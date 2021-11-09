Розгляд апеляції на домашній арешт Медведчука перенесли на 6 грудня
Розгляд апеляційної скарги на домашній арешт народного депутата "Опозиційної платформи-За життя" Віктора Медведчука перенесли на 6 грудня.
Судове засідання відбудеться 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
За словами адвоката Дмитра Лойфмана, розгляд відклали через те, що один із суддів захворів на коронавірус.
Раніше з кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Раніше, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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А подозрение это так бабушка на двое
сказала
Савченко год Отсидела год в СИЗО
минометы в сумочке носила
Кто выступил правда или нет?
А помощь о освобождении военно-
пленных ---забыли /а они помнят/
Я взагалі за те, щоб з Медведчука зняли домашнього аресту і замінити його на петлю з міцного шнурки.