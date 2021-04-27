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Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня

Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня

Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до центральних органів влади, в якому вимагають скасувати присудження народному депутату України Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління і розслідувати, як відбувався захист його дисертації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За" проєкт звернення до міністра освіти і науки, президента України і Верховної Ради, ініційований фракцією "Самопоміч" проголосували 56 депутатів облради.

"Гнила бюрократична система, через яку потрібно пройти молодим вченим, лише створює для них перешкоди в отриманні наукових ступенів і розвитку української науки, але водночас допомагає особам, які отримують наукові ступені в особистих цілях і жодним чином не пов'язані з наукою", - сказано в тексті звернення.

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Депутати Львівської облради обурені рішенням вченої ради про присудження наукового ступеня Іллі Ківі і вважають його "знущанням над українською освітою".

Як зазначив лідер фракції "Самопоміч" в обласній раді Любомир Зубач, у зверненні депутати вимагають не тільки "скасувати присудження наукового ступеня цьому народному депутату, а й провести розслідування, яким чином відбувся захист його дисертації".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Автор: 

заява (219) наука (364) облрада (283) Кива Ілля (377) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+38
Молодцы. Единственная область, большинством проголосовавшая за Пороха, а не Клована.
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27.04.2021 21:04
+29
Хорошо хоть во Львове живут вменяемые люди.
Спасибі справжнім українцям.
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27.04.2021 21:05
+26
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 5448
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27.04.2021 22:02
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Молодцы. Единственная область, большинством проголосовавшая за Пороха, а не Клована.
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27.04.2021 21:04 Відповісти
Так як раз державні справи й є їхня сфера
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27.04.2021 21:10 Відповісти
Ти потірявся, бобік?
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27.04.2021 21:12 Відповісти
Кива?
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27.04.2021 21:14 Відповісти
Ні. Той писати не вміє. Тілько писятита пісюна теребити.))
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27.04.2021 21:35 Відповісти
Ты перестань тут гнать на нашего без 5 минут кандидата. Он уже выучил 20 умных слов о государственном управлении и он один из немногих, кто не боится на ходу "гадюку душить", а это многого стоит.
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27.04.2021 21:16 Відповісти
Яким боком кокаїновий дрочун з ОПЗЖ до державних справ?
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27.04.2021 21:17 Відповісти
О, вилізло чмо. А чого на ізиг перейшов?
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27.04.2021 21:45 Відповісти
Молодцы! Львов и Киев всегда одними из первых отстаивали справедливость, первыми выходили на Майданы.
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27.04.2021 21:04 Відповісти
Хорошо хоть во Львове живут вменяемые люди.
Спасибі справжнім українцям.
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27.04.2021 21:05 Відповісти
Виногродского в Фейсбук.
"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.
Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".
Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы". Источник: https://censor.net/ru/n3262364
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27.04.2021 21:06 Відповісти
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности",
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27.04.2021 21:06 Відповісти
Не хочу быть пессимистом , но страна где Кивы получают не срок а учёные степени скорей всего не выживет !!! УВЫ !!!
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27.04.2021 21:06 Відповісти
И тебе переживет...и кив...и ослов оманских....
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27.04.2021 21:09 Відповісти
А сємь-сорок підійде?
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27.04.2021 21:22 Відповісти
За фальсификацию "кондидатской"! И гос.измену - за прошлые и текущие делишки ! И это как минимум !
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27.04.2021 21:36 Відповісти
За сдачу заброшенной силосной ямы в аренду, за большие деньги.
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27.04.2021 21:41 Відповісти
Ну, биндеровцы, все вам не так.
Не так сидишь, не так ...дишь.😁
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27.04.2021 21:08 Відповісти
Коваль, сарказму розумієш?
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27.04.2021 21:28 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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27.04.2021 21:09 Відповісти
молодцы, но лучше бы включили https://www.youtube.com/watch?v=g4rlGog0XRc&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&index=27
Стебанову бы отлично понравилось
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27.04.2021 21:10 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 2889
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27.04.2021 21:11 Відповісти
Кива может получить 100 тысяч гривен надбавок за ученую степень
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
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27.04.2021 21:13 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 5448
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27.04.2021 22:02 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 1883
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27.04.2021 22:04 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 1165
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27.04.2021 21:13 Відповісти
Что значит "атменить"?
Где уголовные дела за подлог документов, за мошенничество и т.п.. Там и Венедиктова замешана с выдачей липовых справок.
Где уголовные дела на неоткрытие уголовных дел?
"атменить"...
Страна дегенератов-зебилов.
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27.04.2021 21:23 Відповісти
А на самом деле это всё дымовые завесы перед поездкой в Моксву заглянуть в глаз путену.
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27.04.2021 21:24 Відповісти
В очко
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27.04.2021 22:13 Відповісти
я не ходил!!! и не пойду, ой, окно открыть бы надо шоб окно было открыто..... и да, мне не надо говорить шо окно не закрыто... и куда оно открыто или никуда... ой, кто здесь?
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27.04.2021 21:45 Відповісти
Страна Зебилия. Это мы ее создали. Одни непосредственно. Другие не били по головам непосредственно создававшим.
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27.04.2021 21:28 Відповісти
Та наберіть в GOOGL -плагіатори України...
Майже всі бувші та нинішні є в списку..))
Декотрих видалили з списку за ＄＄ -Яйценюха.))
На інших ресурсах є і подробиці...))
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27.04.2021 21:28 Відповісти
а просто нардепа киву обязать рассказать, о чем диссертация
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27.04.2021 21:29 Відповісти
Спрашивали - молчит, бо сам не в курсе !
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27.04.2021 21:39 Відповісти
При нынешнем выкормлеше мертвейчука министре образования и не такие идиоты проФФессорами станут.
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27.04.2021 21:31 Відповісти
доктор кива показал, чего стоит образование, наука и ученые степени в Украине. вряд ли он башлял больше чем по штуке, ну максимум по две, "ученым", принявшим его в свои просвещенные ряды.
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27.04.2021 21:33 Відповісти
знайомтесь з хєроями

Голова ради:Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Заступник голови:Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.
Вчений секретар:Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Члени ради:Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
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27.04.2021 21:35 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
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27.04.2021 21:57 Відповісти
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27.04.2021 22:09 Відповісти
цікавіше---хто писав рецензії? На роботу та реферат?
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28.04.2021 06:45 Відповісти
Александр Саныч! А Гаврила Петрович в диссертации по фене ругается!Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 4363 .................................................................................................................................................... ....Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 7985
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27.04.2021 21:37 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 3085
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27.04.2021 21:41 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
Поговорим об этом и том в следующей моей работе.
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27.04.2021 21:42 Відповісти
Или в туалете.
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27.04.2021 22:00 Відповісти
Зрозуміло, що Ківа такий же КН, як я - Мая Плісецька. Але яке відношення обл.рада має до наукової ради якогось вишу? Хоча... В країні, де міністр МВС коментує епід.ситуацію, прес-секретар ОПи регулює фінансові та економічні процеси своїми постиками, а завхоз ОПи керує зовнішньою політикою, правосуддям та податками - дивуватись немає чому...
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27.04.2021 21:44 Відповісти
Додік, значить якщо одна область, почала війну зі всією країною їм особливий статус і автономію, а друга, звернула увагу всієї країни на просто зухвалий акт корупції і девальвації наукових степенів це не їхня справа?!
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27.04.2021 21:51 Відповісти
Додік, най тобі лікує зуби автослюсар. А то шож: стоматолог сидить собі в комфорті а бабло лопатою гребе, а автослюсар цілий день в грязюці і отримує копійки!
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28.04.2021 10:15 Відповісти
Кравченко честь защитил четко
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27.04.2021 21:54 Відповісти
такая ярко выраженная дебиляка и защитила докторскую, так что у нас за наука, когда питекантропам докторские выдают
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27.04.2021 21:47 Відповісти
Рецепт ученого Кивы прост.
1. Сначала избираем зеленского президентом.....
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27.04.2021 21:48 Відповісти
Такую десертацию несложно защитить ведь каждый знает о полиции и что на нее влияют только деньги, мораль, честь - ?
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27.04.2021 21:52 Відповісти
Пусть кива проведет публичную лекцию на тему своей интересной диссертации . Наверное и задать вопросы по теме найдется кому...
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27.04.2021 21:53 Відповісти
Ківа вченний це половина каламбура
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27.04.2021 21:54 Відповісти
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 848
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27.04.2021 21:55 Відповісти
https://www.facebook.com/bojky/videos/3818194848293357/ У мережі з'явилося відео захисту науковця і політика Іллі Киви
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27.04.2021 22:00 Відповісти
Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук Источник: https://censor.net/ru/n3262404

Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 3556 Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 6864
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27.04.2021 22:02 Відповісти
В национальной акакдемии Украины хоть в курсе про это одарование.
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27.04.2021 22:07 Відповісти
Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня - Цензор.НЕТ 225
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27.04.2021 22:12 Відповісти
Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня - Цензор.НЕТ 313
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27.04.2021 22:16 Відповісти
<blockquote
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27.04.2021 22:16 Відповісти
Для таких молодых ученых типа Киви нужно ввести степень почетного маструбатора ВР...
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27.04.2021 22:17 Відповісти
Кива - учёный, оставил "калач печёный"...
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27.04.2021 22:18 Відповісти
Когда уже этого дауна ватного уже прибьют как муху?
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27.04.2021 22:43 Відповісти
В Україні вже 30 років тому мали б скасувати кандидата наук, доктора наук, члена, академіка. Треба лишити лише одну наукову ступінь - доктор філософії в такій-то галузі, як то є в цивілізованих країнах. Але у нас все через сраку і ще й Ківа в науковцях...
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27.04.2021 22:51 Відповісти
реально маются фигней офигительной. Вам нечем заняться? Вы вдумайтесь что требует облсовет((((
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27.04.2021 23:09 Відповісти
скільки науковців ануслінгус дибілу зробили
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28.04.2021 01:25 Відповісти
"Я благодарен господину Киве за то, что показал, насколько гнилая эта старая система. Однако она уже умирает. До конца года мы перейдем на новую систему, в которой учебные заведения будут отвечать за своих аспирантов", - добавил Винницкий.
При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.


"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.Источник: https://censor.net/ru/n3262403
І рішення однієї львівської області - буде недостатньо !
А якщо таких рішень буде більше ? Чи не буде ?
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28.04.2021 02:19 Відповісти
Нифига,поздно,-диссертанта уже омыли.......
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28.04.2021 07:55 Відповісти
 
 