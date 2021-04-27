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Новини Окуповані території
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Мілітаризація Криму погіршує ситуацію з водопостачанням на півострові, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Мілітаризація Криму погіршує ситуацію з водопостачанням на півострові, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Ситуація з пандемією коронавірусу і водопостачанням в окупованому Криму погіршується через тривалу мілітаризацію півострова.

Про це заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко сказав під час круглого столу "Стан дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях і лінії зіткнення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Хочу згадати проблему з водопостачанням українських громадян на півострові Крим, яка постійно погіршується через мілітаризацію Росією Криму і завезення на територію українського півострова громадян Росії", - сказав заступник міністра.

Він також нагадав про те, що останнім часом російська влада здійснює призов до збройних сил на території Криму.

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"Зокрема, останнім часом як і на території АР Крим та Севастополя, так і Донецької та Луганської областей, окупаційна влада Росії почала проводити призов до збройних сил. І це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права і хочу звернути на це увагу наших моніторингових місій", - зазначив Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Автор: 

Крим (14127) водопостачання (831) вода (1176) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+4
За "ситуацию с водоснабжением на полуострове" несе відповідальність окупант. Закрийте цю тему і не згадуйте. Клоуни накручують, бо хочуть подати воду в Крим для армії окупанта, щоб набити свої кишені. Зе-бидло, Клоун, якого ти привело до влади на війні наживається!
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27.04.2021 21:17
+4
опять вода в Крым.
Зачем регулярно педалируется тема про которую уже и не вспоминали?
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27.04.2021 21:20
+4
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.04.2021 21:23
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27.04.2021 21:02 Відповісти
За "ситуацию с водоснабжением на полуострове" несе відповідальність окупант. Закрийте цю тему і не згадуйте. Клоуни накручують, бо хочуть подати воду в Крим для армії окупанта, щоб набити свої кишені. Зе-бидло, Клоун, якого ти привело до влади на війні наживається!
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27.04.2021 21:17 Відповісти
опять вода в Крым.
Зачем регулярно педалируется тема про которую уже и не вспоминали?
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27.04.2021 21:20 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.04.2021 21:23 Відповісти
Тому що Зе клоун добазарився що воду в Крим хоче пустити, як що суспільство
України не відреагує. Кацапи зараз чистять кримський канал зі свого боку, це
факт.

Думаю кацапи завдяки Зе клоуну думають отримати воду з Дніпра вже влітку.
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27.04.2021 22:10 Відповісти
Поплутали меліорацію з мілітаризацією !!!)))
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27.04.2021 21:21 Відповісти
"вода в Крым" - это тема закрытая... дамбой !
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27.04.2021 21:51 Відповісти
"Хочу упомянуть проблему с водоснабжением украинских граждан на полуострове Крым, которая постоянно ухудшается из-за милитаризации России Крыма и завоза на территорию украинского полуострова граждан России", - сказал замминистра.Источник: https://censor.net/ru/n3262402Милитаризация Крыма ухудшает ситуацию с водоснабжением на полуострове, - замглавы Минреинтеграции Яременко - Цензор.НЕТ 1516
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27.04.2021 21:56 Відповісти
Ситуация с пандемией коронавируса и водоснабжением в оккупированном Крыму ухудшается из-за продолжающейся милитаризации полуострова. Источник: https://censor.net/ru/n3262402

ТАМ ВОВА Зе ХОЧЕ НА ДРУГИЙ СТРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА І ЗАРУЧИТИСЬ

ПІДТРИМКОЮ КРЕМЛЯ, ТОМУ ЗАРАЗ КАЦАПИ І ЧИСТЯТЬ КАНАЛ ЗІ СВОГО
БОКУ - ЧЕКАЮТЬ ВОДУ З ДНІПРА ВІД Зе ВЛАДИ
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27.04.2021 22:06 Відповісти
Кто переживает за водоснабжение крыма - враг Украины!!!!!
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27.04.2021 23:26 Відповісти
 
 