Украина перешла красную линию, - Лукашенко о прекращении авиасообщения с Беларусью

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что Украина "перешла красную линию", когда одной из первых приостановила авиасообщение после угона самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с пропагандистами из разных стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Красная черта перейдена тогда, когда ЕС еще не прекратил авиасообщение с нами, Украина это сделала", - сказал Лукашенко.

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Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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