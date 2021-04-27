Мілітаризація Криму погіршує ситуацію з водопостачанням на півострові, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Ситуація з пандемією коронавірусу і водопостачанням в окупованому Криму погіршується через тривалу мілітаризацію півострова.

Про це заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко сказав під час круглого столу "Стан дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях і лінії зіткнення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Хочу згадати проблему з водопостачанням українських громадян на півострові Крим, яка постійно погіршується через мілітаризацію Росією Криму і завезення на територію українського півострова громадян Росії", - сказав заступник міністра.

Він також нагадав про те, що останнім часом російська влада здійснює призов до збройних сил на території Криму.

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"Зокрема, останнім часом як і на території АР Крим та Севастополя, так і Донецької та Луганської областей, окупаційна влада Росії почала проводити призов до збройних сил. І це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права і хочу звернути на це увагу наших моніторингових місій", - зазначив Яременко.

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Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.