Зеленський та Єрмак не ознайомлювались із записом з нагрудної камери поліцейського Петрика з місця ДТП за участю Трухіна, - ОПУ

Президент Володимир Зеленський і Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку відповідь надіслала пресслужба Офісу Президента на запит "Української правди".

"Президент України Володимир Зеленський і Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом. Про вказане провадження ніхто не доповідав, адже президентові України і керівнику Офісу президента не доповідають про ДТП, в яких, на щастя, обійшлося без загиблих", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

ДТП (4543) Зеленський Володимир (25515) цензура (368) Офіс Президента (2060) Трухін Олександр (159) Єрмак Денис (96)
+32
брешуть галубкі!
показати весь коментар
04.02.2022 17:35 Відповісти
+20
Ми повірили, давайте брешіть далі, а краще йдіть по тихому в сосновий ліс.
показати весь коментар
04.02.2022 17:38 Відповісти
+18
Відразу всі повірили ..
показати весь коментар
04.02.2022 17:36 Відповісти
брешуть галубкі!
показати весь коментар
04.02.2022 17:35 Відповісти
ще й як брешуть!!! нероса по бельмам лохторату ))))
можно подумати вони б зізналися )))))
показати весь коментар
04.02.2022 17:51 Відповісти
В топку...
показати весь коментар
04.02.2022 18:41 Відповісти
Та може і не брешуть… Нащо їм дивитись те відео, якщо вони і так все знали від самого трухіна? Цим вони навпаки себе закопують,вдаючи, що не знали що відбувається такий «кіпіш» в країні протягом п'яти місяців з «гаманцем» фракції..
показати весь коментар
04.02.2022 20:41 Відповісти
зеУБЛЮДКИ БРЕШУТ , как дышат !
показати весь коментар
04.02.2022 21:11 Відповісти
віримо зразу і во віки віків, амінь... от же дебіли )))
показати весь коментар
04.02.2022 21:18 Відповісти
Та нахер вони всі мені здалися!
показати весь коментар
04.02.2022 17:36 Відповісти
Відразу всі повірили ..
показати весь коментар
04.02.2022 17:36 Відповісти
ЧЕРГОВА ПОРЦІЯ ЛАЙНА ДЛЯ МУДРОГО НАРІДУ-КУШАЙТЄ,НЕ ЗАЛЯПАЙТЄСЬ...
показати весь коментар
04.02.2022 17:37 Відповісти
Они тупо его отмазывали . Без всяких ознакомленний . Нахрен нужны какие то записи этой шобле ?
показати весь коментар
04.02.2022 17:38 Відповісти
А какая разница? Ворон ворону глаз не выклюет
показати весь коментар
04.02.2022 21:13 Відповісти
Ми повірили, давайте брешіть далі, а краще йдіть по тихому в сосновий ліс.
показати весь коментар
04.02.2022 17:38 Відповісти

Петр Петров
Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
показати весь коментар
04.02.2022 17:51 Відповісти
І водолази, які в засаді разом із службовими собаками. Хоч балони водолазам замініть.
показати весь коментар
04.02.2022 18:01 Відповісти
Уже и завхоза отмазывают?....
показати весь коментар
04.02.2022 17:39 Відповісти
что значит "уже" ??? )))))
та его первого отмазывают... наркоша за него и папуСаню стипендии лишит))))
показати весь коментар
04.02.2022 17:52 Відповісти
Яке це має значення? ДТП скоїв Трухін. І він не був покараний. Чому? Тому що він у партії СН. Чи вони не знали, що це наробив він, та ще й у п'яному вигляді? Не треба розказувати казки!
показати весь коментар
04.02.2022 17:40 Відповісти
І ані слова про п'ятимісячне безрезультатне розслідування ЗЕ-призначенцями.
показати весь коментар
04.02.2022 17:54 Відповісти
Не здивуюсь і навіть чекатиму продовження серіалу - злив відосіка з камер на трасі. Хай далі брешуть.
показати весь коментар
04.02.2022 17:55 Відповісти
А что у вас было, что вы так активно его отмазывали?
показати весь коментар
04.02.2022 17:43 Відповісти
Коментувати треба не ДТП,,а особу - учасника,його стан,поведінку,спробу підкупу поліцейських,суму грошей на фоні його статусу!
показати весь коментар
04.02.2022 17:45 Відповісти
А без Ермака нельзя про президента говорить? Он без Ермака уже как ноль без палочки?
показати весь коментар
04.02.2022 17:55 Відповісти
А он и с Ермаком - НОЛЬ
показати весь коментар
04.02.2022 20:03 Відповісти
Верим, для зеленой помойки брехать, как дышать. Запись не видели, но все камеры в радиусе 300м удалили.
показати весь коментар
04.02.2022 17:55 Відповісти
А на той час ДБР керувала Венедиктова? От на неї й повісять
показати весь коментар
04.02.2022 18:03 Відповісти
Я истово верю прессслужбе ОПУ и ПреЗеденту, как верил их комментам по поводу Вагнергейта
показати весь коментар
04.02.2022 18:18 Відповісти
Вірю! І у Двдв Мороза вірю! І у скумбрію за 8 гривень - теж вірю! 😁 Тобто вірю, що це все - брехня!
показати весь коментар
04.02.2022 18:24 Відповісти
Не виновата я, он сам пришел! Как можно верить тому кто постоянно врет? Лучший кореш попал в ДТП и его не интересует, тем более главный кассир.
показати весь коментар
04.02.2022 18:31 Відповісти
а моню стырского отмазывать не стали .значит назначили мальчика для бития...
показати весь коментар
04.02.2022 18:32 Відповісти
шо дурку включили.
показати весь коментар
04.02.2022 18:36 Відповісти
Да-да конечно! Не ознакамливались)) Расскажите своим лохам!
показати весь коментар
04.02.2022 18:46 Відповісти
кто такое этот дерьмак, что бы ему доставляли запись на просмотр?
показати весь коментар
04.02.2022 18:47 Відповісти
угу. а на прессухе для журналистов зебзик сказал что видео видел.
и кто звездит?
показати весь коментар
04.02.2022 19:02 Відповісти
а где зелесосики? и про пороха не орут. это же он все подстроил.
показати весь коментар
04.02.2022 19:03 Відповісти
Ну хто в цю байку повірить? Хіба шо зебіли...
показати весь коментар
04.02.2022 19:13 Відповісти
ЗЕляди звиздели неглядя.
показати весь коментар
04.02.2022 19:14 Відповісти
он ничего не знал (с)
показати весь коментар
04.02.2022 19:27 Відповісти
ОПа таки наполягає, шо солодка парочка Зєля і Дрьома - лохи вухасті..
показати весь коментар
04.02.2022 19:32 Відповісти
Да нафиг эта полова! Какая разница смотрели , не смотрели. Дружбан зели, который возит черную кассу вляпался, и зеля не знал? Бред! Зеленое говно
знало все подробности в первый час после ДТП.
показати весь коментар
04.02.2022 20:12 Відповісти
Своё президенство начал с того что по тихому сдрыснул в ОМАН на ковёр к своему вербовщику патрушеву за инструкциями, по тихому пристроил машу с гогой на работу, по тихому сдал вагнеровцев, цемаха, беркутню и весь мусор на который ему указал патрушев, по тихому заехал на президентскую дачу обещанную детям, по тихому ездит не на велике а в длинющих кортежах, по тихому раздаёт конверты, по тихому с коломойским грабил приватбанк и т.д. и т.д. а ему всё верят и верят аж 25% населения брешы вова брешы на дурака не нужен нож ему тихонечко соврёш и делай с ним что хош.
показати весь коментар
04.02.2022 20:36 Відповісти
Верю!Более того,они даже не знают кто такой этот Трухин!
показати весь коментар
04.02.2022 20:57 Відповісти
ну Зеленский это наш типа президент, а Ермак кто это?
показати весь коментар
04.02.2022 23:01 Відповісти
І чому я їм не вірю? Що зі мною не так?
показати весь коментар
04.02.2022 23:15 Відповісти
кто еще верит в этот бред?
показати весь коментар
05.02.2022 15:05 Відповісти
 
 