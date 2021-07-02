Витренко просит суд отменить предписание НАПК о его увольнении

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием остановить действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть с ним контракт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет Министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

В частности, в заявлении об обеспечении иска Юрий Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАЗК, датированного 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание Нацагентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".