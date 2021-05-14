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Новини Політика України
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НАЗК перевіряє призначення Вітренка главою "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК перевіряє призначення Вітренка главою

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг щодо дотримання вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це НАЗК повідомило у відповідь на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції" здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції під час призначення Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - поінформувало НАЗК.

У Нацагентстві додали, що моніторинг здійснюється з 30 квітня. Також НАЗК підтвердило надходження звернень щодо можливого конфлікту інтересів при призначенні Вітренка головою правління Нафтогазу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: Анастасія Потіха
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НАПК проверяет назначение Витренко главой "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 2728

та поздно... его уже на год подписали... заангажировали... застолбили )))))
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14.05.2021 10:17 Відповісти
Ну и что теперь? Снова шоу. Страна сплошного квартала и и его шутов.
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14.05.2021 10:22 Відповісти
От навіщо читачів драконити новиною, яка є пшиком. Наче наперед не відомо, яке рішення в несе повністю зелее НАПК стосовно дій такої ж зеленої влади?
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14.05.2021 10:52 Відповісти
 
 