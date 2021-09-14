Міносвіти відправило дисертацію нардепа Киви на поглиблене вивчення, - ЗМІ
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Міністерство освіти і науки надіслало кандидатську дисертацію нардепа "Опозиційною платформи - За життя" Іллі Киви на поглиблене вивчення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.
Таке рішення ухвалила експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня. Рада також запрошувала народного депутата на засідання, де мала розглядатися його дисертація. Однак той не прийшов.
Експертна рада вивчала роботу протягом трьох місяців - з 15 червня, а тепер, як повідомили виданню, її відправили в кілька наукових закладів.
Представник комісії зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження".
На цьому ж засіданні експертна рада розглядала докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації. З матеріалів Bihus.Info випливає, що Ірина Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
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Самое интересное, что в докторской диссертации этой Жуковой имеется 47 страниц махрового плагиата, о чём свидетельствует расследование, опубликованное на известном сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".
http://false-science.ucoz.ua/news/irina_zhukova_mae_plagiat_u_svojij_doktorskij_disertaciji/2021-09-07-121
Вам не жалко своих детей?
Вы снова на соцопросах показываете пугающие цифры "слуг" + опзж?
А то, что писал ее не Кива, и вел себя на защите как наглый проплаченный двоешник? Должна была понять и остановить комиссия. А она тоже проплачена и рада. Она только так и работает. Как это остановить?
А психиатры с удовольствием примут в изучении участие. Как их "трудов" так и самих "авторов".