Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу", - журналістка Трибушна

Виключення Олександра Трухіна з фракції "Слуга народу" не вплине на репутацію політсили, оскільки всі, хто 5 місяців покривав Трухіна, знали обставини ДТП і думали як завжди "пропєтлять".

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написала журналістка Олена Трибушна, коментуючи журналістське розслідування ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Трухіна, передає Цензор.НЕТ.

"Обличчя фракції "Слуга народу" - бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП. Українська правда знайшла плівки з ДТП за участі народного депутата "Слуги народу" Трухіна. А також поліцейського, камерою якого ці відео були зняті", - заявила вона.

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"Плівки показують, що;

1. Трухін був п’яний

2. Трухін відмовився проходити тест на алкоголь

3. Трухін намагався "тихо піти" з місця аварії

4. Трухін пропонував поліцейським хабар

5. Трухін возить в багажнику сумку зі 150 тисяч, які він називає на відео "печеньки"

6. Трухін грозився подзвонити міністру Монастирському і вирішити питання

7. При оформленні ДТП був свідок, який дав письмові покази, що за кермом ауді був саме Трухін (де вони?)" - поцікавилася журналістка.

"Навіть якщо ручне ДБР Офісу Президента знищило всі ініші докази вини п’яного Трухіна в ДТП, цього цілком достатньо, щоб завтра цього "бухгалтера" і "рєшалу" фракція виключила. За 150 тисяч в багажнику. За пропозицію хабаря поліцейським. За "подзвоню Монастирському". За відмову пройти тест на алкоголь. За спробу втекти в ліс з місця ДТП. Солодких снів усім, хто Трухіна 5 місяців покривав - фракції, президенту, ДБР, МВС. Реформатори, б.. Але. Навіть коли ви його виключите, це нічого вже не змінить - я про обличчя фракції. Бо ви і так все це знали. І як завжди думали "пропєтлять", - резюмувала Трибушна.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій $150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.