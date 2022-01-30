Стрілянина у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла Рябчука з міста
Слідчі Державного бюро розслідувань та Національна поліція шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука після того, як він вчинив стрілянину на Південмаші у Дніпрі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району у житлові квартали.
Громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, просять зателефонувати 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.
Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
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Книги- морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
Опять же спутник полетел, который на южмаше делали.
Для рашки достаточно самого факта. Вон как активизировались ваши коллеги на всех сайтах и форумах. На нашем городском сразу пятеро вывалили простыни.
камер видео/фиксации много (даже тупо на мосту и по проспектам, по которым они ехали в Подгородное.... а это почти через весь город) ... трассы не загружены в это время и номер авто можно легко рассмотреть...
если б сильно хотели - уже б установили....
( и еще...у этой женщины не было с собой телефона? ибо почему ему пришлось просить у какой-то прохожей чтоб сдаться? (понятно свой скорее всего выбросил чтоб не "вели" по симке...или это я заигрался в эксперда?)))
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Бо всі сили кинуто на встановлення факту чи був депутат Трухин (від блаЗЄнських) в своєму авто під час дтп, коли потерпіло шестеро людей
АКС-74 он сменил на АКСУ еще в ружпарке и заныкал под бушлат, магазы закинул в рюкзак...По нему шо видно шо он "лыжник" с оружием...
бабешка помогла военному...вот и все ...и откуда ей знать кто это нацгад или армеец
вопрос, допустим он ..еще какое-то время (думаю до 20 мин...ибо стрельбу слышали другие и могли вызвать полицию) шарохался по территории (убивая вахтера и ища другой выход)... потом полчаса (не более) ловил попутку, допустим в 4:40 - 5:00 он остановил эту даму...еще допустим час (хотя там меньше) он добирался до Подгороднего... итого с 6 (округляем) до 9...где оно блукало????
Во-первых не факт, что подвозил один человек. Во-вторых, совсем не обязательно, что ловил машину на Рабочей. Выбежав с завода (если это было по Криворожской) - ушел во дворы, затем через балку на Поля и далее на Б.Хмельницкого - а это прямая в центр и на левый берег. Вероятность поймать попутку в Подгороднее будет выше таки на левом берегу.
(про телефон, кстати, нигде на глаза не попадалось)
Об этом во время брифинга заявил заместитель директора территориального управления ГБР в г. Полтава https://www.facebook.com/suspilne.dnipro/videos/406483664610050 Владимир Шило .
"Сдался добровольно, позвонил в полицию и был задержан", - отметил он.
Шило уточнил, что нацгвардеец находился в одном из поселков недалеко от Днепра. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия.
удивительно... несколько раз возвращаясь за рожками...забыл про свой телефон...(где есть какая-то личная информация и связи)...
чи може є причина думати про зговір?
як би так то вона мала бути затримана ще в день трагедії
це так працюють "реформовані"
А при чому тут жінка, чи вона
когось вбивала ?
Іноді думаю що ДБР розшифровується як Дебіли Бики Рагулі
Сапожник
(притча)
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
При том что гораздо ближе есть выезд в сторону Запорожья (но это опять таки трасса) или выезд в строну небольших сел. А вот там обычная сельская дорога... И маршрутки ходят чуть не 4 утра.
в української армії. І цьому треба класти край. Пани офіцери використовують
"дідівщину" задля так сказати підтримкі дісципліни в підрозділах.Чим вам то як
не тітушки? Хлопець втрутився в бійку і когось там захистив, не дав скалічити,
та й ще доложив по команді. А офіцерня того не любить і пішла організована
травля. "Стукач"бачите сі об'явився! Терпець увірвася хлопцеві і сталася біда!
Пригадайте як в Росії,десь на Забайкальї солдат розстріляв весь караул разом
з офіцерами. Море крови! А поступив він так тому що його обіцяли згвалтува-
ти. Ну пожалівся хлопець так званому начальніку, і що? Йому пояснили що він не
перший і не останній. Людина стала на захист своєї честі та гідності!Це було в
минулому році. Щоб людина скоїла такий злочин,то ії треба до того довести!!!