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Дитячий омбудсмен Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати

Дитячий омбудсмен Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати

Уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн підтвердила смерть другої дитини – 4 річної дівчинки – внаслідок стрілянини в Алмати.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це повідомляє видання Tengrinews.

Як зазначається, 7 січня в Алмати невідомі обстріляли автомобіль з чотирма дітьми, який їхав вулицею Сейфулліна на перехресті з Сатпаєва. Внаслідок атаки загинула 4-річна дівчинка, а її 15-річна сестра зараз перебуває у реанімації з кульовим пораненням у легені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більш ніж 5 тисяч осіб затримано в Казахстані, - МВС республіки

Раніше, 5 січня, під час стрілянини в Алмати загинув 11-річний хлопчик.

"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", — розповіла Саїн.

Також 7 січня до лікарні Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями доправили 15-річного підлітка та його батька. За словами омбудсмена, вони також їхали в автомобілі, коли по ньому відкрили вогонь "бойовики".

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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+14
Кацапи обстріляли.
А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
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09.01.2022 11:37
+6
Передавайте кацапам привет, Ето их методы и их работа. Пускай Европа посмотрит какого кремлевского Дьявола она вырастила.
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09.01.2022 11:45
+5
Нет это В Казахстане произошла уникальная ситуация - иностранные террористы вторглись в страну, чтобы снизить цену на газ для населения
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09.01.2022 11:40
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Кацапи обстріляли.
А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
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09.01.2022 11:37 Відповісти
Нет это В Казахстане произошла уникальная ситуация - иностранные террористы вторглись в страну, чтобы снизить цену на газ для населения
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09.01.2022 11:40 Відповісти
И что примечательно, вторглись совершенно незаметно для пограничников, через телепорт в Алматы
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09.01.2022 12:03 Відповісти
ну да...а девочки самозастрелились,потому что были против
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09.01.2022 13:16 Відповісти
проклятый народ -террорист вероломно напал на несчастную бедную елбасу...
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09.01.2022 13:19 Відповісти
Передавайте кацапам привет, Ето их методы и их работа. Пускай Европа посмотрит какого кремлевского Дьявола она вырастила.
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09.01.2022 11:45 Відповісти
Вони будуть схвильовані
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09.01.2022 11:47 Відповісти
вони в Європi разом працюють
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09.01.2022 12:14 Відповісти
Дитячий омбудсман...чекаємо на появу спорсманів...
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09.01.2022 11:53 Відповісти
сработала!
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09.01.2022 11:56 Відповісти
Це не "смерть в наслідок стрілянини",- це заплановане держзрадником токаевим-назарбаєвим, вбивство громадян в тому числі і дітей!
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09.01.2022 11:56 Відповісти
так. бо наврядчи б люди гуляли при активнiий пeрeстрiлцi
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09.01.2022 12:16 Відповісти
Цікаво, чи знайдеться в кацапстані людина, що висловить протест?
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09.01.2022 12:08 Відповісти
Кацапскі фашисти.
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09.01.2022 12:39 Відповісти
Сколько на самом деле погибло, мы не узнаем. А постреляли там народу много, об этом пророссийские власти пригласившие оккупанта будут помалкивать, следы заметут.
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09.01.2022 13:17 Відповісти
Какие дети? Казахский, античеловеческий режим называет всех, кроме силовиков, "террористами".
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09.01.2022 13:19 Відповісти
да...наивный президент токаев.развели его ,как наперсточники разводят лоха.
впрочем,луку точно так же развели.
и обоим поступили предложенияя,от которых жизненных сил отказаться не хватает
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09.01.2022 13:19 Відповісти
Да токаев-кукла фсбэшная. Кацапы убрали надоевшего назарбаева,поставили этого и всё быстро порешали.
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09.01.2022 14:22 Відповісти
быстро-это обычно некачественно.вот и лезут траблы со всех прорех
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09.01.2022 14:28 Відповісти
"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казаха роковым", - рассказала Саин.

Бред отменный. Когда после расстрела митингующих были обнаружены детские тела эти твари рашистские начали на их смерти лепить свою так любимую пропаганду. Иногда кажется что АД на Земле существует и это рашостан, и живут там твари адские.
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09.01.2022 13:30 Відповісти
А что ещё можно было ожидать после подрыва фсбешниками многоэтажки на Каширке и под этим предлогом вторжения в Чечню в далёкие времена? А расстрел кацапмким спецназом школы в Беслане? Всё это звенья одной долгой цепи. Кацапия полностью морально разложена и мертва. Как бы её и физически уничтожить.
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09.01.2022 14:28 Відповісти
В какую жопу нас пытались (и не оставляют попыток) втянуть! Питух белорусский - ... нашу Украину. Чмыри, как и наши выбранные питухи!

Еще и на Пороха п.здели, черти! Он как мог, отрывал ментально бобиков от этого наследия совка. Но бобикакм наверное лучше жить в жопе.

А также хочу передать пламенный привет тем - "антиваксеров" нужно посадить в лагеря, лишить их прав и свобод. Я вас поздравляю, нас ваших шеях сюда вторгнется ОРДА, а не на наших!
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09.01.2022 13:38 Відповісти
Это ВСУ "дамбаз" обстреливали и промахнулись. К гадалке не ходи. ********* с секелёвым подтвердят.
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09.01.2022 14:20 Відповісти
Ужас
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10.01.2022 09:40 Відповісти
 
 