Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени
Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению и расследовать, как проходила защита его диссертации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За" проект обращения к Министру образования и науки, президенту Украины и Верховной Раде, инициированный фракцией "Самопомощи" проголосовали 56 депутатов облсовета.
"Гнилая бюрократическая система, через которую нужно пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, но в то же время помогает лицам, получающим научные степени в личных целях и никоим образом не связанные с наукой", – сказано в тексте обращения.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Члены ученого совета не понимают возмущения общества из-за диссертации Кивы: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине". ВИДЕО
Депутаты Львовского облсовета возмущены решением ученого совета о присуждении научной степени Илье Киве и считают его "издевательством над украинским образованием".
Как отметил лидер фракции "Самопомощь" в областном совете Любомир Зубач, в обращении депутаты требуют не только "отменить присуждение научной степени этому народному депутату, но и провести расследование, каким образом прошла защита его диссертации".
Также на Цензор.НЕТ: "Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
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Спасибі справжнім українцям.
"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.
Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".
Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы". Источник: https://censor.net/ru/n3262364
Не так сидишь, не так ...дишь.😁
Стебанову бы отлично понравилось
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
Где уголовные дела за подлог документов, за мошенничество и т.п.. Там и Венедиктова замешана с выдачей липовых справок.
Где уголовные дела на неоткрытие уголовных дел?
"атменить"...
Страна дегенератов-зебилов.
Майже всі бувші та нинішні є в списку..))
Декотрих видалили з списку за ＄＄ -Яйценюха.))
На інших ресурсах є і подробиці...))
Голова ради:Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Заступник голови:Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.
Вчений секретар:Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Члени ради:Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
Поговорим об этом и том в следующей моей работе.
1. Сначала избираем зеленского президентом.....
При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.
"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.Источник: https://censor.net/ru/n3262403
І рішення однієї львівської області - буде недостатньо !
А якщо таких рішень буде більше ? Чи не буде ?