Батьки Протасевича попросили Меркель допомогти звільнити їхнього сина
Батьки білоруського політв'язня, опозиційного журналіста Романа Протасевича попросили канцлера Німеччини Ангелу Меркель допомогти звільнити їхнього сина.
Своє прохання Наталя і Дмитро Протасевичі озвучили в інтерв'ю німецькому виданню Bild 12 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Крім цього, вони просили Меркель "зупинити Лукашенка" і зробити так, щоб "всі невинні вийшли з тюрем на волю".
Дмитро Протасевич додав, що в Білорусі їм загрожував арешт через діяльність їхнього сина. Тому вночі 17 серпня минулого року вони покинули країну.
Батьки опозиціонера розповіли, що їхні листи синові не доставляють, а його адвокат "не може вільно розмовляти з ними телефоном". За їх словами, в опублікованому владою Білорусі відео з Романом Протесевичем можна побачити явні сліди тортур, зокрема зламаний ніс і синці на шиї.
Опозиціонер дав свідчення під тиском, підкреслив Дмитро Протасевич.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
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А он улыбается... В конце, правда, взгрустнул слегка...
Крепкий орешек, это протасевич.
ну что, Анжела, слабо ?
Уж на пикеты нет надежды.
Не испугается урла,
Всё будет также, и как прежде:
Ложь,воровство, война, долги
Ворам за жизнь, за воздух, ветер
Плюс пропагандой на мозги
О том, что лучшие на свете.
О том, что слаще всех живём,
Про путь особый про величье,
О том, что быть Вождя рабом
Духовно и патриотично.
Покуда факел не зажжём,
Не выйдем все на баррикады,
Своей страны не обретём,
Бараныим оставаясь стадом!
КУЙло даст команду картопляной шестерке и???? Вуаля!!!!
Старая ШЛЮХА будет на коне и ГЕЙропа подумает, что она и по сей день в теме и что то может решать. И КУЙлу кремльядьскому плюсик зачтется, что мол вяликий асвабадитель полит заключенных
У бабушки своих забот хватает, достойное пенсионное будущее обеспечить надо. А херр уйло ей в этом успешно **********. ))
И тут приезжают, вообще не пойми кто и требуют его выдать. Куда?
В ЛНР? А кем это недогосударство признано? Имеет ли это ЛНР межнародные договора с Беларусью об сотрудничестве правоохранительных органов и экстрадиции?
Ответ очевиден. Не имеет.
А что за особи едут Протасевича допрашивать? Какие полномочия у этих «должностных лиц». Ответ прост за територией ОРЛО они никто. Простите за рифму.
И вообще какие паспорта у них в карманах? России? Украины? Или ЛыНыРы?
Если России или Украины, то у этих государств к Р.Протасевичу вопросов вообще нет. Если ЛыНыРы, то читайте сказаное выше.
В Беларусии они простые туристы, но никак не следователи. По большому счёту их никто не имеет права допускать к следственным действиям.
А теперь, объяните мне, как юридически РБ может выдать неизвестно кому своего гражданина, находящегося легально на её территории, заведомо зная, что выдаёт его на верную, мученическую смерть , без суда и следствия?
Вы представляете какой шухер в мире поднимется? Бацька диктатор, но не дурак.
Скорее всего все эти росказни, для самого Протасевича, что-бы он ничего не утаил по основной своей делюге и посоянно был на измене.
Потом его отмажут. Будет ходить по различным телеэфирам и рвать глотку за Бацьку, поскольку он ему сохранил жизнь. Он его уже "уважает", а после всех этих росказней, вообще будет боготворить. Вспомните историю ихнего Воскресенского. Похоже это будет серия №2.