Трухіна "відмазуватимуть" до останнього, - нардеп "Голосу" Осадчук
Виключення "слуги народу" Олександра Трухіна з партії не є серйозним покаранням. Він має скласти мандат, але можна припустити, що "слуги" до останнього будуть "відмазувати" свого колегу.
Таке припущення в коментарі Цензор.НЕТ висловив перший заступник голови правоохоронного комітету, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук.
"У ситуації із ДТП потрібно відзначити якісну роботи патрульних. Хлопці – молодці! Вони чітко виконували свої обов’язки, не піддалися на провокації, пропозиції та спроби на них впливати. Тут поліція загалом добре відпрацювала. Вони, передавши справу в ДБР за рішенням прокурора, встановили цим фактом: є підстави вважати, що слідство має вести Державне бюро розслідувань, адже тут є спеціальний суб’єкт – народний депутат. Єдиний, хто там був із парламентарів – це Трухін", - сказав він.
Нардеп наголосив, що вся відповідальність лежить на ДБР, яке мало би вже продемонструвати результати розслідування.
"Чи буде покараний Трухін? Із оприлюдненого відео очевидно, що є декілька складів злочину. "Слуги народу" виключили його з партії, планують виключати і з фракції. Але це ж ні про що. Ми ж знаємо, як колишні "слуги" прекрасно підголосовують монобільшості. Тобто це не покарання взагалі", - додав Осадчук.
Він вважає, що Трухін не має права бути дотичним до формування державного бюджету.
"Це взагалі питання честі та гідності Зеленського, який, на мою думку, про все знав і був одним із тих, хто покривав злочин. Якщо вони у нього лишилися, має забезпечити складання мандату Трухіним. Але я в цьому сумніваюся. Думаю, його до останнього "відмазуватимуть" за їхньою звичною стратегією. Скажуть: немає формальної причини для такого кроку. Але вона є – підозра та слідство", - наголосив Осадчук.
Нардеп додав, що ДБР - це "абсолютно "ручна" структура, яка використовується Офісом президента, як їм зручно".
Що думають про ДТП з Трухіним інші народні депутати, читайте тут.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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Коли Україна відбивалася на сході, її столиця стала політичним полем битви. Залишки проросійського істеблішменту почали будувати нові партії в Україні, кожна з яких змагалася за виборців старого режиму. «Ми знали, що Путін не хоче хаосу та війни в Україні в довгостроковій перспективі», - каже радник одного з українських олігархів, який фінансував ці партії. «Він хоче протекторату, лояльного уряду, як і раніше». Союзники Росії в Києві хотіли отримати право балотуватися, скуповувати промисловість і контролювати телевізійні мережі. Як тоді пояснив російський депутат Костянтин Затулін: «Це був би наш компроміс. Росія мала б своїх солістів у великому українському хорі, і вони співали б для нас». Відповідно до цієї домовленості, він додав: «Нам не потрібно було б рвати Україну на частини». - https://time.com/6144109/russia-ukraine-vladimir-putin-viktor-medvedchuk/
Роман Ратушний
@ratushnyi_r
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Замість боротьби з російською брехнею, Зеленський бореться з справжніми медіа які дозволяють собі критику на його адресу. Державний телеканал UA: Перший, який об'єднує в собі 25 регіональних телеканалів, влада прямо зараз намагається знищити.
Правоохоронці Зеленського відкрили 19 кримінальних справ проти посадовців телеканалу який дозволяє собі критику Зеленського. Скільки справ відкрито проти телеканалу "НАШ", який не просто дозволяє критикувати, а без перестанку атакує нашу державність і вибір нашого народу?