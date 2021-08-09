Україна перейшла червону лінію, - Лукашенко про припинення авіасполучення з Білоруссю
"Президент" Олександр Лукашенко, який який захопив владу в Білорусі, вважає, що Україна "перейшла червону лінію", коли однією з перших призупинила авіасполучення після викрадення літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту.
Про це Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з пропагандистами з різних країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало недели".
"Червону межу перейдено тоді, коли ЄС ще не припинив авіасполучення з нами, Україна це зробила", - сказав Лукашенко.
Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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