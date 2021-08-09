Украина перешла красную линию, - Лукашенко о прекращении авиасообщения с Беларусью
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что Украина "перешла красную линию", когда одной из первых приостановила авиасообщение после угона самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.
Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с пропагандистами из разных стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Красная черта перейдена тогда, когда ЕС еще не прекратил авиасообщение с нами, Украина это сделала", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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