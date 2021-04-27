Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению и расследовать, как проходила защита его диссертации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За" проект обращения к Министру образования и науки, президенту Украины и Верховной Раде, инициированный фракцией "Самопомощи" проголосовали 56 депутатов облсовета.

"Гнилая бюрократическая система, через которую нужно пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, но в то же время помогает лицам, получающим научные степени в личных целях и никоим образом не связанные с наукой", – сказано в тексте обращения.

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Депутаты Львовского облсовета возмущены решением ученого совета о присуждении научной степени Илье Киве и считают его "издевательством над украинским образованием".

Как отметил лидер фракции "Самопомощь" в областном совете Любомир Зубач, в обращении депутаты требуют не только "отменить присуждение научной степени этому народному депутату, но и провести расследование, каким образом прошла защита его диссертации".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.