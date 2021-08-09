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Новини Затримання Протасевича
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Україна перейшла червону лінію, - Лукашенко про припинення авіасполучення з Білоруссю

Україна перейшла червону лінію, - Лукашенко про припинення авіасполучення з Білоруссю

"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, вважає, що Україна "перейшла червону лінію", коли однією з перших призупинила авіасполучення після викрадення літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту.

Про це Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з пропагандистами з різних країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало недели".

"Червону межу перейдено тоді, коли ЄС ще не припинив авіасполучення з нами, Україна це зробила", - сказав Лукашенко.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) авіасполучення (3064) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+24
А когда Гриба украли с территории Беларуси это что было? Розовая ленточка?
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09.08.2021 13:35
+23
где-то канализацию прорвало.. пол дня новости от этого недомерка..
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09.08.2021 13:31
+14
Як же ви з Пуйлом задрали своїми лініями. Згодні перевернути весь світ догори дригом, аби утриматись у своїх кріслах.
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09.08.2021 13:33
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где-то канализацию прорвало.. пол дня новости от этого недомерка..
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09.08.2021 13:31 Відповісти
у нього була пресконференція. воно там багато чого напи.діло.
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09.08.2021 13:39 Відповісти
недомерок - это клоун, а этот высокий х.й
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09.08.2021 14:16 Відповісти
ЛКШ-ПНХ
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09.08.2021 13:32 Відповісти
Як же ви з Пуйлом задрали своїми лініями. Згодні перевернути весь світ догори дригом, аби утриматись у своїх кріслах.
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Лука, не сердься..
Хоч ми тобі подаримо нашого зеленого півника в косоворотці ?
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Теперь он нам не продаст креветок беларусского производства, ой-вей, как страшно жЫть...
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09.08.2021 13:33 Відповісти
А когда Гриба украли с территории Беларуси это что было? Розовая ленточка?
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09.08.2021 13:35 Відповісти
Очки протри...бульбоочкарик!!! Они у тебя в красную линеечку....
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09.08.2021 13:35 Відповісти
Как в песочнице: ты самый первый прекратил со мной играть. Теперь я с тобой не хочу дружить.
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09.08.2021 13:37 Відповісти
************, пожалуйста нас пощади, а то теперь это ж киздец какой то будет…. А представляете шо случиться если зеля голубую линию перейдёт??? Даже подумать страшно…..
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09.08.2021 13:37 Відповісти
Та чтот тут удивидельн-ОГО Беларусь превращается в сев. корею, а ус-цатый Мудищев не признан нигде
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09.08.2021 13:52 Відповісти
 
 