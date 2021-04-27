Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня

Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до центральних органів влади, в якому вимагають скасувати присудження народному депутату України Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління і розслідувати, як відбувався захист його дисертації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За" проєкт звернення до міністра освіти і науки, президента України і Верховної Ради, ініційований фракцією "Самопоміч" проголосували 56 депутатів облради.

"Гнила бюрократична система, через яку потрібно пройти молодим вченим, лише створює для них перешкоди в отриманні наукових ступенів і розвитку української науки, але водночас допомагає особам, які отримують наукові ступені в особистих цілях і жодним чином не пов'язані з наукою", - сказано в тексті звернення.

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Депутати Львівської облради обурені рішенням вченої ради про присудження наукового ступеня Іллі Ківі і вважають його "знущанням над українською освітою".

Як зазначив лідер фракції "Самопоміч" в обласній раді Любомир Зубач, у зверненні депутати вимагають не тільки "скасувати присудження наукового ступеня цьому народному депутату, а й провести розслідування, яким чином відбувся захист його дисертації".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.