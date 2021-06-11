Апелляцию на арест Семенченко перенесли - судьи взяли самоотвод

Заседание апелляционного суда по ходатайству находящегося в СИЗО экс-депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, перенесли из-за самоотвода судей.

Об этом Семенченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое судей посмотрели в глаза тем людям, которые пришли поддержать нас и... взяли самоотвод. Перенесли", - написал он.

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Адвокат Семенченко Влад Добош уточнил, что дело будет рассматривать другая коллегия, пишет ZN.ua.

"Судьи взяли самоотвод, дело передали на перераспределение для формирования новой коллегии. Новая коллегия уже назначит дело к рассмотрению, пока даты нет", - сказал Добош.

Адвокат добавил, что он уже заявлял отвод судей на предыдущем заседании по этому делу, однако они отказали.

Он пояснил, что имеет с ними конфликт интересов из-за другого дела - об убийстве Павла Шеремета.

"Сегодня та же ситуация - я даже им не заявлял, но они сами заявили самоотвод... Это хорошо, потому что это судьи, которые подвергаются воздействию и имеют предвзятое отношение к любому представителя добровольческого движения и защитника страны", - отметил Добош.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

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Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.