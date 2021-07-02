Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про його звільнення

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зупинити дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до голови наглядової ради Клер Споттісвуд з вимогою розірвати з ним контракт.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі суду.

Сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення. Відповідачем зазначене – Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами – Кабінет Міністрів України та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

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Зокрема, у заяві про забезпечення позову Юрій Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК, що датований 1 липнем 2021 року. Водночас, у позовній заяві позивач просить визнати протиправним та скасувати даний припис Нацагенства.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".