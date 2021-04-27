Милитаризация Крыма ухудшает ситуацию с водоснабжением на полуострове, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Ситуация с пандемией коронавируса и водоснабжением в оккупированном Крыму ухудшается из-за продолжающейся милитаризации полуострова.

Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко сказал во время круглого стола "Состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях и линии соприкосновения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Хочу упомянуть проблему с водоснабжением украинских граждан на полуострове Крым, которая постоянно ухудшается из-за милитаризации России Крыма и завоза на территорию украинского полуострова граждан России", - сказал замминистра.

Он также напомнил о том, что в последнее время российские власти проводят призыв в вооруженные силы на территории Крыма.

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"В частности, в последнее время как и на территории АР Крым и Севастополя, так и Донецкой и Луганской областей, оккупационная власть России начала проводить призыв в вооруженные силы. И это является прямым нарушением международного гуманитарного права и хочу обратить на это внимание наших мониторинговых миссий", - отметил Яременко.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.