Розслідуванням смерті Шишова керуватиме прокуратура Києва: провадження відкрито за статтею "Умисне вбивство"
Київська міська прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво у провадженні за фактом смерті голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до постанови, подальше досудове розслідування у цьому провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в м. Києві.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України, будуть перевірені всі можливі версії. Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя. На місці виявлення тіла тривають слідчі дії", - заявили в прокуратурі Києва.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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на что, как обычно, не последовало НИКАКОЙ РЕАКЦИИ.
а без него, а без него и солнце б не всходило ))))
да? зелебоба???
(гуляют вместе - свинья ручная вьетнамская(беженец), Меркель и Schweine в пиджачке)(..йло)
видать знак шо - так будут искать шо..... не-на-йдут!
Воно вбиває тільки тому, що йому це дозволяють дуже "кваліфікованні" спецслужби України , подавна більшість агентури яких нічого не вміє , крім заробляти на горіхах й на відкатах .