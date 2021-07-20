Убивство Олешка (Сармата): Матюшин засуджений до 11 років в'язниці, інших - виправдали

Суд Бердянська виніс вирок у справі про вбивство добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка (Сармат).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Матюшин, який частково визнав вину, отримав 11 років позбавлення волі. Однак суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року. Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого Віталія Олешка. Так, Матюшин має сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплачувати доньці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

Інших ймовірних організаторів Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав через нібито недостатність доказів.

Окрім Матюшина, до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів засудили Віктора Власюка, якого слідство називало організатором банди та координатором вбивства "Сармата". Також суд доєднав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зараховує час відбування покарання з дня затримання у 2019 році.

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Як пояснив нам прокурор у справі, найближчим часом Власюк може опинитися на волі, оскільки з дня його затримання вже минуло 2 роки, а на термін про невідбуте покарання за хуліганство ще розповсюджувався "закон Савченко".

Крім вбивства Олешка, зброї, наркотиків, у справі був епізод щодо розбійного нападу на родину дніпровських суддів Поплавських у 2018-му. За даними слідства, Власюк залучив, але сам не брав участі, Мовчана, Зеленкіна, Кузнєцова та Смирнова проникнути до будинку суддів та забрати 1,5 мільйона гривень та майно на близько 2 мільйонів гривень. За цим епізодом усіх виправдали через недоведеність злочину.

Адвокати потерпілих і прокуратура будуть оскаржувати вирок.

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Як повідомлялося, 9 червня побратими убитого ветерана Віталія Олешка оголосили голодування під стінами Офісу президента. Вимог у протестувальників дві. Перше: повернути назад у СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду. Друге: звернути увагу на суддів, які приймали таке рішення. Від початку голодування їх підтримували правозахисники і небайдужі, зокрема Олег Сенцов і Олександр Ярмола.

22 червня у зв'язку з прийомом іноземних делегацій протестувальників, які оголосили голодування, намагалися вмовити піти на кілька годин з-під Офісу президента, однак вони заявили, що стоятимуть на своєму до кінця. 24 червня ветеранам вдалося поспілкуватися з президентом.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.