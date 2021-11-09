Розгляд апеляції на домашній арешт Медведчука перенесли на 6 грудня

Розгляд апеляційної скарги на домашній арешт народного депутата "Опозиційної платформи-За життя" Віктора Медведчука перенесли на 6 грудня.

Судове засідання відбудеться 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За словами адвоката Дмитра Лойфмана, розгляд відклали через те, що один із суддів захворів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про зняття домашнього арешту з Медведчука: Розслідування вже завершено, лише ознайомлення підозрюваного з матеріалами відкладає передачу справи до суду

Раніше з кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Раніше, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.