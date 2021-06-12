Родители Протасевича попросили Меркель помочь освободить их сына
Родители белорусского политзаключенного, оппозиционного журналиста Романа Протасевича попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь освободить их сына.
Свою просьбу Наталья и Дмитрий Протасевич озвучили в интервью немецкому изданию Bild 12 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Кроме этого, они просили Меркель "остановить Лукашенко" и сделать так, чтобы "все невиновные вышли из тюрем на свободу".
Дмитрий Протасевич добавил, что в Беларуси им грозил арест из-за деятельности их сына. Поэтому ночью 17 августа прошлого года они покинули страну.
Родители оппозиционера рассказали, что их письма сыну не доставляют, а его адвокат "не может свободно разговаривать с ними по телефону". По их словам, в опубликованных властями Беларуси видео с Романом Протесевичем можно увидеть явные следы пыток, в частности сломанный нос и синяки на шее.
Оппозиционер дал признательные показания под давлением, подчеркнул Дмитрий Протасевич.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.
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А он улыбается... В конце, правда, взгрустнул слегка...
Крепкий орешек, это протасевич.
ну что, Анжела, слабо ?
Уж на пикеты нет надежды.
Не испугается урла,
Всё будет также, и как прежде:
Ложь,воровство, война, долги
Ворам за жизнь, за воздух, ветер
Плюс пропагандой на мозги
О том, что лучшие на свете.
О том, что слаще всех живём,
Про путь особый про величье,
О том, что быть Вождя рабом
Духовно и патриотично.
Покуда факел не зажжём,
Не выйдем все на баррикады,
Своей страны не обретём,
Бараныим оставаясь стадом!
КУЙло даст команду картопляной шестерке и???? Вуаля!!!!
Старая ШЛЮХА будет на коне и ГЕЙропа подумает, что она и по сей день в теме и что то может решать. И КУЙлу кремльядьскому плюсик зачтется, что мол вяликий асвабадитель полит заключенных
У бабушки своих забот хватает, достойное пенсионное будущее обеспечить надо. А херр уйло ей в этом успешно **********. ))
И тут приезжают, вообще не пойми кто и требуют его выдать. Куда?
В ЛНР? А кем это недогосударство признано? Имеет ли это ЛНР межнародные договора с Беларусью об сотрудничестве правоохранительных органов и экстрадиции?
Ответ очевиден. Не имеет.
А что за особи едут Протасевича допрашивать? Какие полномочия у этих «должностных лиц». Ответ прост за територией ОРЛО они никто. Простите за рифму.
И вообще какие паспорта у них в карманах? России? Украины? Или ЛыНыРы?
Если России или Украины, то у этих государств к Р.Протасевичу вопросов вообще нет. Если ЛыНыРы, то читайте сказаное выше.
В Беларусии они простые туристы, но никак не следователи. По большому счёту их никто не имеет права допускать к следственным действиям.
А теперь, объяните мне, как юридически РБ может выдать неизвестно кому своего гражданина, находящегося легально на её территории, заведомо зная, что выдаёт его на верную, мученическую смерть , без суда и следствия?
Вы представляете какой шухер в мире поднимется? Бацька диктатор, но не дурак.
Скорее всего все эти росказни, для самого Протасевича, что-бы он ничего не утаил по основной своей делюге и посоянно был на измене.
Потом его отмажут. Будет ходить по различным телеэфирам и рвать глотку за Бацьку, поскольку он ему сохранил жизнь. Он его уже "уважает", а после всех этих росказней, вообще будет боготворить. Вспомните историю ихнего Воскресенского. Похоже это будет серия №2.