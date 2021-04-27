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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Милитаризация Крыма ухудшает ситуацию с водоснабжением на полуострове, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Милитаризация Крыма ухудшает ситуацию с водоснабжением на полуострове, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Ситуация с пандемией коронавируса и водоснабжением в оккупированном Крыму ухудшается из-за продолжающейся милитаризации полуострова.

Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко сказал во время круглого стола "Состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях и линии соприкосновения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Хочу упомянуть проблему с водоснабжением украинских граждан на полуострове Крым, которая постоянно ухудшается из-за милитаризации России Крыма и завоза на территорию украинского полуострова граждан России", - сказал замминистра.

Он также напомнил о том, что в последнее время российские власти проводят призыв в вооруженные силы на территории Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников

"В частности, в последнее время как и на территории АР Крым и Севастополя, так и Донецкой и Луганской областей, оккупационная власть России начала проводить призыв в вооруженные силы. И это является прямым нарушением международного гуманитарного права и хочу обратить на это внимание наших мониторинговых миссий", - отметил Яременко.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Крым (26364) водоснабжение (722) вода (918) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+4
За "ситуацию с водоснабжением на полуострове" несе відповідальність окупант. Закрийте цю тему і не згадуйте. Клоуни накручують, бо хочуть подати воду в Крим для армії окупанта, щоб набити свої кишені. Зе-бидло, Клоун, якого ти привело до влади на війні наживається!
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27.04.2021 21:17
+4
опять вода в Крым.
Зачем регулярно педалируется тема про которую уже и не вспоминали?
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27.04.2021 21:20
+4
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.04.2021 21:23
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27.04.2021 21:02 Ответить
За "ситуацию с водоснабжением на полуострове" несе відповідальність окупант. Закрийте цю тему і не згадуйте. Клоуни накручують, бо хочуть подати воду в Крим для армії окупанта, щоб набити свої кишені. Зе-бидло, Клоун, якого ти привело до влади на війні наживається!
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27.04.2021 21:17 Ответить
опять вода в Крым.
Зачем регулярно педалируется тема про которую уже и не вспоминали?
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27.04.2021 21:20 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.04.2021 21:23 Ответить
Тому що Зе клоун добазарився що воду в Крим хоче пустити, як що суспільство
України не відреагує. Кацапи зараз чистять кримський канал зі свого боку, це
факт.

Думаю кацапи завдяки Зе клоуну думають отримати воду з Дніпра вже влітку.
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27.04.2021 22:10 Ответить
Поплутали меліорацію з мілітаризацією !!!)))
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27.04.2021 21:21 Ответить
"вода в Крым" - это тема закрытая... дамбой !
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27.04.2021 21:51 Ответить
"Хочу упомянуть проблему с водоснабжением украинских граждан на полуострове Крым, которая постоянно ухудшается из-за милитаризации России Крыма и завоза на территорию украинского полуострова граждан России", - сказал замминистра.Источник: https://censor.net/ru/n3262402Милитаризация Крыма ухудшает ситуацию с водоснабжением на полуострове, - замглавы Минреинтеграции Яременко - Цензор.НЕТ 1516
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27.04.2021 21:56 Ответить
Ситуация с пандемией коронавируса и водоснабжением в оккупированном Крыму ухудшается из-за продолжающейся милитаризации полуострова. Источник: https://censor.net/ru/n3262402

ТАМ ВОВА Зе ХОЧЕ НА ДРУГИЙ СТРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА І ЗАРУЧИТИСЬ

ПІДТРИМКОЮ КРЕМЛЯ, ТОМУ ЗАРАЗ КАЦАПИ І ЧИСТЯТЬ КАНАЛ ЗІ СВОГО
БОКУ - ЧЕКАЮТЬ ВОДУ З ДНІПРА ВІД Зе ВЛАДИ
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27.04.2021 22:06 Ответить
Кто переживает за водоснабжение крыма - враг Украины!!!!!
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27.04.2021 23:26 Ответить
 
 