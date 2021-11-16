У Саакашвили началась кровавая рвота, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Михеилу Саакашвили и не может провести процедуры.
Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ. В настоящее время она находится в Грузии.
"Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", - написала она.
Денисова отметила, что у консилиума уже второй день нет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.
Омбудсмен надеется завтра посетить Саакашвили в больнице тюрьмы №18.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Имхо
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
Чи прориватися з боєм?- Так так і вийшло.
Ти на диво тупий позитивний блогер. Передай Лєщенко що свій кулак для фістингу він цілком заслужено може випробувати на тобі.
буває.
а якщо серйозно, криваве блювання мало б початися в нього вже давно, ще в Україні, коли ця паскудь познущалася над державним кордоном (вперше).
те, що українське законодавство передбачає за дії саакашвілі виключно адміністративну відповідальність я в курсі.
але, на мій смак, те приниження країни, яке продемонструвало це чмо мало б бути належним чином оцінене суспільством, а саме - **********. на жаль не сталося, є ще достобіса таких тупнів як ти, які вважають, що саакашвілі є "патріотом" України та може принести її користь.
тим більше, що я щиро вважаю, що паскудь, яка сере на українське законодавство, не може ані обіймати будь-які посади в цій країні, ані розраховувати на отримання громадянства цієї країни, а тим більше мати в Україні політичне майбутнє.
це, до речі, стосується й багатьох інших, як, наприклад, новинське чи арахамія...
Хотів зробити в Грузіі переворот , до речі , так само , як і в Украіні в
2013 році , а не вийшло , от і придумує якусь дурню про своє здоров'я !