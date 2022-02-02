Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна
Виключення Олександра Трухіна з фракції "Слуга народу" не вплине на репутацію політсили, оскільки всі, хто 5 місяців покривав Трухіна, знали обставини ДТП і думали як завжди "пропєтлять".
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написала журналістка Олена Трибушна, коментуючи журналістське розслідування ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Трухіна, передає Цензор.НЕТ.
"Обличчя фракції "Слуга народу" - бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП. Українська правда знайшла плівки з ДТП за участі народного депутата "Слуги народу" Трухіна. А також поліцейського, камерою якого ці відео були зняті", - заявила вона.
"Плівки показують, що;
1. Трухін був п’яний
2. Трухін відмовився проходити тест на алкоголь
3. Трухін намагався "тихо піти" з місця аварії
4. Трухін пропонував поліцейським хабар
5. Трухін возить в багажнику сумку зі 150 тисяч, які він називає на відео "печеньки"
6. Трухін грозився подзвонити міністру Монастирському і вирішити питання
7. При оформленні ДТП був свідок, який дав письмові покази, що за кермом ауді був саме Трухін (де вони?)" - поцікавилася журналістка.
"Навіть якщо ручне ДБР Офісу Президента знищило всі ініші докази вини п’яного Трухіна в ДТП, цього цілком достатньо, щоб завтра цього "бухгалтера" і "рєшалу" фракція виключила. За 150 тисяч в багажнику. За пропозицію хабаря поліцейським. За "подзвоню Монастирському". За відмову пройти тест на алкоголь. За спробу втекти в ліс з місця ДТП. Солодких снів усім, хто Трухіна 5 місяців покривав - фракції, президенту, ДБР, МВС. Реформатори, б.. Але. Навіть коли ви його виключите, це нічого вже не змінить - я про обличчя фракції. Бо ви і так все це знали. І як завжди думали "пропєтлять", - резюмувала Трибушна.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
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- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.
-Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.
Генадій Москаль