Минобразования отправило диссертацию нардепа Кивы на углубленное изучение, - СМИ

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на углубленное изучение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября. Совет также приглашал народного депутата на заседание, где должна была рассматриваться его диссертация. Однако тот не пришел.

Экспертный совет изучал работу в течение трех месяцев - с 15 июня, а теперь, как сообщили изданию, ее отправили в несколько научных заведений.

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Представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".

На этом же заседании экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации. Из материалов Bihus.Info следует, что Ирина Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

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26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.