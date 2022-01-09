За время протестов погибли 164 человека, - Минздрав Казахстана

164 человека погибли в результате беспорядков в Казахстане, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода Казахстан, такую информацию ведомства распространили казахстанские телеграмм-каналы.

В сообщении Минздрава указаны три региона и самый большой город страны. В Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбыльской – 10, в Алматинской – восемь. На какие города и регионы приходятся остальные 22 погибших - неизвестно. Данные не уточняются.

Власти Казахстана впервые с 5 января опубликовали количественные сведения о погибших. Ранее сообщалось о гибели 28 сотрудников МВД и 26 "вооруженных людей".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.