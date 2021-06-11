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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Апелляцию на арест Семенченко перенесли - судьи взяли самоотвод

Апелляцию на арест Семенченко перенесли - судьи взяли самоотвод

Заседание апелляционного суда по ходатайству находящегося в СИЗО экс-депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, перенесли из-за самоотвода судей.

Об этом Семенченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое судей посмотрели в глаза тем людям, которые пришли поддержать нас и... взяли самоотвод. Перенесли", - написал он.

Читайте: СБУ по поручению КГБ Беларуси выясняет обстоятельства пребывания в Украине белорусских оппозиционеров и объемы прикрытия ГУР МО, - Семенченко

Адвокат Семенченко Влад Добош уточнил, что дело будет рассматривать другая коллегия, пишет ZN.ua.

"Судьи взяли самоотвод, дело передали на перераспределение для формирования новой коллегии. Новая коллегия уже назначит дело к рассмотрению, пока даты нет", - сказал Добош.

Адвокат добавил, что он уже заявлял отвод судей на предыдущем заседании по этому делу, однако они отказали.

Он пояснил, что имеет с ними конфликт интересов из-за другого дела - об убийстве Павла Шеремета.

"Сегодня та же ситуация - я даже им не заявлял, но они сами заявили самоотвод... Это хорошо, потому что это судьи, которые подвергаются воздействию и имеют предвзятое отношение к любому представителя добровольческого движения и защитника страны", - отметил Добош.

Также читайте: Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

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Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Автор: 

апелляция (628) Семенченко Семен (380) мера пресечения (453)


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Топ комментарии
+13
Іменно таких і сажають паразити, від нашого імені! Ворюги і подонки гуляють, пють пиво на Хрещатику, а Семен в допрі... Все інше болтовня, - це РЕАЛЬНІ справи! Героїв в кутузку, паразитам дорогу у В.Р. та головами ОДА....
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11.06.2021 19:52
+10
Отпускайте Семёна. Что за дела?! Какой бы ни был, а человек неординарный, со своей позицией и мощнейшей решимостью. Таких ещё украинцев поискать!
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11.06.2021 19:46
+4
Блін , скільки можна тягнути ?
Я вже особисто і став забувати про Семенченка ...
Невже у законодавствах , у т.ч. і України , немає чітких рамок "ведення справи" ?
А не вспіли - або він невинуватий , або відкривається справа проти усіх просравших терміни
А так пацан попавший "по-малолетке" - може вже під пенсію вийти !
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11.06.2021 20:15
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Ойц.. діарея??
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11.06.2021 19:39 Ответить
Семенченко посадили на пустом месте, а все бандоолигархи на свободе и обворовывают народ до нитки. Уже цена на газ такая, что жах, а будет еще большая и власть отказывается ее контролировать. Вот и все правосудие в Украине. На очереди продажа земли и все продукты улетят за границу, а тут будут продавать по цене в 100 раз выше, чем в ЕС. И выборці зеленых клоунов будут скулить чего же нет продуктов, чего голодомор, а сейчас спокойно сидят, никто не выступает против продажи земли, наплевать всем на землю и на страну. Наблюдают как ее зеленое поносное лайно уничтожает.
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11.06.2021 22:32 Ответить
С Владом Добошом будет сидеть. Ему б еще зверька Наема в адвокаты))
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11.06.2021 19:42 Ответить
Вот так! Когда-то был героем всех телерепортажей о подвигах "Донбасса" а сегодня просто уголовник и никто. И только великодушное помилование всенародно избранного президента и верховного главнокомандующего может спасти его падшую душу...
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11.06.2021 19:43 Ответить
Я не знаю сути дела , ни о чём судить не могу . Меня только интересует , почему человека не называют своим именем ?
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11.06.2021 19:45 Ответить
Слабые мозги вышиватников могут это не выдержать.
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11.06.2021 21:28 Ответить
А почему Тину Кароль не называют своим именем тебя не интересует ?
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12.06.2021 00:05 Ответить
Отпускайте Семёна. Что за дела?! Какой бы ни был, а человек неординарный, со своей позицией и мощнейшей решимостью. Таких ещё украинцев поискать!
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11.06.2021 19:46 Ответить
Іменно таких і сажають паразити, від нашого імені! Ворюги і подонки гуляють, пють пиво на Хрещатику, а Семен в допрі... Все інше болтовня, - це РЕАЛЬНІ справи! Героїв в кутузку, паразитам дорогу у В.Р. та головами ОДА....
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11.06.2021 19:52 Ответить
пись пись пись...самое время включить дурака...бабла не взять, а вылететь из судейского кресла как на катапульте можно, хер знает кто этого Семенченко танцует... Впрочем как и Стерненко
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11.06.2021 19:47 Ответить
Зеля давил на судей. Хотел угодить Лукашенко. А тут такие события с Белоруссией, что у судей отпало всякое желание капаться в этом гαβне.
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11.06.2021 19:49 Ответить
Гниды знают что потом уже не отмоются никогда.
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11.06.2021 20:05 Ответить
Могли бы сразу подать в отставку.
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11.06.2021 20:09 Ответить
Это портновские судьи прессуют патриотов, или отреформированный суд наказал зрадофила-предателя родины?
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11.06.2021 20:11 Ответить
Блін , скільки можна тягнути ?
Я вже особисто і став забувати про Семенченка ...
Невже у законодавствах , у т.ч. і України , немає чітких рамок "ведення справи" ?
А не вспіли - або він невинуватий , або відкривається справа проти усіх просравших терміни
А так пацан попавший "по-малолетке" - може вже під пенсію вийти !
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11.06.2021 20:15 Ответить
Я не сторонник гришина, но плять очень интересно: почему семенченко за какое-то фейковое дело держат в сизо, а мудачук - спонсор террористов - гуляет на свободе?!!! Или может дело мудачука - чисто пиар зелупы и его спонсора мертведчука?!
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11.06.2021 20:37 Ответить
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11.06.2021 20:57 Ответить
Тот самый Семенченко, который бросил войска и бежал из Дебальцево, только пятки сверкали, может, кто забыл пресс-конфиренцию комбатов, которые все рассказали про эту крысу. Интернет все помнит.
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12.06.2021 13:59 Ответить
 
 