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В Грузії суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Грузії суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

Суд у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та його прихильниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували. Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмовився.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

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Все равно товарищ Саахов никуда не спешит...
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30.11.2021 02:05 Відповісти
А яка йому різниця - коли буде суд? Сидіть все одно - адже два неоскаржені вироки суду, що вступили в законну силу, у нього уже є Одсидить їх - і приспіє ще один вирок Продовжить сидіть Так до тюрми і звикне - може навіть сподобаться! (Колись розповідали: одного "зека" пристарілого, що півжиття по тюрмах проваландався, випустили після відсидки чергової, а він вийшов за ворота, сів на сходинці, заплакав та й питає охоронника:
- И куда мне теперь?
- Да куда хочешь!
От він уночі виламав двері продовольчого магазину поблизу, перебив усе там, що можна було , напився "вусмерть" горілки і ліг спать на прилавку На ранок взяли його і відправили в КПЗ А там суд і "здравствуй "дом родной"! Через місяць помер у тюрмі)
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30.11.2021 05:58 Відповісти
А не новорічний "подарунок" йому готують?
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30.11.2021 07:02 Відповісти
Эх, не уберегли Мишку.
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30.11.2021 07:47 Відповісти
на сохранєніі. бережуть ретельно і доскіпливо.
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30.11.2021 11:24 Відповісти
Серед перших новин за 30.11.2021 року є новина про Сааку. Виходить, що це наша головна тема і наш головний приоритет. Про сотню наших полонених на московії і в ордло(поліцаїв) нічого немає, вони в тіні за Міхо. За оборонзамовлення і говорити нічого.
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30.11.2021 08:15 Відповісти
 
 