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Новости Задержание Протасевича
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Родители Протасевича попросили Меркель помочь освободить их сына

Родители Протасевича попросили Меркель помочь освободить их сына

Родители белорусского политзаключенного, оппозиционного журналиста Романа Протасевича попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь освободить их сына.

Свою просьбу Наталья и Дмитрий Протасевич озвучили в интервью немецкому изданию Bild 12 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Кроме этого, они просили Меркель "остановить Лукашенко" и сделать так, чтобы "все невиновные вышли из тюрем на свободу".

Дмитрий Протасевич добавил, что в Беларуси им грозил арест из-за деятельности их сына. Поэтому ночью 17 августа прошлого года они покинули страну.

Родители оппозиционера рассказали, что их письма сыну не доставляют, а его адвокат "не может свободно разговаривать с ними по телефону". По их словам, в опубликованных властями Беларуси видео с Романом Протесевичем можно увидеть явные следы пыток, в частности сломанный нос и синяки на шее.

Оппозиционер дал признательные показания под давлением, подчеркнул Дмитрий Протасевич.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Меркель (2125) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+8
Ты про сегодняшнее изнасилование бельгийцами думай,чушок.))
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12.06.2021 15:27
+7
Ну и земля тебе с товарищами бетоном.
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12.06.2021 15:22
+6
Фрау вміє дурака включати найкраще в G7((( досвід ddr не проп'єш.
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12.06.2021 15:25
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Видел я и сломанный нос и синяки на сраке...
А он улыбается... В конце, правда, взгрустнул слегка...
Крепкий орешек, это протасевич.
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12.06.2021 15:11 Ответить
Ну и земля тебе с товарищами бетоном.
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12.06.2021 15:22 Ответить
Обеспокоенности хватит?
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12.06.2021 15:18 Ответить
Глубокой озабочєності!
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12.06.2021 15:20 Ответить
Да ладно, Тут таким не отделаются. Против второго помощника, главного сторожа аєропорта "Минск", введут санкции. Заморозят активы на западе и запретят въезд в ЕС на 90 дней. Такие изверги эти европейцы.
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12.06.2021 15:26 Ответить
Перекрыть Усатому Таракану нефте-газопроводы в Европу !

ну что, Анжела, слабо ?
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12.06.2021 15:33 Ответить
У усатого таракана нет такого, все там принадлежит газпряму, это все равно для нее что перекрыть сп2.
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12.06.2021 16:45 Ответить
Ты про сегодняшнее изнасилование бельгийцами думай,чушок.))
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12.06.2021 15:27 Ответить
привіт, безродньій)
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12.06.2021 15:28 Ответить
он сын полка, то бишь, "ДИТЯ ОЛИМПИАДЫ" Гавриловны) без национальных символов, цветов и гимна
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12.06.2021 15:39 Ответить
Филимонова помнишь?Можем повторить)
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12.06.2021 16:00 Ответить
Фрау вміє дурака включати найкраще в G7((( досвід ddr не проп'єш.
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12.06.2021 15:25 Ответить
Анжела вовке минует только может сделать..... Байдена проси..или прибалтов с эрдоганом....
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12.06.2021 15:31 Ответить
нашли кого просить ... может лучше к её другу путину попробовать обратиться ?
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12.06.2021 15:32 Ответить
могли бы миллион попросить - это более реально...!
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12.06.2021 15:37 Ответить
Еще бы к Хансу Модрову обратились за помощью....
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12.06.2021 15:38 Ответить
Хрю меркель должность в газпроме присматривает, а вы со своими соплями...
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12.06.2021 15:49 Ответить
Эпоха митингов прошла,
Уж на пикеты нет надежды.
Не испугается урла,
Всё будет также, и как прежде:
Ложь,воровство, война, долги
Ворам за жизнь, за воздух, ветер
Плюс пропагандой на мозги
О том, что лучшие на свете.
О том, что слаще всех живём,
Про путь особый про величье,
О том, что быть Вождя рабом
Духовно и патриотично.
Покуда факел не зажжём,
Не выйдем все на баррикады,
Своей страны не обретём,
Бараныим оставаясь стадом!
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12.06.2021 15:54 Ответить
А чо?? Завтра старая шлюха пооблизывается с крремлядьським КУЙлом в телефонном режиме.
КУЙло даст команду картопляной шестерке и???? Вуаля!!!!
Старая ШЛЮХА будет на коне и ГЕЙропа подумает, что она и по сей день в теме и что то может решать. И КУЙлу кремльядьскому плюсик зачтется, что мол вяликий асвабадитель полит заключенных
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12.06.2021 15:57 Ответить
А у родителей Протасевича есть газ?
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12.06.2021 15:57 Ответить
А почему они не просят Путина? Что случилось?
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12.06.2021 16:15 Ответить
Як завжди, що вона може, дуже "обеспокоиться", путлер же друг.
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12.06.2021 16:22 Ответить
Нашли у кого просить.
У бабушки своих забот хватает, достойное пенсионное будущее обеспечить надо. А херр уйло ей в этом успешно **********. ))
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12.06.2021 16:34 Ответить
Не до цього!! Фрау ще до "Газпрому" влаштуватися треба на пенсії...не гірше ж інших канцлерів вже??
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12.06.2021 16:36 Ответить
Бабка может только северный поток от санкций освободить 😁
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12.06.2021 17:02 Ответить
Только просить не Лукашенко а ЛНР в лице Пасечника придётся! Хотите его освобождения, так пусть Германия официально обратится к с ЛНР, тем самым признав их субъектность!
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12.06.2021 17:34 Ответить
Печально конечно, но это все равно что в "Спортлото" писать
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12.06.2021 19:00 Ответить
Меркель попросили? они бы ещё Лаврова попросили и тарелочку драников ему передали
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12.06.2021 20:31 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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12.06.2021 22:06 Ответить
Алё! Чё тут дискутировать? Кто его и куда выдаст? Не смешите мои тапочки. Протасевич гражданин Беларуси, находиться в своей стране. Да в заключении, но на законных основаниях и на легальном положении. И на него распространяется действие Конституции РБ. Соответственно он имеет все права гражданина Беларуси, за исключением чего-то, поскольку находиться в заключении.
И тут приезжают, вообще не пойми кто и требуют его выдать. Куда?
В ЛНР? А кем это недогосударство признано? Имеет ли это ЛНР межнародные договора с Беларусью об сотрудничестве правоохранительных органов и экстрадиции?
Ответ очевиден. Не имеет.
А что за особи едут Протасевича допрашивать? Какие полномочия у этих «должностных лиц». Ответ прост за територией ОРЛО они никто. Простите за рифму.
И вообще какие паспорта у них в карманах? России? Украины? Или ЛыНыРы?
Если России или Украины, то у этих государств к Р.Протасевичу вопросов вообще нет. Если ЛыНыРы, то читайте сказаное выше.
В Беларусии они простые туристы, но никак не следователи. По большому счёту их никто не имеет права допускать к следственным действиям.
А теперь, объяните мне, как юридически РБ может выдать неизвестно кому своего гражданина, находящегося легально на её территории, заведомо зная, что выдаёт его на верную, мученическую смерть , без суда и следствия?
Вы представляете какой шухер в мире поднимется? Бацька диктатор, но не дурак.
Скорее всего все эти росказни, для самого Протасевича, что-бы он ничего не утаил по основной своей делюге и посоянно был на измене.
Потом его отмажут. Будет ходить по различным телеэфирам и рвать глотку за Бацьку, поскольку он ему сохранил жизнь. Он его уже "уважает", а после всех этих росказней, вообще будет боготворить. Вспомните историю ихнего Воскресенского. Похоже это будет серия №2.
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13.06.2021 00:28 Ответить
А вообще чего Украина теряется. Надо немедленно запросить экстрадицию из России военных преступников Захара Прилепина, Игоря Гиркина(Стрелкова), "Абхаза" и других деятелей . Найти ёщё несколько белорусских персонажей, вевавших в ЛДНР и тоже экстрадировать. А чё им можно, а нам нельзя? Это же не Протасевич. Уж они то не только фоткались в форме с оружием а и совершали военнные преступления. Ну а что касаемо Протасевича думаю так. Сволочи избрали жертву и издеваються над беззащитным парнем. И все на это судилище спокойно смотрит.
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13.06.2021 00:45 Ответить
 
 