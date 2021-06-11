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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Апеляцію на арешт Семенченка перенесли - судді взяли самовідвід

Апеляцію на арешт Семенченка перенесли - судді взяли самовідвід

Засідання апеляційного суду за клопотанням ексдепутата Семена Семенченко, який перебуває в СІЗО і якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування, перенесли через самовідвід суддів.

Про це Семенченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє суддів подивилися в очі тим людям, які прийшли підтримати нас і... взяли самовідвід. Перенесли", - написав він.

Адвокат Семенченко Влад Добош уточнив, що справу розглядатиме інша колегія, пише ZN.ua.

"Судді взяли самовідвід, справу передали на перерозподіл для формування нової колегії. Нова колегія вже призначить справу до розгляду, поки дати немає", - сказав Добош.

Адвокат додав, що він вже заявляв відвід суддів на попередньому засіданні у цій справі, однак вони відмовили.

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Він пояснив, що має з ними конфлікт інтересів через іншу справу - про вбивство Павла Шеремета.

"Сьогодні та ж ситуація - я навіть їм не заявляв, але вони самі заявили самовідвід ... Це добре, тому що це судді, які піддаються впливу і мають упереджене ставлення до будь-якого представника добровольчого руху і захисника країни", - зазначив Добош.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Автор: 

апеляція (502) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (484)


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Топ коментарі
+13
Іменно таких і сажають паразити, від нашого імені! Ворюги і подонки гуляють, пють пиво на Хрещатику, а Семен в допрі... Все інше болтовня, - це РЕАЛЬНІ справи! Героїв в кутузку, паразитам дорогу у В.Р. та головами ОДА....
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11.06.2021 19:52
+10
Отпускайте Семёна. Что за дела?! Какой бы ни был, а человек неординарный, со своей позицией и мощнейшей решимостью. Таких ещё украинцев поискать!
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11.06.2021 19:46
+4
Блін , скільки можна тягнути ?
Я вже особисто і став забувати про Семенченка ...
Невже у законодавствах , у т.ч. і України , немає чітких рамок "ведення справи" ?
А не вспіли - або він невинуватий , або відкривається справа проти усіх просравших терміни
А так пацан попавший "по-малолетке" - може вже під пенсію вийти !
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11.06.2021 20:15
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Ойц.. діарея??
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11.06.2021 19:39 Відповісти
Семенченко посадили на пустом месте, а все бандоолигархи на свободе и обворовывают народ до нитки. Уже цена на газ такая, что жах, а будет еще большая и власть отказывается ее контролировать. Вот и все правосудие в Украине. На очереди продажа земли и все продукты улетят за границу, а тут будут продавать по цене в 100 раз выше, чем в ЕС. И выборці зеленых клоунов будут скулить чего же нет продуктов, чего голодомор, а сейчас спокойно сидят, никто не выступает против продажи земли, наплевать всем на землю и на страну. Наблюдают как ее зеленое поносное лайно уничтожает.
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11.06.2021 22:32 Відповісти
С Владом Добошом будет сидеть. Ему б еще зверька Наема в адвокаты))
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11.06.2021 19:42 Відповісти
Вот так! Когда-то был героем всех телерепортажей о подвигах "Донбасса" а сегодня просто уголовник и никто. И только великодушное помилование всенародно избранного президента и верховного главнокомандующего может спасти его падшую душу...
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11.06.2021 19:43 Відповісти
Я не знаю сути дела , ни о чём судить не могу . Меня только интересует , почему человека не называют своим именем ?
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11.06.2021 19:45 Відповісти
Слабые мозги вышиватников могут это не выдержать.
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11.06.2021 21:28 Відповісти
А почему Тину Кароль не называют своим именем тебя не интересует ?
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12.06.2021 00:05 Відповісти
Отпускайте Семёна. Что за дела?! Какой бы ни был, а человек неординарный, со своей позицией и мощнейшей решимостью. Таких ещё украинцев поискать!
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11.06.2021 19:46 Відповісти
Іменно таких і сажають паразити, від нашого імені! Ворюги і подонки гуляють, пють пиво на Хрещатику, а Семен в допрі... Все інше болтовня, - це РЕАЛЬНІ справи! Героїв в кутузку, паразитам дорогу у В.Р. та головами ОДА....
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11.06.2021 19:52 Відповісти
пись пись пись...самое время включить дурака...бабла не взять, а вылететь из судейского кресла как на катапульте можно, хер знает кто этого Семенченко танцует... Впрочем как и Стерненко
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11.06.2021 19:47 Відповісти
Зеля давил на судей. Хотел угодить Лукашенко. А тут такие события с Белоруссией, что у судей отпало всякое желание капаться в этом гαβне.
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11.06.2021 19:49 Відповісти
Гниды знают что потом уже не отмоются никогда.
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11.06.2021 20:05 Відповісти
Могли бы сразу подать в отставку.
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11.06.2021 20:09 Відповісти
Это портновские судьи прессуют патриотов, или отреформированный суд наказал зрадофила-предателя родины?
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11.06.2021 20:11 Відповісти
Блін , скільки можна тягнути ?
Я вже особисто і став забувати про Семенченка ...
Невже у законодавствах , у т.ч. і України , немає чітких рамок "ведення справи" ?
А не вспіли - або він невинуватий , або відкривається справа проти усіх просравших терміни
А так пацан попавший "по-малолетке" - може вже під пенсію вийти !
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11.06.2021 20:15 Відповісти
Я не сторонник гришина, но плять очень интересно: почему семенченко за какое-то фейковое дело держат в сизо, а мудачук - спонсор террористов - гуляет на свободе?!!! Или может дело мудачука - чисто пиар зелупы и его спонсора мертведчука?!
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11.06.2021 20:37 Відповісти
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11.06.2021 20:57 Відповісти
Тот самый Семенченко, который бросил войска и бежал из Дебальцево, только пятки сверкали, может, кто забыл пресс-конфиренцию комбатов, которые все рассказали про эту крысу. Интернет все помнит.
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12.06.2021 13:59 Відповісти
 
 