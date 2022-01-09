Дитячий омбудсмен Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати
Уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн підтвердила смерть другої дитини – 4 річної дівчинки – внаслідок стрілянини в Алмати.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це повідомляє видання Tengrinews.
Як зазначається, 7 січня в Алмати невідомі обстріляли автомобіль з чотирма дітьми, який їхав вулицею Сейфулліна на перехресті з Сатпаєва. Внаслідок атаки загинула 4-річна дівчинка, а її 15-річна сестра зараз перебуває у реанімації з кульовим пораненням у легені.
Раніше, 5 січня, під час стрілянини в Алмати загинув 11-річний хлопчик.
"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", — розповіла Саїн.
Також 7 січня до лікарні Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями доправили 15-річного підлітка та його батька. За словами омбудсмена, вони також їхали в автомобілі, коли по ньому відкрили вогонь "бойовики".
Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.
Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
впрочем,луку точно так же развели.
и обоим поступили предложенияя,от которых жизненных сил отказаться не хватает
Бред отменный. Когда после расстрела митингующих были обнаружены детские тела эти твари рашистские начали на их смерти лепить свою так любимую пропаганду. Иногда кажется что АД на Земле существует и это рашостан, и живут там твари адские.
Еще и на Пороха п.здели, черти! Он как мог, отрывал ментально бобиков от этого наследия совка. Но бобикакм наверное лучше жить в жопе.
А также хочу передать пламенный привет тем - "антиваксеров" нужно посадить в лагеря, лишить их прав и свобод. Я вас поздравляю, нас ваших шеях сюда вторгнется ОРДА, а не на наших!