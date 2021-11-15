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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1418) Денісова (874) Саакашвілі Міхеіл (2104)

У Саакашвілі почалося криваве блювання, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Саакашвілі почалося криваве блювання, - Денісова

Консиліум лікарів вже другий день не має доступу до Міхеіла Саакашвілі та не може провести процедури.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена ВР з прав людиник Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ. Зараз вона перебуває в Грузії.

"Член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Міхеіла Саакашвілі у зв’язку з тим, що у нього почалося криваве блювання", - написала вона.

Денісова зазначила, що консиліум вже другий день не має доступу до Саакашвілі для проведення відповідних процедур.

Читайте: Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе

Омбудсман сподівається завтра відвідати Саакашвілі у лікарні в’язниці №18.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Справа навіть не в тому що до цього лайна Денісова їздить за наші податки. Їй плювати на тисячі ув'язнених українців і кримських татар в російмьких катівнях. Куди там!
В нас тут ублюдочний саакашвілі погано пообідав! Не всі десерти доїв!
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16.11.2021 00:00
+24
не ожидал если честно от грузинского руководства такого варварства...
ненужная жестокость и феноменальная тупость..
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15.11.2021 23:46
+23
Надо же, доступа к Михе нет, а Денисова знает о кровавой рвоте ....
Может быть, Денисовой лучше бы поехать в Россию и поведать украинских политзаключенных???
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16.11.2021 00:02
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При ній блювати почав, чи одна баба сказала?))
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16.11.2021 02:12 Відповісти
Тубик подцепил?
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16.11.2021 02:22 Відповісти
Хотя может уже и власть слилась... Так шо скоро нам понадобятся хлеб-соль.
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16.11.2021 02:24 Відповісти
Опять тушенки под одеялом обожрался
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16.11.2021 03:42 Відповісти
тогда был бы кровавый понос
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16.11.2021 06:47 Відповісти
...надо поставить клистер... поможет
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16.11.2021 04:15 Відповісти
шашлык выходит от чего рвота если ни кто там не голодует это показуха для захвата власти и для сми...даже за его донат в 20000 баксов в месяц на украинской шее украинского пенсионера..
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16.11.2021 04:18 Відповісти
Саакашвили необходимо спасать , нельзя потакать хотелкам Пуйла !
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16.11.2021 06:15 Відповісти
Не думаю що ***** так уже проти Саакашвілі. У мене підозра що Міхо взагалі пов'язаний з ГРУ РФ.
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16.11.2021 06:51 Відповісти
Обвинить Саакашвили в работе на Расею может только полньій идиот , либо путинская портянка.
Имхо
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16.11.2021 07:07 Відповісти
А що поганого він зробив для кацапів?
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
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16.11.2021 07:31 Відповісти
Та , ну ! Тогда и Порошенко можно присвоить "Героя России" за Иловайск и Дебальцево , не ?
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16.11.2021 07:38 Відповісти
Ти про те як Бєня електростанцію в Ахмєтова віджати намагався, в результаті чого росіяни вбили більше 300 українців?
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16.11.2021 07:40 Відповісти
Не , я про то , как Порошенко звонил в Москву и договаривался за "зеленьій коридор". Т.е. засаду для ВСУ.
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16.11.2021 07:44 Відповісти
Вони були в оточенні. Як пропонуєш їм треба було виходити? Може ти порадив би кинути їх напризволяще?
Чи прориватися з боєм?- Так так і вийшло.
Ти на диво тупий позитивний блогер. Передай Лєщенко що свій кулак для фістингу він цілком заслужено може випробувати на тобі.
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16.11.2021 07:48 Відповісти
Ти вислів "дерев"яний по пояс" чув? Це про "Ивашина"! Знаєш чого він мене так не любить і постійно "куснуть" старається (як Зеленський "Пороха")? Колись він мені написав про те як хтось потрапив у незручну ситуацію " как не успевшие при внезапном снегопаде перелинять и сменить оперение на зимнее куропатки" Написав це він під українським прапорцем Я - мисливець (та ще й любитель природи) Знаю що в Україні не живуть куріпки що при сезонній линьці міняють колір пера (тундрова і полярна) У нас живуть тільки "сірі" та акліматизовані "даурські" А вони так і залишаються на зиму у сірому вбранні Ну я його і "прищучив" (прямо як ти дівок - по медицині) Він "Вертівся як в"юн" В кінці-кінців я йому таки "язика до столу приколов виделкою" Ну а коли він почав розказувать що Ил-76 випускаються у "Антонова"! От я йому (коли його "заносить" починає) час від часу і нагадую про це! А його "ковбасить"! (До речі - "Дрон" - це теж він Май на увазі!)
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16.11.2021 08:08 Відповісти
Дякую. Я ж бачу-щось знайоме.
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16.11.2021 08:45 Відповісти
Та не бреши , замролит Холодньій ! Я тебя тогда макнул в незнание матчасти транспортной авиации , а тьі придумал бред про куропаток , и уже года три его долдонишь , надоел !
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16.11.2021 08:57 Відповісти
"Ой ка-ак неудобна-а-а!" Повиправдовуйся повиправдовуйся! Обісрався а тепер пробуєш засохле лайно на штанях прикрить? Старайся ! Однак сумніваюся що вийде Мені тут більше віри ніж тобі Бо те що ти - "тріпло продажне" всі давно зрозуміли!
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16.11.2021 09:05 Відповісти
Окружение бьіло хильім , российские БТГ просто оседлали дороги , ведущие в город. Нужно бьіло посидеть всего несколько дней в обороне , до подхода помощи из Киева , и россияне бьі сами удрали . Но какой-то "стратег" скомандовал отход , под "гарантии" российского генштаба . В результате получили расстрел , за которьій никто до сих пор не ответил !
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16.11.2021 08:54 Відповісти
Ах, ну якщо ;Окружение бьіло хильім , российские БТГ просто оседлали дороги , ведущие в город.;, то значить і розстрілювати наших було нікому, чи не так, ботику Лєщенка?
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Бе-бе-бе-бе
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16.11.2021 06:28 Відповісти
Не мала баба клопоту..
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16.11.2021 06:52 Відповісти
Голосові зв'язки порвав?
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16.11.2021 06:57 Відповісти
Порвали*
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16.11.2021 07:23 Відповісти
Откуда про кровавую рвоту известно. ведь консилиум к телу не допускают ? Малява прилетела? Не верб
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16.11.2021 07:04 Відповісти
От диеты кровавой рвоты не бывает, их вранье уже бесит.
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16.11.2021 07:12 Відповісти
от глистов бывает
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16.11.2021 07:24 Відповісти
Та нас рать на этого Михо,пусть отведает,почем фунт лиха! У нас своих инвалидов хватает,начиная с Юли и Рудьковского.
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16.11.2021 07:14 Відповісти
то у него глисты бунтуют
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16.11.2021 07:23 Відповісти
Читаю коменты и в который раз убеждаюсь - педроты не люди, а тупое агрессивное быдло
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16.11.2021 07:46 Відповісти
как и кацапы, один в один
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16.11.2021 07:48 Відповісти
один ты Дартаньян на унитазе!
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16.11.2021 08:04 Відповісти
Не у всіх же таке щастя, як у тебе - сидіти в дощатому сортирі (люфтклозеті) на городі, як орел над діркою.
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16.11.2021 08:50 Відповісти
"...у нього почалося криваве блювання" Джерело: https://censor.net/ua/n3299656
буває.
а якщо серйозно, криваве блювання мало б початися в нього вже давно, ще в Україні, коли ця паскудь познущалася над державним кордоном (вперше).
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16.11.2021 07:48 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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16.11.2021 08:10 Відповісти
не тільки можна а й треба.
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16.11.2021 08:56 Відповісти
Усраться, який *******! Як в часи карацуп - "кровавая гідра саака лезла через нашую священную границу" Дурню "священий", в ********* українському законодавстві, якщо це не пов*язано з контрабагдою, торгувлею людьми, тощо, нема кримінальної відповідальності за порушення кордону. Максимум адміністративний штраф.
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16.11.2021 08:55 Відповісти
де ти, довбню, побачило в моєму коментарі слово "священий"?
те, що українське законодавство передбачає за дії саакашвілі виключно адміністративну відповідальність я в курсі.
але, на мій смак, те приниження країни, яке продемонструвало це чмо мало б бути належним чином оцінене суспільством, а саме - **********. на жаль не сталося, є ще достобіса таких тупнів як ти, які вважають, що саакашвілі є "патріотом" України та може принести її користь.
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16.11.2021 09:01 Відповісти
Ніколи не поважав Сааку! Навіть коли він ще був презиком в Грузії. Знаю я ціну його тамтешніх лібертаріанських реФФорм за гроші платників податків США. Але це тут не причому до твого ідіотського обурення на Сааку за порушення СВЯЩЕННОГО державного кордону. Схоже, що тебе, як великого ********, більше обурив Саака, ніж *****, коли захопив цілі ділянки кордону та шмат української землі, включаючи Крим.
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16.11.2021 09:16 Відповісти
якби в статті йшлося про *****, я б висловився про *****, оскільки мова йде про саакашвілі, то я, цілком логічно, висловився щодо саакашвілі.
тим більше, що я щиро вважаю, що паскудь, яка сере на українське законодавство, не може ані обіймати будь-які посади в цій країні, ані розраховувати на отримання громадянства цієї країни, а тим більше мати в Україні політичне майбутнє.
це, до речі, стосується й багатьох інших, як, наприклад, новинське чи арахамія...
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16.11.2021 09:31 Відповісти
Не треба шукати логіки у жулькаботів. Нема ії зовсім у цих потвор
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16.11.2021 10:25 Відповісти
Конечно не кричишь,жулькобот. Это же твоя прынцесса помогала этому пи*доболу прилюдно плевать на законы Украины.
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16.11.2021 10:23 Відповісти
Може Денисова до нього в камеру сяде? Щоб слідкувати як Міша на горщок ходить.
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16.11.2021 08:24 Відповісти
Вона готова і на такий крок, тільки би не бачити наших полонених на Донбасі , яких катують і вбивають кацапи 😡
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16.11.2021 09:37 Відповісти
От голодовки ( тем более она проходит не в чистом виде) такое вряд ли возможно и в такой короткий период. Значит у него что то хроническое, не связанное с этим. ( ну если информация верна). Тогда ему нужно прекращать голодовку, а грузинской власти обеспечить ему соответствующую мед помощь с привлечением нужных грузинских специалистов ( при этом где будет оказана такая помощь не имеет ни какого значения) Вот интересно, Украина его не выдавала не смотря на требования Грузии, он сам, добровольно, тайком проник на грузинскую территорию и этим бахвалился. Естественно был задержан. Сам объявил голодовку, попал в обсуждениях в СМИ. Т.е. все по его " хотению"( надежда на выборы и "броневик ленина" не оправдались, значит блефовал и шел ва банк, но это сугубо его, самостоятельное решение, как и объявление голодовки..)
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16.11.2021 09:28 Відповісти
На "зоні" є таке поняття - "откосить на больничку" Це коли "зек" хоче або з камери щезнуть на деякий час (бо десь чимось перед співкамерниками "проштрафився) або боїться етапування на іншу "зону" або хоче уникнуть ШИЗО Способи різні бувають - доходить і до ковтання шматів леза безпечної бритви чи склянних осколків Саме тоді"відкриваються внутрішні кровотечі" Однак не вірю я що до подібного дійшло - надто ТАКА публіка (політичні авантюристи) бздикливі і надто себе ******* щоб піти на подібне - брешуть його "захисники" скоріш всього
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16.11.2021 10:03 Відповісти
Ну это понятно.. можно и "порезаться" так что крови будет достаточно, а по сути только на картинку. Но это не для Михо.. Не тот стержень, да и опыта в таких делах нет.. Хотя адвокаты могли какие то препараты передать.. Но это все можно установить путем анализов крови и т.д. В общем нужно мед обследование. Для этого грузинской стороне нужно оказать ему любую мед. помощь и обследование ( нужными спецами и оборудованием, в связи с резонансом.) Но сделать это в пределах нынешнего мед " заведения". А дальше только его желания. У него по сути нет выбора или посадят или косить ( что до голодного суицида не верится.. хотя личность нестабильная с возможными приступами паники, но трусоват)
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16.11.2021 10:15 Відповісти
Мені лікар один казав що подібне можна викликать і бездумним вживанням аспірину (Особливо коли у людини слабенький шлунок А Міхо ще будучи президентом "ухайдакав" купу грошей на похудіння Одним з методів є "ушивання шлунку" - робиться операція в якій частина шлунку видаляється щоб зменшить його об"єм При цьому ми маємо шви У швах наявні мікропошкодження капілярів що мають тонкі стінки Аспірин розріджує кров але при сильному "передозі" викликає пошкодження стінок капілярів От тобі і кровотеча))
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16.11.2021 10:30 Відповісти
просто знаю про голодание не по наслышке, а по собственному ( неоднократному опыту), без применения препаратов, урезания желудка, физ нагрузок. Потеря до 35 - 40%..( за 5 - 6 месяцев) ничего не разу не вызывала. Поэтому скептически отношусь к подобным заявлениям ( хотя понятно что у каждого могут быть какие то особенности организма и реакция)
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16.11.2021 16:21 Відповісти
Мабуть у мене "організьм" правильно налаштований - ніколи собі ні в чому не відмовляв і не обмежував Він сам "міру знає - скільки м"ясного скільки солодкого скільки овочів і круп А коли ще й додать фізичні навантаження - походи по гриби на полювання і на рибалку (і все пішки) то "надлишку" практично нема
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16.11.2021 18:16 Відповісти
Не вірю в правдивість цієі інформаціі , так як грузинські лікарі спостерігають за його станом здоров'я , а вірю в те, що у Міхо почалася істерія , так як зрозумів , що потрапив у засаду !

Хотів зробити в Грузіі переворот , до речі , так само , як і в Украіні в
2013 році , а не вийшло , от і придумує якусь дурню про своє здоров'я !
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16.11.2021 09:35 Відповісти
шашлыкошвили шпиливили
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16.11.2021 11:04 Відповісти
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16.11.2021 11:16 Відповісти
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16.11.2021 11:18 Відповісти
кацапня в восторге.
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16.11.2021 15:56 Відповісти
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