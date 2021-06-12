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Новини Затримання Протасевича
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Батьки Протасевича попросили Меркель допомогти звільнити їхнього сина

Батьки Протасевича попросили Меркель допомогти звільнити їхнього сина

Батьки білоруського політв'язня, опозиційного журналіста Романа Протасевича попросили канцлера Німеччини Ангелу Меркель допомогти звільнити їхнього сина.

Своє прохання Наталя і Дмитро Протасевичі озвучили в інтерв'ю німецькому виданню Bild 12 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Крім цього, вони просили Меркель "зупинити Лукашенка" і зробити так, щоб "всі невинні вийшли з тюрем на волю".

Дмитро Протасевич додав, що в Білорусі їм загрожував арешт через діяльність їхнього сина. Тому вночі 17 серпня минулого року вони покинули країну.

Батьки опозиціонера розповіли, що їхні листи синові не доставляють, а його адвокат "не може вільно розмовляти з ними телефоном". За їх словами, в опублікованому владою Білорусі відео з Романом Протесевичем можна побачити явні сліди тортур, зокрема зламаний ніс і синці на шиї.

Опозиціонер дав свідчення під тиском, підкреслив Дмитро Протасевич.

Також читайте: Терористи організації "ЛНР" хочуть судити Протасевича у себе

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Меркель (1139) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+8
Ты про сегодняшнее изнасилование бельгийцами думай,чушок.))
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12.06.2021 15:27
+7
Ну и земля тебе с товарищами бетоном.
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12.06.2021 15:22
+6
Фрау вміє дурака включати найкраще в G7((( досвід ddr не проп'єш.
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12.06.2021 15:25
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Видел я и сломанный нос и синяки на сраке...
А он улыбается... В конце, правда, взгрустнул слегка...
Крепкий орешек, это протасевич.
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12.06.2021 15:11 Відповісти
Ну и земля тебе с товарищами бетоном.
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12.06.2021 15:22 Відповісти
Обеспокоенности хватит?
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12.06.2021 15:18 Відповісти
Глубокой озабочєності!
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12.06.2021 15:20 Відповісти
Да ладно, Тут таким не отделаются. Против второго помощника, главного сторожа аєропорта "Минск", введут санкции. Заморозят активы на западе и запретят въезд в ЕС на 90 дней. Такие изверги эти европейцы.
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12.06.2021 15:26 Відповісти
Перекрыть Усатому Таракану нефте-газопроводы в Европу !

ну что, Анжела, слабо ?
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12.06.2021 15:33 Відповісти
У усатого таракана нет такого, все там принадлежит газпряму, это все равно для нее что перекрыть сп2.
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12.06.2021 16:45 Відповісти
Ты про сегодняшнее изнасилование бельгийцами думай,чушок.))
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12.06.2021 15:27 Відповісти
привіт, безродньій)
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12.06.2021 15:28 Відповісти
он сын полка, то бишь, "ДИТЯ ОЛИМПИАДЫ" Гавриловны) без национальных символов, цветов и гимна
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12.06.2021 15:39 Відповісти
Филимонова помнишь?Можем повторить)
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12.06.2021 16:00 Відповісти
Фрау вміє дурака включати найкраще в G7((( досвід ddr не проп'єш.
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12.06.2021 15:25 Відповісти
Анжела вовке минует только может сделать..... Байдена проси..или прибалтов с эрдоганом....
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12.06.2021 15:31 Відповісти
нашли кого просить ... может лучше к её другу путину попробовать обратиться ?
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12.06.2021 15:32 Відповісти
могли бы миллион попросить - это более реально...!
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12.06.2021 15:37 Відповісти
Еще бы к Хансу Модрову обратились за помощью....
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12.06.2021 15:38 Відповісти
Хрю меркель должность в газпроме присматривает, а вы со своими соплями...
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12.06.2021 15:49 Відповісти
Эпоха митингов прошла,
Уж на пикеты нет надежды.
Не испугается урла,
Всё будет также, и как прежде:
Ложь,воровство, война, долги
Ворам за жизнь, за воздух, ветер
Плюс пропагандой на мозги
О том, что лучшие на свете.
О том, что слаще всех живём,
Про путь особый про величье,
О том, что быть Вождя рабом
Духовно и патриотично.
Покуда факел не зажжём,
Не выйдем все на баррикады,
Своей страны не обретём,
Бараныим оставаясь стадом!
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12.06.2021 15:54 Відповісти
А чо?? Завтра старая шлюха пооблизывается с крремлядьським КУЙлом в телефонном режиме.
КУЙло даст команду картопляной шестерке и???? Вуаля!!!!
Старая ШЛЮХА будет на коне и ГЕЙропа подумает, что она и по сей день в теме и что то может решать. И КУЙлу кремльядьскому плюсик зачтется, что мол вяликий асвабадитель полит заключенных
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12.06.2021 15:57 Відповісти
А у родителей Протасевича есть газ?
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12.06.2021 15:57 Відповісти
А почему они не просят Путина? Что случилось?
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12.06.2021 16:15 Відповісти
Як завжди, що вона може, дуже "обеспокоиться", путлер же друг.
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12.06.2021 16:22 Відповісти
Нашли у кого просить.
У бабушки своих забот хватает, достойное пенсионное будущее обеспечить надо. А херр уйло ей в этом успешно **********. ))
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12.06.2021 16:34 Відповісти
Не до цього!! Фрау ще до "Газпрому" влаштуватися треба на пенсії...не гірше ж інших канцлерів вже??
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12.06.2021 16:36 Відповісти
Бабка может только северный поток от санкций освободить 😁
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12.06.2021 17:02 Відповісти
Только просить не Лукашенко а ЛНР в лице Пасечника придётся! Хотите его освобождения, так пусть Германия официально обратится к с ЛНР, тем самым признав их субъектность!
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12.06.2021 17:34 Відповісти
Печально конечно, но это все равно что в "Спортлото" писать
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12.06.2021 19:00 Відповісти
Меркель попросили? они бы ещё Лаврова попросили и тарелочку драников ему передали
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12.06.2021 20:31 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне.
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12.06.2021 22:06 Відповісти
Алё! Чё тут дискутировать? Кто его и куда выдаст? Не смешите мои тапочки. Протасевич гражданин Беларуси, находиться в своей стране. Да в заключении, но на законных основаниях и на легальном положении. И на него распространяется действие Конституции РБ. Соответственно он имеет все права гражданина Беларуси, за исключением чего-то, поскольку находиться в заключении.
И тут приезжают, вообще не пойми кто и требуют его выдать. Куда?
В ЛНР? А кем это недогосударство признано? Имеет ли это ЛНР межнародные договора с Беларусью об сотрудничестве правоохранительных органов и экстрадиции?
Ответ очевиден. Не имеет.
А что за особи едут Протасевича допрашивать? Какие полномочия у этих «должностных лиц». Ответ прост за територией ОРЛО они никто. Простите за рифму.
И вообще какие паспорта у них в карманах? России? Украины? Или ЛыНыРы?
Если России или Украины, то у этих государств к Р.Протасевичу вопросов вообще нет. Если ЛыНыРы, то читайте сказаное выше.
В Беларусии они простые туристы, но никак не следователи. По большому счёту их никто не имеет права допускать к следственным действиям.
А теперь, объяните мне, как юридически РБ может выдать неизвестно кому своего гражданина, находящегося легально на её территории, заведомо зная, что выдаёт его на верную, мученическую смерть , без суда и следствия?
Вы представляете какой шухер в мире поднимется? Бацька диктатор, но не дурак.
Скорее всего все эти росказни, для самого Протасевича, что-бы он ничего не утаил по основной своей делюге и посоянно был на измене.
Потом его отмажут. Будет ходить по различным телеэфирам и рвать глотку за Бацьку, поскольку он ему сохранил жизнь. Он его уже "уважает", а после всех этих росказней, вообще будет боготворить. Вспомните историю ихнего Воскресенского. Похоже это будет серия №2.
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13.06.2021 00:28 Відповісти
А вообще чего Украина теряется. Надо немедленно запросить экстрадицию из России военных преступников Захара Прилепина, Игоря Гиркина(Стрелкова), "Абхаза" и других деятелей . Найти ёщё несколько белорусских персонажей, вевавших в ЛДНР и тоже экстрадировать. А чё им можно, а нам нельзя? Это же не Протасевич. Уж они то не только фоткались в форме с оружием а и совершали военнные преступления. Ну а что касаемо Протасевича думаю так. Сволочи избрали жертву и издеваються над беззащитным парнем. И все на это судилище спокойно смотрит.
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13.06.2021 00:45 Відповісти
 
 