021 12:36
кладут ета украінізм, суржик.

21.04.2021 12:20
еще один словоед подтянулся ..у вас что скрипт на грамматику стоит ? а мусор вынести вы не забыли или смердит на кухне ?

21.04.2021 12:23
ложкка стены какая? столовая, чайная, десертная?

21.04.2021 12:38
Нечисто російською пишеш. Пиши українською. Нєчєва кавєркать Вілікій Русскій Язикъ!

21.04.2021 12:39
не ругайтесь , горячие украинские парни . их ставят ))))))))))))))))))

21.04.2021 12:44
ну, да углы конечно ставят

21.04.2021 12:48
конечно не следует упускать такой случай, надо выразить другу Владымеру, особо глубокую (что даже кушать не могу) озабоченность 27-й степени!
соплежуи херовы, кацапциновый сапог вам рыло !!! и перед Кадыровым не забудьте извинится !!!

21.04.2021 12:35
атаки кацапов на страны НАТО происходят давно и регулярно, но Запад спит и видит сладкие сны про велик-ую Рососиюшку

21.04.2021 12:44
 
 