Зеленський та Єрмак не ознайомлювались із записом з нагрудної камери поліцейського Петрика з місця ДТП за участю Трухіна, - ОПУ

Президент Володимир Зеленський і Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку відповідь надіслала пресслужба Офісу Президента на запит "Української правди".

"Президент України Володимир Зеленський і Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом. Про вказане провадження ніхто не доповідав, адже президентові України і керівнику Офісу президента не доповідають про ДТП, в яких, на щастя, обійшлося без загиблих", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.