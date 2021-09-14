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Міносвіти відправило дисертацію нардепа Киви на поглиблене вивчення, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міносвіти відправило дисертацію нардепа Киви на поглиблене вивчення, - ЗМІ

Міністерство освіти і науки надіслало кандидатську дисертацію нардепа "Опозиційною платформи - За життя" Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

Таке рішення ухвалила експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня. Рада також запрошувала народного депутата на засідання, де мала розглядатися його дисертація. Однак той не прийшов.

Експертна рада вивчала роботу протягом трьох місяців - з 15 червня, а тепер, як повідомили виданню, її відправили в кілька наукових закладів.

Представник комісії зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження".

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На цьому ж засіданні експертна рада розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації. З матеріалів Bihus.Info випливає, що Ірина Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
углубленный ))))
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14.09.2021 20:48
+8
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14.09.2021 20:53
+8
Все говорят, что Кива - дебил, а он гений. Вон даже экспертный совет министерства не поняли его творчества потому как там всё - гениально и не для средних умов
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14.09.2021 20:55
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углубленный ))))
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14.09.2021 20:48 Відповісти
Ну чего они там углубляются?Илья Владимирович ведь ясно им сказал: "-Ответы на все вопросы они с командой дадут в следующей диссертации."
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14.09.2021 20:59 Відповісти
🤣
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14.09.2021 21:04 Відповісти
Что наше минобразование будет изучать? Лучше бы изучили новые учебники для школьников. В одном учебнике по украинскому языку для 10 класса, автор Авраменко, есть ссылка на порносайт (ошибочка такая конечно же, а не сексуализация и развращение детей), в другом учебнике по истории Украины Крым не в составе Украины ( ошибочка тоже) и т.д. Это просто жах, что зеленые роги творят с образованием и со всем и кругом.
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14.09.2021 21:26 Відповісти
Углубленный анализ жизни мастурбатора -дощента кивы...
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14.09.2021 21:48 Відповісти
Самого отправьте в клинику для опытов. Мало он в Полтавской "дурку" пробыл заср.., онанист.
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14.09.2021 20:50 Відповісти
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14.09.2021 20:53 Відповісти
Все говорят, что Кива - дебил, а он гений. Вон даже экспертный совет министерства не поняли его творчества потому как там всё - гениально и не для средних умов
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14.09.2021 20:55 Відповісти
Цитата: "экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Ильи Кивы".

Самое интересное, что в докторской диссертации этой Жуковой имеется 47 страниц махрового плагиата, о чём свидетельствует расследование, опубликованное на известном сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".
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14.09.2021 20:55 Відповісти
Детали расследования диссертации Жуковой - здесь:

http://false-science.ucoz.ua/news/irina_zhukova_mae_plagiat_u_svojij_doktorskij_disertaciji/2021-09-07-121
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14.09.2021 20:56 Відповісти
А оно так и работает. Липовые профессора плодят липовых профессоров. Липовые профессора проводят защиту так, как проводили им, и считают, что так и нужно. Это уже преемственность поколений. Украинская наука захвачена имитаторами. И как разорвать этот порочный круг?
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14.09.2021 21:05 Відповісти
Рыг шкарлет, за которого голосовало ублюдочное большинство Рады прикладывает максимум усилий, чтобы приравнять к туалетной бумаге дипломы и аттестаты ваших, украинцы, детей = спустить в унитаз потраченные на это годы их жизни.

Вам не жалко своих детей?

Вы снова на соцопросах показываете пугающие цифры "слуг" + опзж?
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14.09.2021 20:58 Відповісти
А смысл формального изучения диссертации написанной оплаченным за-деньги-писателем. Он профессионал, там все формально соответствует.

А то, что писал ее не Кива, и вел себя на защите как наглый проплаченный двоешник? Должна была понять и остановить комиссия. А она тоже проплачена и рада. Она только так и работает. Как это остановить?
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14.09.2021 21:01 Відповісти
🤣
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14.09.2021 21:02 Відповісти
а взять киву, за то шо он чешет в раде и спросить- о чем диссертация и пусть расскажет все дословно и на вопросы ответит
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14.09.2021 21:02 Відповісти
да куда уже глубже... там гланды...
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14.09.2021 21:03 Відповісти
если такая погань как кива будет праффесарам, то херр целых и ноль десятых цена нашей науки
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14.09.2021 21:04 Відповісти
😬
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14.09.2021 21:10 Відповісти
Сейчас "углубленно" рассмотрят и признают, что это не кандидатская защита была, а докторская. Ну которая по 2.20. Ишь, удумали себе сподвижника кума тупина подозревать в совкодрочерстве.
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14.09.2021 21:10 Відповісти
Это не диссертация-это откровение.
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14.09.2021 21:16 Відповісти
зможуть почерпнути для себе багато корисних наукових істин)))
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14.09.2021 21:17 Відповісти
Туда же отправьте и "Справочник безбарьерности" "автор" Л. Зеленская.

А психиатры с удовольствием примут в изучении участие. Как их "трудов" так и самих "авторов".
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14.09.2021 21:23 Відповісти
Минобразования зекретина ещё тупее чем Кива...
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14.09.2021 21:52 Відповісти
В нормальній країні не дисертації цього покидька вивчали б, а надовго відправили його за ґрати з повною конфіскацією за співпрацю з окупантами, ухилення від сплати податків, шахрайство і т.п. Разом з його однопартійцями.
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14.09.2021 22:04 Відповісти
Да отправили бы сразу в комитет по Нобедевским премиям. А то думают, сомневаются.
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14.09.2021 22:09 Відповісти
Доцільніше було б углубльонно ізучіть какашки з під кози на предмет чому вони круглі.
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14.09.2021 22:25 Відповісти
Очень жаль, но молодому учёному Киве всё-таки придётся посидеть года 3 за фальсификацию документов в составе преступной группы
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14.09.2021 22:51 Відповісти
В жопу ему его "диссертацию" засуньте.
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14.09.2021 23:14 Відповісти
Вот и проверим на сколько в нашем Мин. науки "в жопе не кругло" завенуть такой титанический труд Наукивця!! Или опять найдется комиссия которая посчитает весь это фарс достойной кандидатской??
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15.09.2021 07:07 Відповісти
зачем там "углубляться" - копни с краю и увидишь набор слов. Когда то в России при царе практи ковал известный адвокат Плевако. До адвокатури он был прокурором. По моэму мнению Кива возмет на себя роль Плевако прямо по нгазначенгию - он будет плевать и плевать "смачно". Все будут обплеванными. Готовтесь.
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15.09.2021 07:24 Відповісти
Вчера у скабеевой это лысое существо называло певолюцию Достоинства государственным переворотов.Это законно?
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15.09.2021 08:20 Відповісти
теперь еще и с адвокатством дохтура кивина прокатите.
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15.09.2021 09:01 Відповісти
Киве самому смешно.
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15.09.2021 09:55 Відповісти
Если ученые собираются изучать "труды" дегенерата и преступника Кивы, то грош цена таким "ученым".
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15.09.2021 16:22 Відповісти
 
 