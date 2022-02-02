УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10829 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
12 855 112

Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна

Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції

Виключення Олександра Трухіна з фракції "Слуга народу" не вплине на репутацію політсили, оскільки всі, хто 5 місяців покривав Трухіна, знали обставини ДТП і думали як завжди "пропєтлять".

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написала журналістка Олена Трибушна, коментуючи журналістське розслідування ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Трухіна, передає Цензор.НЕТ.

"Обличчя фракції "Слуга народу" - бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП. Українська правда знайшла плівки з ДТП за участі народного депутата "Слуги народу" Трухіна. А також поліцейського, камерою якого ці відео були зняті", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія ініціює позачергове засідання Ради для заслуховування звітів Монастирського, Сухачова та Венедіктової щодо справ стосовно нардепів

"Плівки показують, що;

1. Трухін був п’яний

2. Трухін відмовився проходити тест на алкоголь

3. Трухін намагався "тихо піти" з місця аварії

4. Трухін пропонував поліцейським хабар

5. Трухін возить в багажнику сумку зі 150 тисяч, які він називає на відео "печеньки"

6. Трухін грозився подзвонити міністру Монастирському і вирішити питання

7. При оформленні ДТП був свідок, який дав письмові покази, що за кермом ауді був саме Трухін (де вони?)" - поцікавилася журналістка.

"Навіть якщо ручне ДБР Офісу Президента знищило всі ініші докази вини п’яного Трухіна в ДТП, цього цілком достатньо, щоб завтра цього "бухгалтера" і "рєшалу" фракція виключила. За 150 тисяч в багажнику. За пропозицію хабаря поліцейським. За "подзвоню Монастирському". За відмову пройти тест на алкоголь. За спробу втекти в ліс з місця ДТП. Солодких снів усім, хто Трухіна 5 місяців покривав - фракції, президенту, ДБР, МВС. Реформатори, б.. Але. Навіть коли ви його виключите, це нічого вже не змінить - я про обличчя фракції. Бо ви і так все це знали. І як завжди думали "пропєтлять", - резюмувала Трибушна.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) розслідування (2279) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
Особенно умиляет Бубочка, которая всё время гундосила, что Рафик (Трухин) невиноват
показати весь коментар
02.02.2022 10:48 Відповісти
+49
Який Зе ... такі і його слуги...

- 2014 року почалася війна, були перші поранені та вбиті - "95 квартал" продовжив свої гастролі. Горлівка та Донецьк уже були окуповані - вони дають концерти. Після проводять пресконференцію і хтось каже: "От Володимир Олександрович, розумієте, наші "укров" танк підбили". Він каже: "Ой, які молодці". Це каже нинішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Знаєте, кого "украми" називали? Збройні сили України, добровольців, Нацгвардію "нациками" називали й тому подібне.

-Чотири рази людині вручали повістку з військкомату, і він це не може заперечувати. Бо він із батьком сміявся, потім із "95 кварталом" із цього сміявся. Казали, що ми Юзика відправимо замість Зеленського. Яке ти сьогодні маєш моральне право когось судити? Хто не побоявся 2014-2015 років, не ховався, не сміявся. А це трагедія була, що підбили український танк, а не сміх, бо там були живі люди в танку, там же не якоюсь іграшкою керували.

Генадій Москаль
показати весь коментар
02.02.2022 10:57 Відповісти
+44
"Слуги уродів і малоросів і Бені".
показати весь коментар
02.02.2022 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Весь ужас ситуации не в том,что пришли тупорылые ушлепки и ворье к власти, а то,что дебилы которые их выбрали упорно не желают умнеть
показати весь коментар
02.02.2022 12:29 Відповісти
Об этом я и говорю. Тупая быдло-масса всегда была, есть и будет в подавляющем большинстве. Но вот вопрос - что с этим делать? Я думаю, что для процветания страны выход один - патриотичной элите нужно сплотиться и выстроить государственную систему наподобие американской, с издержками и противовесами, с сильными институциями закона и права. Такую систему, что если в нее попадает любое необразованное быдло, которое на выборах избрало такое же быдло, эта система просто пережует и выплюнет эту мразь. На данный момент в Украине система гос.власти на уровне 13 века. Тотальное "решалово". Кто как захотел, так и порешал. ЗАКОН не работает. Нужно прививать людям любовь к Закону и Правилам. Сейчас это хаос.
показати весь коментар
02.02.2022 13:00 Відповісти
Я тоже ,,за все хорошее и против всего плохого,,. Но на следующих выборах эти же тупорылые побегут ставить галочку напртив очередного ватного сказочника.
показати весь коментар
02.02.2022 13:08 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 12:56 Відповісти
А де ж країна мрії?
показати весь коментар
02.02.2022 13:05 Відповісти
ЗЕ-Мухи слетелись на говно ще у квітні 2019....
показати весь коментар
02.02.2022 13:30 Відповісти
серед слуг е адекватні але мало чол десять не більше а ра3умков неадекват який вчасно втік
показати весь коментар
02.02.2022 13:37 Відповісти
там всі труxіни на чолі 3 сонцесяйним
показати весь коментар
02.02.2022 13:58 Відповісти
зовсім не здивований,ця влада вже давно дискредитувала все, що тільки можна було,не було в країні справедливості і не буде,бо нарід такий..
показати весь коментар
02.02.2022 15:10 Відповісти
вся эта партия - проститу*ки.....
показати весь коментар
02.02.2022 21:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 