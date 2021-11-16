У Саакашвили началась кровавая рвота, - Денисова

Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Михеилу Саакашвили и не может провести процедуры.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ. В настоящее время она находится в Грузии.

"Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", - написала она.

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Денисова отметила, что у консилиума уже второй день нет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.

Омбудсмен надеется завтра посетить Саакашвили в больнице тюрьмы №18.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

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