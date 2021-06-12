Родители Протасевича попросили Меркель помочь освободить их сына

Родители белорусского политзаключенного, оппозиционного журналиста Романа Протасевича попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь освободить их сына.

Свою просьбу Наталья и Дмитрий Протасевич озвучили в интервью немецкому изданию Bild 12 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Кроме этого, они просили Меркель "остановить Лукашенко" и сделать так, чтобы "все невиновные вышли из тюрем на свободу".



Дмитрий Протасевич добавил, что в Беларуси им грозил арест из-за деятельности их сына. Поэтому ночью 17 августа прошлого года они покинули страну.



Родители оппозиционера рассказали, что их письма сыну не доставляют, а его адвокат "не может свободно разговаривать с ними по телефону". По их словам, в опубликованных властями Беларуси видео с Романом Протесевичем можно увидеть явные следы пыток, в частности сломанный нос и синяки на шее.



Оппозиционер дал признательные показания под давлением, подчеркнул Дмитрий Протасевич.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.