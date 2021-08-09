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Новости Задержание Протасевича
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Украина перешла красную линию, - Лукашенко о прекращении авиасообщения с Беларусью

Украина перешла красную линию, - Лукашенко о прекращении авиасообщения с Беларусью

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что Украина "перешла красную линию", когда одной из первых приостановила авиасообщение после угона самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с пропагандистами из разных стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Красная черта перейдена тогда, когда ЕС еще не прекратил авиасообщение с нами, Украина это сделала", -  сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине меньше всего нужно бояться белорусов, - Лукашенко

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте: Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: ICAO продлила до сентября расследование по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) авиасообщение (793) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+24
А когда Гриба украли с территории Беларуси это что было? Розовая ленточка?
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09.08.2021 13:35
+23
где-то канализацию прорвало.. пол дня новости от этого недомерка..
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09.08.2021 13:31
+14
Як же ви з Пуйлом задрали своїми лініями. Згодні перевернути весь світ догори дригом, аби утриматись у своїх кріслах.
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09.08.2021 13:33
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где-то канализацию прорвало.. пол дня новости от этого недомерка..
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09.08.2021 13:31 Ответить
у нього була пресконференція. воно там багато чого напи.діло.
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09.08.2021 13:39 Ответить
недомерок - это клоун, а этот высокий х.й
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09.08.2021 14:16 Ответить
ЛКШ-ПНХ
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09.08.2021 13:32 Ответить
Як же ви з Пуйлом задрали своїми лініями. Згодні перевернути весь світ догори дригом, аби утриматись у своїх кріслах.
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09.08.2021 13:33 Ответить
Лука, не сердься..
Хоч ми тобі подаримо нашого зеленого півника в косоворотці ?
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09.08.2021 13:33 Ответить
Теперь он нам не продаст креветок беларусского производства, ой-вей, как страшно жЫть...
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09.08.2021 13:33 Ответить
А когда Гриба украли с территории Беларуси это что было? Розовая ленточка?
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09.08.2021 13:35 Ответить
Очки протри...бульбоочкарик!!! Они у тебя в красную линеечку....
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09.08.2021 13:35 Ответить
Как в песочнице: ты самый первый прекратил со мной играть. Теперь я с тобой не хочу дружить.
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09.08.2021 13:37 Ответить
************, пожалуйста нас пощади, а то теперь это ж киздец какой то будет…. А представляете шо случиться если зеля голубую линию перейдёт??? Даже подумать страшно…..
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09.08.2021 13:37 Ответить
Та чтот тут удивидельн-ОГО Беларусь превращается в сев. корею, а ус-цатый Мудищев не признан нигде
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09.08.2021 13:52 Ответить
 
 