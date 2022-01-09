Дитячий омбудсмен Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати

Уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн підтвердила смерть другої дитини – 4 річної дівчинки – внаслідок стрілянини в Алмати.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це повідомляє видання Tengrinews.

Як зазначається, 7 січня в Алмати невідомі обстріляли автомобіль з чотирма дітьми, який їхав вулицею Сейфулліна на перехресті з Сатпаєва. Внаслідок атаки загинула 4-річна дівчинка, а її 15-річна сестра зараз перебуває у реанімації з кульовим пораненням у легені.

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Раніше, 5 січня, під час стрілянини в Алмати загинув 11-річний хлопчик.

"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", — розповіла Саїн.

Також 7 січня до лікарні Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями доправили 15-річного підлітка та його батька. За словами омбудсмена, вони також їхали в автомобілі, коли по ньому відкрили вогонь "бойовики".

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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.