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Новости Политика Украины
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Арахамия (956) Гогилашвили (75)

Арахамия о Гогилашвили: Чиновники должны отвечать за ложь об иностранном гражданстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о Гогилашвили: Чиновники должны отвечать за ложь об иностранном гражданстве

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хочет усилить уголовную ответственность за предоставление недостоверной информации о наличии иностранного гражданства у кандидатов на должности во властных структурах.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.

"Если кто-то будет знать, что он солгал, а потом это станет явным, и это уголовное преступление, тогда, поверьте мне, большинство людей будут указывать эту информацию. Я считаю, что этот случай (с наличием у экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили российского гражданства"). - Ред.) должен нас научить. Я в январе подготовлю законодательную инициативу об изменениях норм об ответственности за недостоверную информацию в декларировании", - отметил нардеп.

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Арахамия подчеркнул, что кандидаты в заместители министров проходят проверку на наличие иностранного гражданства. "На ваш взгляд, ЦИК и все действующие органы проверяют народных депутатов на наличие иностранных гражданств? Ответ очевиден - проверяют. Бывают случаи, когда эта проверка не дает результата, и находятся народные депутаты, имеющие иностранное гражданство? Такие случаи есть", - добавил он.

При этом глава фракции "СН" не считает нужным создавать ВСК для расследования назначения Гогилашвили на должность: "Я не вижу такого большого общественного значения этому процессу. Ну, был заместитель. Нет уже заместителя. Двигаемся дальше".

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

 
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Топ комментарии
+46
Нет общественного значения? российский гражданин, без образования, наркоторговец, судимый, ватник назначен зам министра МВД и использовал армейский транспорт, переданный США, и охраняемый офицерами ГУР? и нет общественного значения? я так понимаю. для арахамий это дело привычное, а дла народа Украины значение есть.. кто назначил и зачем
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13.12.2021 22:34
+33
Заступник міністра - громадянин країни окупанта і це не має суспільного значення. Вони, що всі там у нього коксом тарилися?
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13.12.2021 22:38
+31
Как это, "движемся дальше"?
Я к примеру, не против немного притормозить.
Есть несколько вопросов.
Во первых, это кацапско-грузинское мурло оскорбило сотрудников полиции и угрожало им: где административный протокол?
Во вторых, помимо гражданства парашки, еще была судимость за наркоторговлю.
Еще был факт награждения этого существа: очень хочется узнать за какие такие заслуги.
Также, выяснилось что его жена, является секретаршей зеленского, но при этом, не оформлена как госслужащий официально.
Фактически, она получила доступ к государственной тайне, без каких либо биографических проверок со стороны спецслужб, без оформления допуска и при этом - не несет никакой ответственности в случае разглашения!
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13.12.2021 22:50
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Вообще то за такой ПОЗОРНЫЙ ПРОКОЛ -«наявністю у ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі російського громадянства. - Ред.) має нас навчити. Джерело: https://censor.net/ua/n3305017
голова СБУ ОБЯЗАН ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ
Почему молчат депутаты и политологи ?
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14.12.2021 04:03 Ответить
Можливо також мають інше громадянство, особливо депутати.
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14.12.2021 06:59 Ответить
https://censor.net/ua/r3304754

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14.12.2021 08:39 Ответить
Не молчат. ЕС подала целый список требований- и по открытию криминальных дел и созданию ТСК по расследованию всех аспектов этого дела . монобильшисть проигнорировала все эти требования. Арахамия заявил,что "Я не бачу такого великого суспільного значення цьому процесу". Прямая трансляция этого заседания в Раде- была на Прямом или в ТВ Рада
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14.12.2021 09:13 Ответить
Это не прокол СБУ... Там прекрасно всё знали..
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14.12.2021 09:23 Ответить
Я прекрасно все понимаю . Но вопросы обществу надо задавать , а не молчать .
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14.12.2021 09:25 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/velyke-kradivnytstvo-arakhamiia-cherez-arabsku-prokladku-orhanizuvav-koruptsiinu-skhemu-zakupivli-elektryky-z-bilorusi-na-390-000-000-na-rik-novi-podrobytsi--zmi-402366.html
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14.12.2021 06:18 Ответить
Не дивно, замміністра курировав цей напрямок.
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14.12.2021 06:47 Ответить
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків і "кришував" наркоторговців https://censor.net/ua/p3304795

Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж https://censor.net/ua/p3304868

Відомо, що бійцівський клуб «Оплот», постачав «титушок» для силових дій проти Євромайдану
https://denisova.xyz/criminal/olijnyk-aleksej-alekseevich/
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14.12.2021 08:16 Ответить
Арахамі, засланий казачок, сам такий, як і Гогі, урка з Ростова, який навчався у Мулькіно на диверсанта.
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14.12.2021 06:47 Ответить
Вот почему зеля ЗА двойное гражданство, там **** насобирал вокруг себя не одного такого дебила с такой российской мордой
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14.12.2021 07:13 Ответить
Один козо ..б захищає другого.Щось забагато їх в Україні.А саме хамло ара,коли став громадянином України? Аж в 15 році!І це чмо сулугуні розказує Українцям як жити..... сюр...
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14.12.2021 07:24 Ответить
що ця абізяна верзе??
Усі законі є-треба їх виконувати
А СБУ повінно не контрабасом та бизнесом займатися
а виконувати свої обовязки
Хто небудь може собі уявити щоб у )(уйла міністром став громадянин України??
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14.12.2021 08:16 Ответить
https://censor.net/ua/r3304754

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14.12.2021 08:41 Ответить
за все мають відповідати, козел. за закупку єнергії, наприклад, за розкрадання недр. ще за тисячі порушень законів та конституції
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14.12.2021 08:30 Ответить
має відповідати Народ, А У НАС 73%
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14.12.2021 09:13 Ответить
Примат который научился говорить.
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14.12.2021 08:45 Ответить
ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення -Разумков та ще кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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14.12.2021 09:52 Ответить
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