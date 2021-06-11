Апеляцію на арешт Семенченка перенесли - судді взяли самовідвід

Засідання апеляційного суду за клопотанням ексдепутата Семена Семенченко, який перебуває в СІЗО і якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування, перенесли через самовідвід суддів.

Про це Семенченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє суддів подивилися в очі тим людям, які прийшли підтримати нас і... взяли самовідвід. Перенесли", - написав він.

Адвокат Семенченко Влад Добош уточнив, що справу розглядатиме інша колегія, пише ZN.ua.

"Судді взяли самовідвід, справу передали на перерозподіл для формування нової колегії. Нова колегія вже призначить справу до розгляду, поки дати немає", - сказав Добош.

Адвокат додав, що він вже заявляв відвід суддів на попередньому засіданні у цій справі, однак вони відмовили.

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Він пояснив, що має з ними конфлікт інтересів через іншу справу - про вбивство Павла Шеремета.

"Сьогодні та ж ситуація - я навіть їм не заявляв, але вони самі заявили самовідвід ... Це добре, тому що це судді, які піддаються впливу і мають упереджене ставлення до будь-якого представника добровольчого руху і захисника країни", - зазначив Добош.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".