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Новини
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Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва: провадження відкрито за статтею "Умисне вбивство"

Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва: провадження відкрито за статтею

Київська міська прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво у провадженні за фактом смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до постанови, подальше досудове розслідування у цьому провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в м. Києві.

Також читайте: Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України, будуть перевірені всі можливі версії. Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя. На місці виявлення тіла тривають слідчі дії", - заявили в прокуратурі Києва.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва: провадження відкрито за статтею Умисне вбивство 01
Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва: провадження відкрито за статтею Умисне вбивство 02

Автор: 

Нацполіція (15132) прокуратура (3667) розслідування (2267) смерть (6740) вбивство (3080) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+8
А СБУ вместо того, что бы ловить расийских и белоруских агентов-диверсантов-убийц - устраивает ЦИРК с НАБУ прямо на дорогах Киева!
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03.08.2021 14:21
+5
не . эти не найдут
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03.08.2021 14:24
+4
та ладно! тащите уже видео с камер наблюдения, где отчетливо виден принт на футболке убивцы из зоны ССО.
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03.08.2021 14:23
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А СБУ вместо того, что бы ловить расийских и белоруских агентов-диверсантов-убийц - устраивает ЦИРК с НАБУ прямо на дорогах Киева!
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03.08.2021 14:21 Відповісти
Ні-ні, не плутайте. Шеремета точно вбив Порошенко, як і замовив Гандзюк. А от тепер це випадкова смерті через повішення
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03.08.2021 14:23 Відповісти
та ладно! тащите уже видео с камер наблюдения, где отчетливо виден принт на футболке убивцы из зоны ССО.
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03.08.2021 14:23 Відповісти
p.s.: Напомню, что убитый и сотрудники его Центра, за последние месяцы неоднократно замечали за собой слежку и сообщали об этом в Полицию...
на что, как обычно, не последовало НИКАКОЙ РЕАКЦИИ.
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03.08.2021 14:24 Відповісти
Полиция сообщала про слежку.Предупреждали.Внимательно читаем.
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03.08.2021 14:54 Відповісти
В полициЮ сообщаЛИ про слежку. ПолициЮ предупреждали.
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03.08.2021 16:32 Відповісти
не . эти не найдут
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03.08.2021 14:24 Відповісти


а без него, а без него и солнце б не всходило ))))
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03.08.2021 14:29 Відповісти
это ж стопудофф превосходство арийской расы над несчастными бяларусами.
да? зелебоба???
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03.08.2021 14:29 Відповісти
я отвечу за Меркель. Это же как круто идти по лужайке, переступив кизяк, и даже не заметив этого, когда руссооблезлый любовник, карлик, сует тебе в платье толстые пачки удовольствия, но руки у него немытыЕЕЕ!!!!!
(гуляют вместе - свинья ручная вьетнамская(беженец), Меркель и Schweine в пиджачке)(..йло)
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03.08.2021 14:35 Відповісти
чет в уме песня припомнилась хотя и не особо супер любитель - Paranoid - одна из первых хэви метал
видать знак шо - так будут искать шо..... не-на-йдут!
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03.08.2021 14:31 Відповісти
смотреть ниже мой пост
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03.08.2021 14:33 Відповісти
я к тем кто в теме рока грил, ну а ты да - ну очень смешно обосрал кто там уже.... то есть сами они обосрались то
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03.08.2021 14:37 Відповісти
опять свалят на Антоненка, Дугарь и Кузьменко
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03.08.2021 14:32 Відповісти
новый подлицай молчит как будто всрался
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03.08.2021 14:34 Відповісти
Лет через 10 появятся первые результаты расследования.
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03.08.2021 14:40 Відповісти
Чи не приведуть пошуки ло офісу президента??
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03.08.2021 15:03 Відповісти
Вусатий тараган воно не людина , це тварина достатньо низької інтелектуальної організації . В якої крім інкстинктів нічого нема . Воно вбиває , бо інакше не вміє й не розуміє .
Воно вбиває тільки тому, що йому це дозволяють дуже "кваліфікованні" спецслужби України , подавна більшість агентури яких нічого не вміє , крім заробляти на горіхах й на відкатах .
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03.08.2021 16:36 Відповісти
Ну, якщо по Шеремету в СІЗО сів Рифмастер, то по Шишову 100% Положинського або Полежаку закриють.
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03.08.2021 23:04 Відповісти
 
 