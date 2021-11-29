Зеленському чомусь не соромно, а от мені соромно за нього, - Білозерська про дії ДБР проти Бутусова

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов не мав публікувати відеоролик, де здійснює постріл із гаубиці, але це питання етики, а не слідства.

Про це у фейсбуці повідомила колишня військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Що я думаю про стрільбу Бутусова з гаубиці. Як на мене, якщо ти всім відомий як діючий журналіст, то тобі залишається:

- не стріляти;

- якщо дуже хочеться стріляти - робити це непублічно (стежачи при цьому, щоб ніхто не зняв і не виклав в Інтернет);

- якщо дуже хочеться публічно - одразу ж чітко зазначити, що це не бойові умови, це полігон, навчання, які ти проходиш на майбутнє, щоб бути готовим, і т.п.

- оголосити публічно, що на певний тривалий проміжок часу ти більше не журналіст, а комбатант (свого часу так зробила я).

Але яке б рішення не прийняв Бутусов - це питання етики, а не криміналістики, журналістської спільноти, а не слідчих.

А тому - руки геть від Юрія Бутусова", - підкреслила вона.

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Білозерська висловила здивування, що Зеленському не соромно за дії щодо Бутусова, та вказала, що їй "соромно за нього". Вона розповіла історію: "Коли я служила в армії, був у мене один підлеглий, алкоголік, який пролікувався у психлікарні і тривалий час не пив. Спочатку мої стосунки з ним складалися нормально, а потім, треба думати, зіпсувалися, бо він ні сіло, ні впало почав писати в коментарях на моїй сторінці різну гидоту про мене. А оскільки я практично нікого не баню, то не забанила й цього, щоб не думав, що він якийсь особливий. Просто не звертала уваги на його коменти.

За деякий час він зірвався і пішов у запій. У нього скоро закінчувався контракт, і серед офіцерсько-сержантського складу нашого підрозділу відбулася нарада на тему, продовжувати йому контракт чи ні. Усі розуміли, що на дембелі він, швидше за все, за рік остаточно зіп'ється і пропаде. Але ж це, власне, його проблеми...

Так ось, якщо мені не зраджує пам'ять, я тоді була єдиною, хто висловився за те, щоб дати цій людині можливість залишитися в підрозділі. З єдиної причини - бо він писав мені оту гидоту в коментарях. Я не хотіла, щоб бодай хтось міг подумати, що я мщуся йому з особистих мотивів. Мені було б соромно, якби про мене так подумали".

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

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В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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