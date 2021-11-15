У Саакашвілі почалося криваве блювання, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Консиліум лікарів вже другий день не має доступу до Міхеіла Саакашвілі та не може провести процедури.
Про це повідомила у фейсбуці уповноважена ВР з прав людиник Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ. Зараз вона перебуває в Грузії.
"Член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання", - написала вона.
Денісова зазначила, що консиліум вже другий день не має доступу до Саакашвілі для проведення відповідних процедур.
Омбудсман сподівається завтра відвідати Саакашвілі у лікарні в’язниці №18.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Имхо
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
Чи прориватися з боєм?- Так так і вийшло.
Ти на диво тупий позитивний блогер. Передай Лєщенко що свій кулак для фістингу він цілком заслужено може випробувати на тобі.
буває.
а якщо серйозно, криваве блювання мало б початися в нього вже давно, ще в Україні, коли ця паскудь познущалася над державним кордоном (вперше).
те, що українське законодавство передбачає за дії саакашвілі виключно адміністративну відповідальність я в курсі.
але, на мій смак, те приниження країни, яке продемонструвало це чмо мало б бути належним чином оцінене суспільством, а саме - **********. на жаль не сталося, є ще достобіса таких тупнів як ти, які вважають, що саакашвілі є "патріотом" України та може принести її користь.
тим більше, що я щиро вважаю, що паскудь, яка сере на українське законодавство, не може ані обіймати будь-які посади в цій країні, ані розраховувати на отримання громадянства цієї країни, а тим більше мати в Україні політичне майбутнє.
це, до речі, стосується й багатьох інших, як, наприклад, новинське чи арахамія...
Хотів зробити в Грузіі переворот , до речі , так само , як і в Украіні в
2013 році , а не вийшло , от і придумує якусь дурню про своє здоров'я !