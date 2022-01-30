Стрілянина у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла Рябчука з міста

Слідчі Державного бюро розслідувань та Національна поліція шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука після того, як він вчинив стрілянину на Південмаші у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району у житлові квартали.

Громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, просять зателефонувати 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

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