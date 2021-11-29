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Новини Політика України Справа Бутусова
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Зеленський (17376) Білозерська (21) Бутусов Юрій (3123)

Зеленському чомусь не соромно, а от мені соромно за нього, - Білозерська про дії ДБР проти Бутусова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському чомусь не соромно, а от мені соромно за нього, - Білозерська про дії ДБР проти Бутусова

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов не мав публікувати відеоролик, де здійснює постріл із гаубиці, але це питання етики, а не слідства.

Про це у фейсбуці повідомила колишня військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Що я думаю про стрільбу Бутусова з гаубиці. Як на мене, якщо ти всім відомий як діючий журналіст, то тобі залишається:

- не стріляти;

- якщо дуже хочеться стріляти - робити це непублічно (стежачи при цьому, щоб ніхто не зняв і не виклав в Інтернет);

- якщо дуже хочеться публічно - одразу ж чітко зазначити, що це не бойові умови, це полігон, навчання, які ти проходиш на майбутнє, щоб бути готовим, і т.п.

- оголосити публічно, що на певний тривалий проміжок часу ти більше не журналіст, а комбатант (свого часу так зробила я).

Але яке б рішення не прийняв Бутусов - це питання етики, а не криміналістики, журналістської спільноти, а не слідчих.

А тому - руки геть від Юрія Бутусова", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розпочало перевірку через опублікований Бутусовим ролик, де він здійснює постріл з гармати-гаубиці

Білозерська висловила здивування, що Зеленському не соромно за дії щодо Бутусова, та вказала, що їй "соромно за нього". Вона розповіла історію: "Коли я служила в армії, був у мене один підлеглий, алкоголік, який пролікувався у психлікарні і тривалий час не пив. Спочатку мої стосунки з ним складалися нормально, а потім, треба думати, зіпсувалися, бо він ні сіло, ні впало почав писати в коментарях на моїй сторінці різну гидоту про мене. А оскільки я практично нікого не баню, то не забанила й цього, щоб не думав, що він якийсь особливий. Просто не звертала уваги на його коменти.

За деякий час він зірвався і пішов у запій. У нього скоро закінчувався контракт, і серед офіцерсько-сержантського складу нашого підрозділу відбулася нарада на тему, продовжувати йому контракт чи ні. Усі розуміли, що на дембелі він, швидше за все, за рік остаточно зіп'ється і пропаде. Але ж це, власне, його проблеми...

Так ось, якщо мені не зраджує пам'ять, я тоді була єдиною, хто висловився за те, щоб дати цій людині можливість залишитися в підрозділі. З єдиної причини - бо він писав мені оту гидоту в коментарях. Я не хотіла, щоб бодай хтось міг подумати, що я мщуся йому з особистих мотивів. Мені було б соромно, якби про мене так подумали".

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

Також читайте: Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Читайте також: Тільки ворог міг почати провадження щодо медійника за мотиваційне відео "по окупантах вогонь", - журналіст Ніколов про дії ДБР проти Бутусова

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
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28.11.2021 22:26
+27
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28.11.2021 22:18
+27
Соромно може бути і має бути тому, хто віддав голос за КЛОВАНА-НАРКОМАНА на посаду ПРЕЗИДЕНТА України
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28.11.2021 22:20
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28.11.2021 22:18 Відповісти
Ще не настав час для цієї фотожаби. На даному етапі Вова тільки в смак увійшов йому подобається бути найвеличнійшим (Лідором) світу, але я вірю що процес уже пішов і скоро Зе прокляне той момент коли вирішив підти в президенти
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29.11.2021 02:30 Відповісти
Соромно може бути і має бути тому, хто віддав голос за КЛОВАНА-НАРКОМАНА на посаду ПРЕЗИДЕНТА України
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28.11.2021 22:20 Відповісти
МОРАЛЬ СОВЕСТЬ СТЫДНО НЕЛЬЗЯ ТОЛЛЕРАНТНОСТЬ МНОГОВЕКТОРНОСТЬ У ЗЕЛЕНСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА- НЕТ ОТ РОЖДЕНИЯ.... ЕГО ПЕСТИЛИ гоголь моголь пихалы адын сыночек у еврейской семье и поздний рябенок утю-тю утю-тю сюсюкались с ним возились как с хрустальным унитазом и выросло на горе всему народу Украины...... мама Рыма и Папа Саша вам лично не стыдно за вашего сыночка???? мне лично пос..ть с большой колокольни что он ТИПА Президент для меня куда уважаемый дворник убирающий мусор возле моего дома и складывающий его в мусорные баки.. почтальон- приносящая мне почту.... продавец торгующий любым товаром ..... водитель такси- трамвая или автобуса.... даже полицейский, при моем к ним негативе заслуживает большего хотя бы и формально уважения- чем вот этот гхм..... ВОВА когда ты "вознесешься" а все мы смертны то там наверху с ТЕБЯ СПРОСЯТ КАК С ЦАРЯ.... А НЕ С ПРОСТОГО ЗАБЛУДЫГИ..и ты ответишь за все погрешения за все смерти убитых солдат и военных и гражданских Украины за каждого неспасенного больного за каждого кто от отчаяния наложил на себя руки за ВСЕ это И ЕСТЬ БРЕМЯ ВЛАСТИ прежде чем залазитьть в ЦИК ты бы Библию почитал бы и со священниками разных конфессий поговорил о власти и особенно бремени (ответственности) за власть пред Богом Аллахом Магометом Буддой и так далее Кармические Законы Вселенной это бумеранг...
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28.11.2021 23:14 Відповісти
Покидьки, зрадники та труси -
Руки геть вІд Бутусова !
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28.11.2021 22:20 Відповісти
Як на мене, відео Бутусова дуже мотивуюче для підняття духу українців для боротьби з кацапами-завойовниками.
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28.11.2021 22:35 Відповісти
От власне тому воно бісить тих, хто не те що не пішов добровільно на військові збори, але й ухилявс, 4 рази від офіційних повісток.
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28.11.2021 22:45 Відповісти
А головне на тлі чуток про напад кацапів нічого не робиться саме на упередження війни, окрім розмов з Західом.
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28.11.2021 22:49 Відповісти
"Совесть - она такая… Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть."(С)
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28.11.2021 22:20 Відповісти
Зєлупєнька,це ти?Не переводь стрілки.Ти так набздів,що навіть біля монітора без протигаза знаходитись неможливо.
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28.11.2021 22:29 Відповісти
Снова вам в штанишки?
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28.11.2021 23:25 Відповісти
Зараз ті на неї відкриють справу...
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28.11.2021 22:23 Відповісти
Зебилам во главе с Янелохом не понять, почему Юрий опубликовал это видео только сейчас, спустя несколько лет после самого события. И в кого он "стреляет"- им тем более не понять. Зеля, он тебе в дупу "стреляет", т.к. ты враг Украины и политический труп. Так понятно?
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28.11.2021 22:26 Відповісти
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
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28.11.2021 22:26 Відповісти
Стыд ему не ведом. Чего может стыдиться человек, со сцены позорящий свою страну, а потом пролезший в президенты этой страны? И продолжающий ее позорить уже на мировом уровне? Полное отсутствие моральных норм, может, в его воспитании заложены неисправимые дефекты ? В общем и целом - дефективный, недоделанный, позорный у нас президентик
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28.11.2021 22:28 Відповісти
Коли зеленському не соромно, а тобі соромно - називається:

"ЗЄЛЬОНИЙ СТИД"
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28.11.2021 22:29 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
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28.11.2021 22:30 Відповісти
А вы сами-то про Шнобелевскую премию читали? Это премия за РЕАЛЬНЫЕ открытия. Просто польза от этих открытий сомнительна. Но вы не поймете - эффект Даннинга-Крюґера все же работает !
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29.11.2021 00:08 Відповісти
Ляльці не притоманні будь-які людські якості ,для цього слід мати мізки ,а в ляльці тирса !!!)))
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28.11.2021 22:32 Відповісти
Коміку не може бути соромно, це відчуття у нього атрофоване. Як кажуть психологи - професійна деформація.
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28.11.2021 22:45 Відповісти
Це ж не стосується коміка Нікуліна? Різні коміки бувають. А взагалі то, який із Зеленського комік - таке собі, гнусавий КВН-щик.
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29.11.2021 01:22 Відповісти
Все - абсолютно все, топившие Порошенко - все будут уничтожены.

Юрий, Стерненко, даже сцяка или Юлианна и т.д. и т.п.

Либо ты тупо лижешь зеленый зад - как мосейчучка или квартирыч - либо ты умираешь.
Просто уйти в сторону не получится.

Либо лижешь - либо смерть.

=====
Юрий, а Вам не кажется, что пора примыкать к Порошенко?

Признать свою неправоту - и в члены "ЕС"?
Ведь убьют иначе...
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28.11.2021 22:45 Відповісти
а почему независимый или даже симпатизирующий кому то журналист обязательно должен к кому то примыкать? у людей есть своя позиция и это нормально и даже если кто то поддерживает журналиста финансово, не купил а поддерживает, это тоже нормально.
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28.11.2021 23:06 Відповісти
Млядь, написали же можешь не примыкать, но есть вероятность что иначе убьют.
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28.11.2021 23:45 Відповісти
обиделось закомплексованное и брехливое ЗЕчмо а позорятся ДБР и пр....кто в этом видосике увидел что-то преступное... (хотя за сказанное про Майдан и Томос и Голодомор не судят)
а не проверить ли вам, с*кам, УБД-однодневки у своего окружения, наградное оружие к дню рождения (а не за заслуги перед Родиной), ордена-медали не пойми за что.. и ролики в мацкве, когда Украину уже обстреливали и был отжат Крым...не пройтись ли по рашескому и Крымскому имуществу (за которое долгов нет)..и недавние гастроли "легенд Украины"...
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28.11.2021 22:45 Відповісти
Уже в ТКГ раскритиковали Бутусова, вообщем все шакалье зеленой мрази спустили с цепей, они на перегонки бросились вылизывать его зад.
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28.11.2021 22:47 Відповісти
Білозерська вміє дивитись через оптичний приціл.

Валодя, не думай, що ти розумніший за яника.
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28.11.2021 22:50 Відповісти
Елена, такие оправдания подразумевают степень вины Бутусова. А если он одел полное боевое снаряжение это тоже осуждать надо? А если он выстрелит из автомата как Кива по конкретным целям (даже в виде бумажных портретов)?
Не надо кидать Бутусову Ваши свинцовые спасательные круги.
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28.11.2021 22:50 Відповісти
До речі , Олена теж журналіст і блогер . І теж до служби в ЗСУ , в статусі - цивільної особи ( доброволець ДУК , снайпер ) брала в руки зброю і стріляла у ворога ( є і фото ) . І за це їй велика шана . То чому їй можна а Бутусову - ні ? .
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28.11.2021 23:08 Відповісти
Бутусова поважаю і розумію. По суті Вашого коментаря: коли я пішла воювати, то публічно відмовилась від журналістського статусу, на весь період, поки була зі зброєю в руках. Є такий нюанс, який знають усі журналісти: журналісту не можна носити військову форму і тримати в руках зброю. Виняток - якщо це військова підготовка, яка явно відбувається в тилу. Чому? Бо журналістів на передовій захищає їхній статус некомбатантів. Свідомо стріляти в некомбатантів - військовий злочин за всіма міжнародними нормами. Тому журналісти на передовій можуть бути тільки в цивільному і без зброї, щоб одразу було видно, що вони не беруть участь у бойових діях. Це питання їхньої і всіх інших некомбатантів безпеки.
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29.11.2021 16:48 Відповісти
Добрий вечір Олено .! Вибачте , я цього не знав ( що Ви відмовились від статусу журналіста , на період війни ) . Розумію також , що - журналіста на війні захищає його статус . Все ж , вважаю що правила правилами , але - по ворогу ( загарбнику ), який приперся зі зброєю , в нашу з Вами країну , мають право стріляти всі без винятку , включно з журналістами . Навіть більше - зобов'язані . Вони ( правила ) хороші десь - на чужій війні , а коли ворог у твоєму домі , тут вже не до правил . Тому - в діях Бутусова , "криміналу" не бачу . Можливо я й не правий , але така моя думка .
А Вам - моя повага .!
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29.11.2021 18:53 Відповісти
Ona horosho skazala, ochenj horosho.
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28.11.2021 22:52 Відповісти
Нет и никогда не было патриота Украины зеленского! Я об этом пишу тут уже два года! Сейчас мы видим лишь растворение иллюзий на основе сотен фактов, что криворогульное дерьмо хочет нас вернуть в рабское стойло кремля. Не даром среди его окружения: дерьмак, баканов, татаров, демченко, шаурма и тд нет ниодного патриота Украины - одни кацапские мрази. Так что чистим оружие. Скоро кацапы прийдут спасать бубочку от агрессивного меньшинства.
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28.11.2021 22:53 Відповісти
чомусь ймовірніх російських шпигунів в українській владі називають кротами. а людину, яка цих кротів призначила та захищає, ми називаємо президентом. ці "українці" разом взяті. зірвали вже 7 серйозних спецоперацій, арештовують розвідників, пресують проукраїнських журналістів і після порошенка дали повну свободу слова всяким мураєвим та королевським але ні рнбо, ні прокуратура, ні сбу в упор нічого не вбачає. мабудь кроти вже й там. контррозвідка мовчить бо вищевказані розігнали з неї реальних патріотів. і є питання. а чим відрізняється зеленський від януковиа?????????????????
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28.11.2021 22:54 Відповісти
Пора избирать женщину в президенты.
Марусю Звіробій.
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28.11.2021 22:56 Відповісти
ничего страшного Бутусов не сделал . но скажем так подставился . и зеленые за это радостно ухватились . обратите внимание . сегодня целый день обсуждается только это тема . про Вагнергейт про виртуальный путч ни слова
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28.11.2021 22:56 Відповісти
Розповім про Юрія Бутусова і я. Так сталося, що у деяких питаннях я позицію пана Юрія не підтримував. Як і декого з його журналістів. І написав досить різкий пост на грані фолу. Отримав бан на три дні від когось з модераторів. У Фейсбуку написав по це пану Юрію. Не думав, що він прочитає. Але прочитав. 😊 Дещо уточнив. Мене розбанили. Більше не банять. 😊 Зараз наші позиції повністю збігаються. Я все ще іноді пишу на грані фолу. Але все ж більш уважно ставлюся до політики сайту. До чого я веду. Бутусов - більш відкритий і емоційний, ніж я. Він може іноді піддатися емоціям, як наприклад на цій пресусі. Він справді міг на позитивних емоціях викласти якесь фото, яке насправді ніякого змістовного навантаження ю, а ТМ більше - зради не несе. Але Бутусов - демократ. І у поглядах, і у роботі. Він не дозволить собі навіть бандити дописувачів на сайті, які його критикують. І за це я справді його поважаю. На відміну від зеленого недоросля, якого навіть емоційним не можна назвати, бо його емоції - істерика. Я впевнений, що саме Юрій Бутусов є найбільш демократичним головним редактором сайту в Україні. Тому мені вкрай гидко, що президент України є цілковитим його антиподом.
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28.11.2021 22:57 Відповісти
А вам дали "Красную маскву"? 😊 Вибачте, але в Україні цукерки "Рошен" найбільш популярні саме через співвідношення ціна-якість. Раджу спраюобувати українських цукерок. 😊
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28.11.2021 23:16 Відповісти
***** і без цього знайде 100500 причин розпочати наступ, якщо захоче.
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28.11.2021 22:58 Відповісти
Олена хороший снайпер, могла б допомогти вирішити проблему із зеленським
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28.11.2021 22:59 Відповісти
На самом деле ощущаешь стыд ( сором). Мелкие ,ничтожные, самовлюбленные людишки. Одно не понятно, неужели они не понимают что сами себе этим " стреляют в ногу".
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28.11.2021 23:10 Відповісти
Ратиці геть від Юрія Бутусова!
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28.11.2021 23:13 Відповісти
зеленые - это на самом деле красные, просто еще не дозрели. не думайте что это шутка - они без угрызений совести зальют кровью Украину, как и их деды - комиссары.
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28.11.2021 23:16 Відповісти
ой какие хорошие слова я только что услышал (жаль не знаю их автора)
***
лучше пусть будет больше тех, кто стреляет в сторону врага, а не в спину своим...
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28.11.2021 23:18 Відповісти
По поводу Бутусова - Зеленского.. Зе - это маленькое, закомплексованное чмо. Начал мстить сразу же, как получил по щам от Бутусова публично - за брехню, которую он изливает с экранов ТВ уже два года с момента своего избрания.
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28.11.2021 23:24 Відповісти
Такой стыд называется румынским (когда тебе становится стыдно за другого и за то что ты сам не делал ). Вот когда у нас верховным главнокомандующим был зэк дважды сидевший у меня был такой стыд. Когда в гаранты пробился клоун ранее не служивший и не имеющий никакого отношения ни к армии ни к Майдану ни к АТО, мне тоже стало стыдно румынским стыдом! Запомните не еврейским, а румынским!
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28.11.2021 23:27 Відповісти
Іспанським
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28.11.2021 23:42 Відповісти
Та кому как… главное что суть понятна… тут как не называй а 73% дятлов в Украине отметились!
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28.11.2021 23:58 Відповісти
А я так і не зрозумів чому пані Білозерській не сподобалось що Бутусов стріляв. З її речень зрозумів що публічна особа мала б сховатися перед стрільбою по ворогу або якщо це просто навчання то мала б повідомити що це не насправді. Чому захисник Батьківщини має ховатися від публіки у разі виконання ним справ по захисту країни. Захист країні це ОБОВ'ЯЗОК громадянина, а не право чи хоббі.
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29.11.2021 00:23 Відповісти
Бутусова поважаю і розумію. Але є такий нюанс, який знають усі журналісти: журналісту не можна носити військову форму і тримати в руках зброю. Виняток - якщо це військова підготовка, яка явно відбувається в тилу. Чому? Бо журналістів на передовій захищає їхній статус некомбатантів. Свідомо стріляти в некомбатантів - військовий злочин за всіма міжнародними нормами. Тому журналісти на передовій можуть бути тільки в цивільному і без зброї, щоб одразу було видно, що вони не беруть участь у бойових діях. Це питання їхньої і всіх інших некомбатантів безпеки.
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29.11.2021 16:50 Відповісти
Бо як кажуть-паганому виду нема стиду...
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29.11.2021 06:11 Відповісти
 
 