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Арахамія про Гогілашвілі: Чиновники мають відповідати за брехню про іноземне громадянство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про Гогілашвілі: Чиновники мають відповідати за брехню про іноземне громадянство

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче посилити кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації про наявність іноземного громадянства у кандидатів на посади у владних структурах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

"Якщо хтось буде знати, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді, повірте мені, більшість людей вказуватимуть цю інформацію. Я вважаю, що цей випадок (із наявністю у ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі російського громадянства. - Ред.) має нас навчити. Я у січні підготую законодавчу ініціативу про зміни до норм про відповідальність за недостовірну інформацію в декларуванні", - зазначив нардеп.

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Арахамія наголосив, що кандидати в заступники міністрів проходять перевірку на наявність іноземного громадянства. "На ваш погляд, ЦВК та усі чинні органи перевіряють народних депутатів на наявність іноземних громадянств? Відповідь очевидна - перевіряють. Виявляються випадки, коли ця перевірка не дає результату, і знаходяться народні депутати, які мають іноземне громадянство? Такі випадки є", - додав він.

При цьому голова фракції "СН" не вважає за потрібне створювати ТСК для розслідування призначення Гогілашвілі на посаду: "Я не бачу такого великого суспільного значення цьому процесу. Ну, був заступник. Немає вже заступника. Рухаємось далі".

Також читайте: Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
Нет общественного значения? российский гражданин, без образования, наркоторговец, судимый, ватник назначен зам министра МВД и использовал армейский транспорт, переданный США, и охраняемый офицерами ГУР? и нет общественного значения? я так понимаю. для арахамий это дело привычное, а дла народа Украины значение есть.. кто назначил и зачем
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13.12.2021 22:34
+33
Заступник міністра - громадянин країни окупанта і це не має суспільного значення. Вони, що всі там у нього коксом тарилися?
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13.12.2021 22:38
+31
Как это, "движемся дальше"?
Я к примеру, не против немного притормозить.
Есть несколько вопросов.
Во первых, это кацапско-грузинское мурло оскорбило сотрудников полиции и угрожало им: где административный протокол?
Во вторых, помимо гражданства парашки, еще была судимость за наркоторговлю.
Еще был факт награждения этого существа: очень хочется узнать за какие такие заслуги.
Также, выяснилось что его жена, является секретаршей зеленского, но при этом, не оформлена как госслужащий официально.
Фактически, она получила доступ к государственной тайне, без каких либо биографических проверок со стороны спецслужб, без оформления допуска и при этом - не несет никакой ответственности в случае разглашения!
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13.12.2021 22:50
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Вообще то за такой ПОЗОРНЫЙ ПРОКОЛ -«наявністю у ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі російського громадянства. - Ред.) має нас навчити. Джерело: https://censor.net/ua/n3305017
голова СБУ ОБЯЗАН ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ
Почему молчат депутаты и политологи ?
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14.12.2021 04:03 Відповісти
Можливо також мають інше громадянство, особливо депутати.
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14.12.2021 06:59 Відповісти
https://censor.net/ua/r3304754

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14.12.2021 08:39 Відповісти
Не молчат. ЕС подала целый список требований- и по открытию криминальных дел и созданию ТСК по расследованию всех аспектов этого дела . монобильшисть проигнорировала все эти требования. Арахамия заявил,что "Я не бачу такого великого суспільного значення цьому процесу". Прямая трансляция этого заседания в Раде- была на Прямом или в ТВ Рада
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Это не прокол СБУ... Там прекрасно всё знали..
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14.12.2021 09:23 Відповісти
Я прекрасно все понимаю . Но вопросы обществу надо задавать , а не молчать .
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14.12.2021 09:25 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/velyke-kradivnytstvo-arakhamiia-cherez-arabsku-prokladku-orhanizuvav-koruptsiinu-skhemu-zakupivli-elektryky-z-bilorusi-na-390-000-000-na-rik-novi-podrobytsi--zmi-402366.html
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14.12.2021 06:18 Відповісти
Не дивно, замміністра курировав цей напрямок.
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14.12.2021 06:47 Відповісти
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків і "кришував" наркоторговців https://censor.net/ua/p3304795

Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж https://censor.net/ua/p3304868

Відомо, що бійцівський клуб «Оплот», постачав «титушок» для силових дій проти Євромайдану
https://denisova.xyz/criminal/olijnyk-aleksej-alekseevich/
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14.12.2021 08:16 Відповісти
Арахамі, засланий казачок, сам такий, як і Гогі, урка з Ростова, який навчався у Мулькіно на диверсанта.
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14.12.2021 06:47 Відповісти
Вот почему зеля ЗА двойное гражданство, там **** насобирал вокруг себя не одного такого дебила с такой российской мордой
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14.12.2021 07:13 Відповісти
Один козо ..б захищає другого.Щось забагато їх в Україні.А саме хамло ара,коли став громадянином України? Аж в 15 році!І це чмо сулугуні розказує Українцям як жити..... сюр...
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14.12.2021 07:24 Відповісти
що ця абізяна верзе??
Усі законі є-треба їх виконувати
А СБУ повінно не контрабасом та бизнесом займатися
а виконувати свої обовязки
Хто небудь може собі уявити щоб у )(уйла міністром став громадянин України??
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14.12.2021 08:16 Відповісти
https://censor.net/ua/r3304754

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14.12.2021 08:41 Відповісти
за все мають відповідати, козел. за закупку єнергії, наприклад, за розкрадання недр. ще за тисячі порушень законів та конституції
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14.12.2021 08:30 Відповісти
має відповідати Народ, А У НАС 73%
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14.12.2021 09:13 Відповісти
Примат который научился говорить.
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14.12.2021 08:45 Відповісти
ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення -Разумков та ще кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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14.12.2021 09:52 Відповісти
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