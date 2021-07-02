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Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про його звільнення

Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про його звільнення

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зупинити дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до голови наглядової ради Клер Споттісвуд з вимогою розірвати з ним контракт.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі суду.

Сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення. Відповідачем зазначене – Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами – Кабінет Міністрів України та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

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Зокрема, у заяві про забезпечення позову Юрій Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК, що датований 1 липнем 2021 року. Водночас, у позовній заяві позивач просить визнати протиправним та скасувати даний припис Нацагенства.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" перенесла розгляд питання про відсторонення Вітренка: просить його швидше представити свою стратегію розвитку компанії

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: 

позов (493) Нафтогаз (4418) суд (11683) НАЗК (1686) Вітренко Юрій (632)


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Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении - Цензор.НЕТ 7547
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02.07.2021 17:52 Відповісти
Знает в какой "суд" подавать
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03.07.2021 03:23 Відповісти
От цікаво почу и, чим, яким законом керувався суд? У випадку призначення Вітренка є пряме порушення норми антикорупційного законодавства. Суд проти виправлення порушень закону? Що то за суд, який стоїть на боці порушення законодавства? Вовчий суд ОАСК? Тепер зрозуміло, чому Зєлєнскій не поспішає його ліквідувати.
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05.07.2021 18:01 Відповісти
 
 