За час протестів загинуло 164 особи, - МОЗ Казахстану

164 особи загинули внаслідок заворушень у Казахстані, повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода Казахстан, таку інформацію відомства поширили казахстанські телеграм-канали.

У повідомленні МОЗ вказано три регіони та найбільше місто країни. В Алмати, за даними міністерства, загинули 103 особи (зокрема двоє дітей), у Кизилордінській області – 21 особа, у Жамбилській – 10, в Алматинській – вісім. На які міста та регіони припадають решта 22 загиблих - невідомо. Дані не уточнюються.

Влада Казахстану вперше з 5 січня опублікувала кількісні відомості про загиблих. Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників МВС та 26 "озброєних людей".

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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.