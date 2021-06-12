Батьки Протасевича попросили Меркель допомогти звільнити їхнього сина

Батьки білоруського політв'язня, опозиційного журналіста Романа Протасевича попросили канцлера Німеччини Ангелу Меркель допомогти звільнити їхнього сина.

Своє прохання Наталя і Дмитро Протасевичі озвучили в інтерв'ю німецькому виданню Bild 12 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Крім цього, вони просили Меркель "зупинити Лукашенка" і зробити так, щоб "всі невинні вийшли з тюрем на волю".

Дмитро Протасевич додав, що в Білорусі їм загрожував арешт через діяльність їхнього сина. Тому вночі 17 серпня минулого року вони покинули країну.

Батьки опозиціонера розповіли, що їхні листи синові не доставляють, а його адвокат "не може вільно розмовляти з ними телефоном". За їх словами, в опублікованому владою Білорусі відео з Романом Протесевичем можна побачити явні сліди тортур, зокрема зламаний ніс і синці на шиї.

Опозиціонер дав свідчення під тиском, підкреслив Дмитро Протасевич.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.