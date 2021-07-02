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Витренко просит суд отменить предписание НАПК о его увольнении

Витренко просит суд отменить предписание НАПК о его увольнении

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием остановить действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть с ним контракт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет Министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

В частности, в заявлении об обеспечении иска Юрий Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАЗК, датированного 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание Нацагентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

иск (640) Нафтогаз (3113) суд (25098) НАПК (1221) Витренко Юрий (377)


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Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении - Цензор.НЕТ 7547
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02.07.2021 17:52 Ответить
Знает в какой "суд" подавать
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03.07.2021 03:23 Ответить
От цікаво почу и, чим, яким законом керувався суд? У випадку призначення Вітренка є пряме порушення норми антикорупційного законодавства. Суд проти виправлення порушень закону? Що то за суд, який стоїть на боці порушення законодавства? Вовчий суд ОАСК? Тепер зрозуміло, чому Зєлєнскій не поспішає його ліквідувати.
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05.07.2021 18:01 Ответить
 
 