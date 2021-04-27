Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня
Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до центральних органів влади, в якому вимагають скасувати присудження народному депутату України Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління і розслідувати, як відбувався захист його дисертації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За" проєкт звернення до міністра освіти і науки, президента України і Верховної Ради, ініційований фракцією "Самопоміч" проголосували 56 депутатів облради.
"Гнила бюрократична система, через яку потрібно пройти молодим вченим, лише створює для них перешкоди в отриманні наукових ступенів і розвитку української науки, але водночас допомагає особам, які отримують наукові ступені в особистих цілях і жодним чином не пов'язані з наукою", - сказано в тексті звернення.
Депутати Львівської облради обурені рішенням вченої ради про присудження наукового ступеня Іллі Ківі і вважають його "знущанням над українською освітою".
Як зазначив лідер фракції "Самопоміч" в обласній раді Любомир Зубач, у зверненні депутати вимагають не тільки "скасувати присудження наукового ступеня цьому народному депутату, а й провести розслідування, яким чином відбувся захист його дисертації".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
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Спасибі справжнім українцям.
"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.
Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".
Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы". Источник: https://censor.net/ru/n3262364
Не так сидишь, не так ...дишь.😁
Стебанову бы отлично понравилось
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
Где уголовные дела за подлог документов, за мошенничество и т.п.. Там и Венедиктова замешана с выдачей липовых справок.
Где уголовные дела на неоткрытие уголовных дел?
"атменить"...
Страна дегенератов-зебилов.
Майже всі бувші та нинішні є в списку..))
Декотрих видалили з списку за ＄＄ -Яйценюха.))
На інших ресурсах є і подробиці...))
Голова ради:Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Заступник голови:Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.
Вчений секретар:Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Члени ради:Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
Поговорим об этом и том в следующей моей работе.
1. Сначала избираем зеленского президентом.....
При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.
"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.Источник: https://censor.net/ru/n3262403
І рішення однієї львівської області - буде недостатньо !
А якщо таких рішень буде більше ? Чи не буде ?