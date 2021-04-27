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Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени

Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению и расследовать, как проходила защита его диссертации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За" проект обращения к Министру образования и науки, президенту Украины и Верховной Раде, инициированный фракцией "Самопомощи" проголосовали 56 депутатов облсовета.

"Гнилая бюрократическая система, через которую нужно пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, но в то же время помогает лицам, получающим научные степени в личных целях и никоим образом не связанные с наукой", – сказано в тексте обращения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Члены ученого совета не понимают возмущения общества из-за диссертации Кивы: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине". ВИДЕО

Депутаты Львовского облсовета возмущены решением ученого совета о присуждении научной степени Илье Киве и считают его "издевательством над украинским образованием".

Как отметил лидер фракции "Самопомощь" в областном совете Любомир Зубач, в обращении депутаты требуют не только "отменить присуждение научной степени этому народному депутату, но и провести расследование, каким образом прошла защита его диссертации".

Также на Цензор.НЕТ: "Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Автор: 

заявление (393) наука (697) облсовет (538) Кива Илья (398) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+38
Молодцы. Единственная область, большинством проголосовавшая за Пороха, а не Клована.
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27.04.2021 21:04
+29
Хорошо хоть во Львове живут вменяемые люди.
Спасибі справжнім українцям.
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27.04.2021 21:05
+26
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 5448
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27.04.2021 22:02
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Молодцы. Единственная область, большинством проголосовавшая за Пороха, а не Клована.
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27.04.2021 21:04 Ответить
Так як раз державні справи й є їхня сфера
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27.04.2021 21:10 Ответить
Ти потірявся, бобік?
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27.04.2021 21:12 Ответить
Кива?
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27.04.2021 21:14 Ответить
Ні. Той писати не вміє. Тілько писятита пісюна теребити.))
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27.04.2021 21:35 Ответить
Ты перестань тут гнать на нашего без 5 минут кандидата. Он уже выучил 20 умных слов о государственном управлении и он один из немногих, кто не боится на ходу "гадюку душить", а это многого стоит.
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27.04.2021 21:16 Ответить
Яким боком кокаїновий дрочун з ОПЗЖ до державних справ?
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27.04.2021 21:17 Ответить
О, вилізло чмо. А чого на ізиг перейшов?
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27.04.2021 21:45 Ответить
Молодцы! Львов и Киев всегда одними из первых отстаивали справедливость, первыми выходили на Майданы.
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27.04.2021 21:04 Ответить
Хорошо хоть во Львове живут вменяемые люди.
Спасибі справжнім українцям.
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27.04.2021 21:05 Ответить
Виногродского в Фейсбук.
"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.
Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".
Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы". Источник: https://censor.net/ru/n3262364
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27.04.2021 21:06 Ответить
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности",
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27.04.2021 21:06 Ответить
Не хочу быть пессимистом , но страна где Кивы получают не срок а учёные степени скорей всего не выживет !!! УВЫ !!!
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27.04.2021 21:06 Ответить
И тебе переживет...и кив...и ослов оманских....
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27.04.2021 21:09 Ответить
А сємь-сорок підійде?
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27.04.2021 21:22 Ответить
За фальсификацию "кондидатской"! И гос.измену - за прошлые и текущие делишки ! И это как минимум !
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27.04.2021 21:36 Ответить
За сдачу заброшенной силосной ямы в аренду, за большие деньги.
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27.04.2021 21:41 Ответить
Ну, биндеровцы, все вам не так.
Не так сидишь, не так ...дишь.😁
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27.04.2021 21:08 Ответить
Коваль, сарказму розумієш?
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27.04.2021 21:28 Ответить
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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27.04.2021 21:09 Ответить
молодцы, но лучше бы включили https://www.youtube.com/watch?v=g4rlGog0XRc&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&index=27
Стебанову бы отлично понравилось
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27.04.2021 21:10 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 2889
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27.04.2021 21:11 Ответить
Кива может получить 100 тысяч гривен надбавок за ученую степень
https://uainfo.org/blognews/1619507659-kiva-mozhet-poluchit-100-tysyach-griven-nadbavok-za-uchenuyu-stepen.html
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27.04.2021 21:13 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 5448
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27.04.2021 22:02 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 1883
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27.04.2021 22:04 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 1165
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27.04.2021 21:13 Ответить
Что значит "атменить"?
Где уголовные дела за подлог документов, за мошенничество и т.п.. Там и Венедиктова замешана с выдачей липовых справок.
Где уголовные дела на неоткрытие уголовных дел?
"атменить"...
Страна дегенератов-зебилов.
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27.04.2021 21:23 Ответить
А на самом деле это всё дымовые завесы перед поездкой в Моксву заглянуть в глаз путену.
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27.04.2021 21:24 Ответить
В очко
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27.04.2021 22:13 Ответить
я не ходил!!! и не пойду, ой, окно открыть бы надо шоб окно было открыто..... и да, мне не надо говорить шо окно не закрыто... и куда оно открыто или никуда... ой, кто здесь?
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27.04.2021 21:45 Ответить
Страна Зебилия. Это мы ее создали. Одни непосредственно. Другие не били по головам непосредственно создававшим.
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27.04.2021 21:28 Ответить
Та наберіть в GOOGL -плагіатори України...
Майже всі бувші та нинішні є в списку..))
Декотрих видалили з списку за ＄＄ -Яйценюха.))
На інших ресурсах є і подробиці...))
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27.04.2021 21:28 Ответить
а просто нардепа киву обязать рассказать, о чем диссертация
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27.04.2021 21:29 Ответить
Спрашивали - молчит, бо сам не в курсе !
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27.04.2021 21:39 Ответить
При нынешнем выкормлеше мертвейчука министре образования и не такие идиоты проФФессорами станут.
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27.04.2021 21:31 Ответить
доктор кива показал, чего стоит образование, наука и ученые степени в Украине. вряд ли он башлял больше чем по штуке, ну максимум по две, "ученым", принявшим его в свои просвещенные ряды.
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27.04.2021 21:33 Ответить
знайомтесь з хєроями

Голова ради:Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Заступник голови:Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.
Вчений секретар:Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.
Члени ради:Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
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27.04.2021 21:35 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
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27.04.2021 21:57 Ответить
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27.04.2021 22:09 Ответить
цікавіше---хто писав рецензії? На роботу та реферат?
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28.04.2021 06:45 Ответить
Александр Саныч! А Гаврила Петрович в диссертации по фене ругается!Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 4363 .................................................................................................................................................... ....Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 7985
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27.04.2021 21:37 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 3085
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27.04.2021 21:41 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
Поговорим об этом и том в следующей моей работе.
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27.04.2021 21:42 Ответить
Или в туалете.
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27.04.2021 22:00 Ответить
Зрозуміло, що Ківа такий же КН, як я - Мая Плісецька. Але яке відношення обл.рада має до наукової ради якогось вишу? Хоча... В країні, де міністр МВС коментує епід.ситуацію, прес-секретар ОПи регулює фінансові та економічні процеси своїми постиками, а завхоз ОПи керує зовнішньою політикою, правосуддям та податками - дивуватись немає чому...
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27.04.2021 21:44 Ответить
Додік, значить якщо одна область, почала війну зі всією країною їм особливий статус і автономію, а друга, звернула увагу всієї країни на просто зухвалий акт корупції і девальвації наукових степенів це не їхня справа?!
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27.04.2021 21:51 Ответить
Додік, най тобі лікує зуби автослюсар. А то шож: стоматолог сидить собі в комфорті а бабло лопатою гребе, а автослюсар цілий день в грязюці і отримує копійки!
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28.04.2021 10:15 Ответить
Кравченко честь защитил четко
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27.04.2021 21:54 Ответить
такая ярко выраженная дебиляка и защитила докторскую, так что у нас за наука, когда питекантропам докторские выдают
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27.04.2021 21:47 Ответить
Рецепт ученого Кивы прост.
1. Сначала избираем зеленского президентом.....
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27.04.2021 21:48 Ответить
Такую десертацию несложно защитить ведь каждый знает о полиции и что на нее влияют только деньги, мораль, честь - ?
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27.04.2021 21:52 Ответить
Пусть кива проведет публичную лекцию на тему своей интересной диссертации . Наверное и задать вопросы по теме найдется кому...
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27.04.2021 21:53 Ответить
Ківа вченний це половина каламбура
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27.04.2021 21:54 Ответить
Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 848
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27.04.2021 21:55 Ответить
https://www.facebook.com/bojky/videos/3818194848293357/ У мережі з'явилося відео захисту науковця і політика Іллі Киви
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27.04.2021 22:00 Ответить
Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук Источник: https://censor.net/ru/n3262404

Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 3556 Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени - Цензор.НЕТ 6864
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27.04.2021 22:02 Ответить
В национальной акакдемии Украины хоть в курсе про это одарование.
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27.04.2021 22:07 Ответить
Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня - Цензор.НЕТ 225
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27.04.2021 22:12 Ответить
Львівська облрада вимагає скасувати присудження нардепу Ківі наукового ступеня - Цензор.НЕТ 313
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27.04.2021 22:16 Ответить
<blockquote
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27.04.2021 22:16 Ответить
Для таких молодых ученых типа Киви нужно ввести степень почетного маструбатора ВР...
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27.04.2021 22:17 Ответить
Кива - учёный, оставил "калач печёный"...
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27.04.2021 22:18 Ответить
Когда уже этого дауна ватного уже прибьют как муху?
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27.04.2021 22:43 Ответить
В Україні вже 30 років тому мали б скасувати кандидата наук, доктора наук, члена, академіка. Треба лишити лише одну наукову ступінь - доктор філософії в такій-то галузі, як то є в цивілізованих країнах. Але у нас все через сраку і ще й Ківа в науковцях...
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27.04.2021 22:51 Ответить
реально маются фигней офигительной. Вам нечем заняться? Вы вдумайтесь что требует облсовет((((
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27.04.2021 23:09 Ответить
скільки науковців ануслінгус дибілу зробили
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28.04.2021 01:25 Ответить
"Я благодарен господину Киве за то, что показал, насколько гнилая эта старая система. Однако она уже умирает. До конца года мы перейдем на новую систему, в которой учебные заведения будут отвечать за своих аспирантов", - добавил Винницкий.
При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.


"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.Источник: https://censor.net/ru/n3262403
І рішення однієї львівської області - буде недостатньо !
А якщо таких рішень буде більше ? Чи не буде ?
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28.04.2021 02:19 Ответить
Нифига,поздно,-диссертанта уже омыли.......
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28.04.2021 07:55 Ответить
 
 