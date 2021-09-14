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Минобразования отправило диссертацию нардепа Кивы на углубленное изучение, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минобразования отправило диссертацию нардепа Кивы на углубленное изучение, - СМИ

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на углубленное изучение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября. Совет также приглашал народного депутата на заседание, где должна была рассматриваться его диссертация. Однако тот не пришел.

Экспертный совет изучал работу в течение трех месяцев - с 15 июня, а теперь, как сообщили изданию, ее отправили в несколько научных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители расследуют фальсификации в диссертациях нардепов "ОПЗЖ" Кивы и Черного

Представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".

На этом же заседании экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации. Из материалов Bihus.Info следует, что Ирина Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также читайте: Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
углубленный ))))
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14.09.2021 20:48
+8
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14.09.2021 20:53
+8
Все говорят, что Кива - дебил, а он гений. Вон даже экспертный совет министерства не поняли его творчества потому как там всё - гениально и не для средних умов
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14.09.2021 20:55
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углубленный ))))
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14.09.2021 20:48 Ответить
Ну чего они там углубляются?Илья Владимирович ведь ясно им сказал: "-Ответы на все вопросы они с командой дадут в следующей диссертации."
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14.09.2021 20:59 Ответить
🤣
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14.09.2021 21:04 Ответить
Что наше минобразование будет изучать? Лучше бы изучили новые учебники для школьников. В одном учебнике по украинскому языку для 10 класса, автор Авраменко, есть ссылка на порносайт (ошибочка такая конечно же, а не сексуализация и развращение детей), в другом учебнике по истории Украины Крым не в составе Украины ( ошибочка тоже) и т.д. Это просто жах, что зеленые роги творят с образованием и со всем и кругом.
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14.09.2021 21:26 Ответить
Углубленный анализ жизни мастурбатора -дощента кивы...
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14.09.2021 21:48 Ответить
Самого отправьте в клинику для опытов. Мало он в Полтавской "дурку" пробыл заср.., онанист.
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14.09.2021 20:50 Ответить
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14.09.2021 20:53 Ответить
Все говорят, что Кива - дебил, а он гений. Вон даже экспертный совет министерства не поняли его творчества потому как там всё - гениально и не для средних умов
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14.09.2021 20:55 Ответить
Цитата: "экспертный совет рассматривал докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Ильи Кивы".

Самое интересное, что в докторской диссертации этой Жуковой имеется 47 страниц махрового плагиата, о чём свидетельствует расследование, опубликованное на известном сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".
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14.09.2021 20:55 Ответить
Детали расследования диссертации Жуковой - здесь:

http://false-science.ucoz.ua/news/irina_zhukova_mae_plagiat_u_svojij_doktorskij_disertaciji/2021-09-07-121
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14.09.2021 20:56 Ответить
А оно так и работает. Липовые профессора плодят липовых профессоров. Липовые профессора проводят защиту так, как проводили им, и считают, что так и нужно. Это уже преемственность поколений. Украинская наука захвачена имитаторами. И как разорвать этот порочный круг?
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14.09.2021 21:05 Ответить
Рыг шкарлет, за которого голосовало ублюдочное большинство Рады прикладывает максимум усилий, чтобы приравнять к туалетной бумаге дипломы и аттестаты ваших, украинцы, детей = спустить в унитаз потраченные на это годы их жизни.

Вам не жалко своих детей?

Вы снова на соцопросах показываете пугающие цифры "слуг" + опзж?
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14.09.2021 20:58 Ответить
А смысл формального изучения диссертации написанной оплаченным за-деньги-писателем. Он профессионал, там все формально соответствует.

А то, что писал ее не Кива, и вел себя на защите как наглый проплаченный двоешник? Должна была понять и остановить комиссия. А она тоже проплачена и рада. Она только так и работает. Как это остановить?
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14.09.2021 21:01 Ответить
🤣
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14.09.2021 21:02 Ответить
а взять киву, за то шо он чешет в раде и спросить- о чем диссертация и пусть расскажет все дословно и на вопросы ответит
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14.09.2021 21:02 Ответить
да куда уже глубже... там гланды...
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14.09.2021 21:03 Ответить
если такая погань как кива будет праффесарам, то херр целых и ноль десятых цена нашей науки
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14.09.2021 21:04 Ответить
😬
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14.09.2021 21:10 Ответить
Сейчас "углубленно" рассмотрят и признают, что это не кандидатская защита была, а докторская. Ну которая по 2.20. Ишь, удумали себе сподвижника кума тупина подозревать в совкодрочерстве.
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14.09.2021 21:10 Ответить
Это не диссертация-это откровение.
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14.09.2021 21:16 Ответить
зможуть почерпнути для себе багато корисних наукових істин)))
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14.09.2021 21:17 Ответить
Туда же отправьте и "Справочник безбарьерности" "автор" Л. Зеленская.

А психиатры с удовольствием примут в изучении участие. Как их "трудов" так и самих "авторов".
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14.09.2021 21:23 Ответить
Минобразования зекретина ещё тупее чем Кива...
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14.09.2021 21:52 Ответить
В нормальній країні не дисертації цього покидька вивчали б, а надовго відправили його за ґрати з повною конфіскацією за співпрацю з окупантами, ухилення від сплати податків, шахрайство і т.п. Разом з його однопартійцями.
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14.09.2021 22:04 Ответить
Да отправили бы сразу в комитет по Нобедевским премиям. А то думают, сомневаются.
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14.09.2021 22:09 Ответить
Доцільніше було б углубльонно ізучіть какашки з під кози на предмет чому вони круглі.
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14.09.2021 22:25 Ответить
Очень жаль, но молодому учёному Киве всё-таки придётся посидеть года 3 за фальсификацию документов в составе преступной группы
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14.09.2021 22:51 Ответить
В жопу ему его "диссертацию" засуньте.
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14.09.2021 23:14 Ответить
Вот и проверим на сколько в нашем Мин. науки "в жопе не кругло" завенуть такой титанический труд Наукивця!! Или опять найдется комиссия которая посчитает весь это фарс достойной кандидатской??
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15.09.2021 07:07 Ответить
зачем там "углубляться" - копни с краю и увидишь набор слов. Когда то в России при царе практи ковал известный адвокат Плевако. До адвокатури он был прокурором. По моэму мнению Кива возмет на себя роль Плевако прямо по нгазначенгию - он будет плевать и плевать "смачно". Все будут обплеванными. Готовтесь.
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15.09.2021 07:24 Ответить
Вчера у скабеевой это лысое существо называло певолюцию Достоинства государственным переворотов.Это законно?
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15.09.2021 08:20 Ответить
теперь еще и с адвокатством дохтура кивина прокатите.
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15.09.2021 09:01 Ответить
Киве самому смешно.
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15.09.2021 09:55 Ответить
Если ученые собираются изучать "труды" дегенерата и преступника Кивы, то грош цена таким "ученым".
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15.09.2021 16:22 Ответить
 
 