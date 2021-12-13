Арахамия о Гогилашвили: Чиновники должны отвечать за ложь об иностранном гражданстве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хочет усилить уголовную ответственность за предоставление недостоверной информации о наличии иностранного гражданства у кандидатов на должности во властных структурах.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.
"Если кто-то будет знать, что он солгал, а потом это станет явным, и это уголовное преступление, тогда, поверьте мне, большинство людей будут указывать эту информацию. Я считаю, что этот случай (с наличием у экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили российского гражданства"). - Ред.) должен нас научить. Я в январе подготовлю законодательную инициативу об изменениях норм об ответственности за недостоверную информацию в декларировании", - отметил нардеп.
Арахамия подчеркнул, что кандидаты в заместители министров проходят проверку на наличие иностранного гражданства. "На ваш взгляд, ЦИК и все действующие органы проверяют народных депутатов на наличие иностранных гражданств? Ответ очевиден - проверяют. Бывают случаи, когда эта проверка не дает результата, и находятся народные депутаты, имеющие иностранное гражданство? Такие случаи есть", - добавил он.
При этом глава фракции "СН" не считает нужным создавать ВСК для расследования назначения Гогилашвили на должность: "Я не вижу такого большого общественного значения этому процессу. Ну, был заместитель. Нет уже заместителя. Двигаемся дальше".
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-13/5691129-mariya-levchenko-potrapila-pid-pritsil-zakhidnikh-spetssluzhb-ta-zhurnalistiv-chi-povyazana-druzhina-gogilashvili-z-vagnergeytom
голова СБУ ОБЯЗАН ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ
Почему молчат депутаты и политологи ?
Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж https://censor.net/ua/p3304868
Відомо, що бійцівський клуб «Оплот», постачав «титушок» для силових дій проти Євромайдану
https://denisova.xyz/criminal/olijnyk-aleksej-alekseevich/
Усі законі є-треба їх виконувати
А СБУ повінно не контрабасом та бизнесом займатися
а виконувати свої обовязки
Хто небудь може собі уявити щоб у )(уйла міністром став громадянин України??