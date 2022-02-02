Трухіна "відмазуватимуть" до останнього, - нардеп "Голосу" Осадчук

Виключення "слуги народу" Олександра Трухіна з партії не є серйозним покаранням. Він має скласти мандат, але можна припустити, що "слуги" до останнього будуть "відмазувати" свого колегу.

Таке припущення в коментарі Цензор.НЕТ висловив перший заступник голови правоохоронного комітету, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук.

"У ситуації із ДТП потрібно відзначити якісну роботи патрульних. Хлопці – молодці! Вони чітко виконували свої обов’язки, не піддалися на провокації, пропозиції та спроби на них впливати. Тут поліція загалом добре відпрацювала. Вони, передавши справу в ДБР за рішенням прокурора, встановили цим фактом: є підстави вважати, що слідство має вести Державне бюро розслідувань, адже тут є спеціальний суб’єкт – народний депутат. Єдиний, хто там був із парламентарів – це Трухін", - сказав він.

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Нардеп наголосив, що вся відповідальність лежить на ДБР, яке мало би вже продемонструвати результати розслідування.

"Чи буде покараний Трухін? Із оприлюдненого відео очевидно, що є декілька складів злочину. "Слуги народу" виключили його з партії, планують виключати і з фракції. Але це ж ні про що. Ми ж знаємо, як колишні "слуги" прекрасно підголосовують монобільшості. Тобто це не покарання взагалі", - додав Осадчук.

Він вважає, що Трухін не має права бути дотичним до формування державного бюджету.

"Це взагалі питання честі та гідності Зеленського, який, на мою думку, про все знав і був одним із тих, хто покривав злочин. Якщо вони у нього лишилися, має забезпечити складання мандату Трухіним. Але я в цьому сумніваюся. Думаю, його до останнього "відмазуватимуть" за їхньою звичною стратегією. Скажуть: немає формальної причини для такого кроку. Але вона є – підозра та слідство", - наголосив Осадчук.

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Нардеп додав, що ДБР - це "абсолютно "ручна" структура, яка використовується Офісом президента, як їм зручно".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.