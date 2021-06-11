Апелляцию на арест Семенченко перенесли - судьи взяли самоотвод
Заседание апелляционного суда по ходатайству находящегося в СИЗО экс-депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, перенесли из-за самоотвода судей.
Об этом Семенченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое судей посмотрели в глаза тем людям, которые пришли поддержать нас и... взяли самоотвод. Перенесли", - написал он.
Адвокат Семенченко Влад Добош уточнил, что дело будет рассматривать другая коллегия, пишет ZN.ua.
"Судьи взяли самоотвод, дело передали на перераспределение для формирования новой коллегии. Новая коллегия уже назначит дело к рассмотрению, пока даты нет", - сказал Добош.
Адвокат добавил, что он уже заявлял отвод судей на предыдущем заседании по этому делу, однако они отказали.
Он пояснил, что имеет с ними конфликт интересов из-за другого дела - об убийстве Павла Шеремета.
"Сегодня та же ситуация - я даже им не заявлял, но они сами заявили самоотвод... Это хорошо, потому что это судьи, которые подвергаются воздействию и имеют предвзятое отношение к любому представителя добровольческого движения и защитника страны", - отметил Добош.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
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Я вже особисто і став забувати про Семенченка ...
Невже у законодавствах , у т.ч. і України , немає чітких рамок "ведення справи" ?
А не вспіли - або він невинуватий , або відкривається справа проти усіх просравших терміни
А так пацан попавший "по-малолетке" - може вже під пенсію вийти !