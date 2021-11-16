РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16462 посетителя онлайн
Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
15 427 166
голодовка (827) Грузия (4339) Денисова (994) Саакашвили (3303)

У Саакашвили началась кровавая рвота, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У Саакашвили началась кровавая рвота, - Денисова

Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к Михеилу Саакашвили и не может провести процедуры.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ. В настоящее время она находится в Грузии.

"Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", - написала она.

Читайте также: К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе

Денисова отметила, что у консилиума уже второй день нет доступа к Саакашвили для проведения соответствующих процедур.

Омбудсмен надеется завтра посетить Саакашвили в больнице тюрьмы №18.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Читайте: В Глданской тюрьме, где содержат Саакашвили, могут ввести карантин, - адвокат Гварамия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Справа навіть не в тому що до цього лайна Денісова їздить за наші податки. Їй плювати на тисячі ув'язнених українців і кримських татар в російмьких катівнях. Куди там!
В нас тут ублюдочний саакашвілі погано пообідав! Не всі десерти доїв!
показать весь комментарий
16.11.2021 00:00
+24
не ожидал если честно от грузинского руководства такого варварства...
ненужная жестокость и феноменальная тупость..
показать весь комментарий
15.11.2021 23:46
+23
Надо же, доступа к Михе нет, а Денисова знает о кровавой рвоте ....
Может быть, Денисовой лучше бы поехать в Россию и поведать украинских политзаключенных???
показать весь комментарий
16.11.2021 00:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
При ній блювати почав, чи одна баба сказала?))
показать весь комментарий
16.11.2021 02:12 Ответить
Тубик подцепил?
показать весь комментарий
16.11.2021 02:22 Ответить
Хотя может уже и власть слилась... Так шо скоро нам понадобятся хлеб-соль.
показать весь комментарий
16.11.2021 02:24 Ответить
Опять тушенки под одеялом обожрался
показать весь комментарий
16.11.2021 03:42 Ответить
тогда был бы кровавый понос
показать весь комментарий
16.11.2021 06:47 Ответить
...надо поставить клистер... поможет
показать весь комментарий
16.11.2021 04:15 Ответить
шашлык выходит от чего рвота если ни кто там не голодует это показуха для захвата власти и для сми...даже за его донат в 20000 баксов в месяц на украинской шее украинского пенсионера..
показать весь комментарий
16.11.2021 04:18 Ответить
Саакашвили необходимо спасать , нельзя потакать хотелкам Пуйла !
показать весь комментарий
16.11.2021 06:15 Ответить
Не думаю що ***** так уже проти Саакашвілі. У мене підозра що Міхо взагалі пов'язаний з ГРУ РФ.
показать весь комментарий
16.11.2021 06:51 Ответить
Обвинить Саакашвили в работе на Расею может только полньій идиот , либо путинская портянка.
Имхо
показать весь комментарий
16.11.2021 07:07 Ответить
А що поганого він зробив для кацапів?
Оголосив себе наполеоном, в результаті чого Грузія втратила третину території?
Визнав Абхазію та Осетію, власним підписом?
Закуповував електрику в Абхазії?
Чи може ганебний односторонній безвіз, в результаті котрого кацапи їздять в Грузію як додому, а грузинам зась?
Що поганого?
показать весь комментарий
16.11.2021 07:31 Ответить
Та , ну ! Тогда и Порошенко можно присвоить "Героя России" за Иловайск и Дебальцево , не ?
показать весь комментарий
16.11.2021 07:38 Ответить
Ти про те як Бєня електростанцію в Ахмєтова віджати намагався, в результаті чого росіяни вбили більше 300 українців?
показать весь комментарий
16.11.2021 07:40 Ответить
Не , я про то , как Порошенко звонил в Москву и договаривался за "зеленьій коридор". Т.е. засаду для ВСУ.
показать весь комментарий
16.11.2021 07:44 Ответить
Вони були в оточенні. Як пропонуєш їм треба було виходити? Може ти порадив би кинути їх напризволяще?
Чи прориватися з боєм?- Так так і вийшло.
Ти на диво тупий позитивний блогер. Передай Лєщенко що свій кулак для фістингу він цілком заслужено може випробувати на тобі.
показать весь комментарий
16.11.2021 07:48 Ответить
Ти вислів "дерев"яний по пояс" чув? Це про "Ивашина"! Знаєш чого він мене так не любить і постійно "куснуть" старається (як Зеленський "Пороха")? Колись він мені написав про те як хтось потрапив у незручну ситуацію " как не успевшие при внезапном снегопаде перелинять и сменить оперение на зимнее куропатки" Написав це він під українським прапорцем Я - мисливець (та ще й любитель природи) Знаю що в Україні не живуть куріпки що при сезонній линьці міняють колір пера (тундрова і полярна) У нас живуть тільки "сірі" та акліматизовані "даурські" А вони так і залишаються на зиму у сірому вбранні Ну я його і "прищучив" (прямо як ти дівок - по медицині) Він "Вертівся як в"юн" В кінці-кінців я йому таки "язика до столу приколов виделкою" Ну а коли він почав розказувать що Ил-76 випускаються у "Антонова"! От я йому (коли його "заносить" починає) час від часу і нагадую про це! А його "ковбасить"! (До речі - "Дрон" - це теж він Май на увазі!)
показать весь комментарий
16.11.2021 08:08 Ответить
Дякую. Я ж бачу-щось знайоме.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:45 Ответить
Та не бреши , замролит Холодньій ! Я тебя тогда макнул в незнание матчасти транспортной авиации , а тьі придумал бред про куропаток , и уже года три его долдонишь , надоел !
показать весь комментарий
16.11.2021 08:57 Ответить
"Ой ка-ак неудобна-а-а!" Повиправдовуйся повиправдовуйся! Обісрався а тепер пробуєш засохле лайно на штанях прикрить? Старайся ! Однак сумніваюся що вийде Мені тут більше віри ніж тобі Бо те що ти - "тріпло продажне" всі давно зрозуміли!
показать весь комментарий
16.11.2021 09:05 Ответить
Окружение бьіло хильім , российские БТГ просто оседлали дороги , ведущие в город. Нужно бьіло посидеть всего несколько дней в обороне , до подхода помощи из Киева , и россияне бьі сами удрали . Но какой-то "стратег" скомандовал отход , под "гарантии" российского генштаба . В результате получили расстрел , за которьій никто до сих пор не ответил !
показать весь комментарий
16.11.2021 08:54 Ответить
Ах, ну якщо ;Окружение бьіло хильім , российские БТГ просто оседлали дороги , ведущие в город.;, то значить і розстрілювати наших було нікому, чи не так, ботику Лєщенка?
показать весь комментарий
16.11.2021 12:19 Ответить
Бе-бе-бе-бе
показать весь комментарий
16.11.2021 06:28 Ответить
Не мала баба клопоту..
показать весь комментарий
16.11.2021 06:52 Ответить
Голосові зв'язки порвав?
показать весь комментарий
16.11.2021 06:57 Ответить
Порвали*
показать весь комментарий
16.11.2021 07:23 Ответить
Откуда про кровавую рвоту известно. ведь консилиум к телу не допускают ? Малява прилетела? Не верб
показать весь комментарий
16.11.2021 07:04 Ответить
От диеты кровавой рвоты не бывает, их вранье уже бесит.
показать весь комментарий
16.11.2021 07:12 Ответить
от глистов бывает
показать весь комментарий
16.11.2021 07:24 Ответить
Та нас рать на этого Михо,пусть отведает,почем фунт лиха! У нас своих инвалидов хватает,начиная с Юли и Рудьковского.
показать весь комментарий
16.11.2021 07:14 Ответить
то у него глисты бунтуют
показать весь комментарий
16.11.2021 07:23 Ответить
Читаю коменты и в который раз убеждаюсь - педроты не люди, а тупое агрессивное быдло
показать весь комментарий
16.11.2021 07:46 Ответить
как и кацапы, один в один
показать весь комментарий
16.11.2021 07:48 Ответить
один ты Дартаньян на унитазе!
показать весь комментарий
16.11.2021 08:04 Ответить
Не у всіх же таке щастя, як у тебе - сидіти в дощатому сортирі (люфтклозеті) на городі, як орел над діркою.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:50 Ответить
"...у нього почалося криваве блювання" Джерело: https://censor.net/ua/n3299656
буває.
а якщо серйозно, криваве блювання мало б початися в нього вже давно, ще в Україні, коли ця паскудь познущалася над державним кордоном (вперше).
показать весь комментарий
16.11.2021 07:48 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показать весь комментарий
16.11.2021 08:10 Ответить
не тільки можна а й треба.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:56 Ответить
Усраться, який *******! Як в часи карацуп - "кровавая гідра саака лезла через нашую священную границу" Дурню "священий", в ********* українському законодавстві, якщо це не пов*язано з контрабагдою, торгувлею людьми, тощо, нема кримінальної відповідальності за порушення кордону. Максимум адміністративний штраф.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:55 Ответить
де ти, довбню, побачило в моєму коментарі слово "священий"?
те, що українське законодавство передбачає за дії саакашвілі виключно адміністративну відповідальність я в курсі.
але, на мій смак, те приниження країни, яке продемонструвало це чмо мало б бути належним чином оцінене суспільством, а саме - **********. на жаль не сталося, є ще достобіса таких тупнів як ти, які вважають, що саакашвілі є "патріотом" України та може принести її користь.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:01 Ответить
Ніколи не поважав Сааку! Навіть коли він ще був презиком в Грузії. Знаю я ціну його тамтешніх лібертаріанських реФФорм за гроші платників податків США. Але це тут не причому до твого ідіотського обурення на Сааку за порушення СВЯЩЕННОГО державного кордону. Схоже, що тебе, як великого ********, більше обурив Саака, ніж *****, коли захопив цілі ділянки кордону та шмат української землі, включаючи Крим.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:16 Ответить
якби в статті йшлося про *****, я б висловився про *****, оскільки мова йде про саакашвілі, то я, цілком логічно, висловився щодо саакашвілі.
тим більше, що я щиро вважаю, що паскудь, яка сере на українське законодавство, не може ані обіймати будь-які посади в цій країні, ані розраховувати на отримання громадянства цієї країни, а тим більше мати в Україні політичне майбутнє.
це, до речі, стосується й багатьох інших, як, наприклад, новинське чи арахамія...
показать весь комментарий
16.11.2021 09:31 Ответить
Не треба шукати логіки у жулькаботів. Нема ії зовсім у цих потвор
показать весь комментарий
16.11.2021 10:25 Ответить
Конечно не кричишь,жулькобот. Это же твоя прынцесса помогала этому пи*доболу прилюдно плевать на законы Украины.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:23 Ответить
Може Денисова до нього в камеру сяде? Щоб слідкувати як Міша на горщок ходить.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:24 Ответить
Вона готова і на такий крок, тільки би не бачити наших полонених на Донбасі , яких катують і вбивають кацапи 😡
показать весь комментарий
16.11.2021 09:37 Ответить
От голодовки ( тем более она проходит не в чистом виде) такое вряд ли возможно и в такой короткий период. Значит у него что то хроническое, не связанное с этим. ( ну если информация верна). Тогда ему нужно прекращать голодовку, а грузинской власти обеспечить ему соответствующую мед помощь с привлечением нужных грузинских специалистов ( при этом где будет оказана такая помощь не имеет ни какого значения) Вот интересно, Украина его не выдавала не смотря на требования Грузии, он сам, добровольно, тайком проник на грузинскую территорию и этим бахвалился. Естественно был задержан. Сам объявил голодовку, попал в обсуждениях в СМИ. Т.е. все по его " хотению"( надежда на выборы и "броневик ленина" не оправдались, значит блефовал и шел ва банк, но это сугубо его, самостоятельное решение, как и объявление голодовки..)
показать весь комментарий
16.11.2021 09:28 Ответить
На "зоні" є таке поняття - "откосить на больничку" Це коли "зек" хоче або з камери щезнуть на деякий час (бо десь чимось перед співкамерниками "проштрафився) або боїться етапування на іншу "зону" або хоче уникнуть ШИЗО Способи різні бувають - доходить і до ковтання шматів леза безпечної бритви чи склянних осколків Саме тоді"відкриваються внутрішні кровотечі" Однак не вірю я що до подібного дійшло - надто ТАКА публіка (політичні авантюристи) бздикливі і надто себе ******* щоб піти на подібне - брешуть його "захисники" скоріш всього
показать весь комментарий
16.11.2021 10:03 Ответить
Ну это понятно.. можно и "порезаться" так что крови будет достаточно, а по сути только на картинку. Но это не для Михо.. Не тот стержень, да и опыта в таких делах нет.. Хотя адвокаты могли какие то препараты передать.. Но это все можно установить путем анализов крови и т.д. В общем нужно мед обследование. Для этого грузинской стороне нужно оказать ему любую мед. помощь и обследование ( нужными спецами и оборудованием, в связи с резонансом.) Но сделать это в пределах нынешнего мед " заведения". А дальше только его желания. У него по сути нет выбора или посадят или косить ( что до голодного суицида не верится.. хотя личность нестабильная с возможными приступами паники, но трусоват)
показать весь комментарий
16.11.2021 10:15 Ответить
Мені лікар один казав що подібне можна викликать і бездумним вживанням аспірину (Особливо коли у людини слабенький шлунок А Міхо ще будучи президентом "ухайдакав" купу грошей на похудіння Одним з методів є "ушивання шлунку" - робиться операція в якій частина шлунку видаляється щоб зменшить його об"єм При цьому ми маємо шви У швах наявні мікропошкодження капілярів що мають тонкі стінки Аспірин розріджує кров але при сильному "передозі" викликає пошкодження стінок капілярів От тобі і кровотеча))
показать весь комментарий
16.11.2021 10:30 Ответить
просто знаю про голодание не по наслышке, а по собственному ( неоднократному опыту), без применения препаратов, урезания желудка, физ нагрузок. Потеря до 35 - 40%..( за 5 - 6 месяцев) ничего не разу не вызывала. Поэтому скептически отношусь к подобным заявлениям ( хотя понятно что у каждого могут быть какие то особенности организма и реакция)
показать весь комментарий
16.11.2021 16:21 Ответить
Мабуть у мене "організьм" правильно налаштований - ніколи собі ні в чому не відмовляв і не обмежував Він сам "міру знає - скільки м"ясного скільки солодкого скільки овочів і круп А коли ще й додать фізичні навантаження - походи по гриби на полювання і на рибалку (і все пішки) то "надлишку" практично нема
показать весь комментарий
16.11.2021 18:16 Ответить
Не вірю в правдивість цієі інформаціі , так як грузинські лікарі спостерігають за його станом здоров'я , а вірю в те, що у Міхо почалася істерія , так як зрозумів , що потрапив у засаду !

Хотів зробити в Грузіі переворот , до речі , так само , як і в Украіні в
2013 році , а не вийшло , от і придумує якусь дурню про своє здоров'я !
показать весь комментарий
16.11.2021 09:35 Ответить
шашлыкошвили шпиливили
показать весь комментарий
16.11.2021 11:04 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 11:16 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 11:18 Ответить
кацапня в восторге.
показать весь комментарий
16.11.2021 15:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 